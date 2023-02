Offres hebdomadaires : les meilleures offres de smartphones des États-Unis, du Royaume-Uni, d’Allemagne et d’Inde

Cette semaine a été assez calme, à l’exception de l’événement Galaxy Unpacked de mercredi – il y a eu quelques autres lancements, mais la plupart des entreprises ont laissé une large place à Samsung. Donc, bien sûr, la publication des offres de cette semaine présente la nouvelle série Galaxy S23 (et nous avons une offre spéciale pour les acheteurs américains), mais nous avons également trouvé de solides remises sur de nombreux téléphones 2022.

Utilisez les liens ci-dessous pour accéder à votre région :

Samsung a lancé la série Galaxy S23 cette semaine et a commencé à prendre des précommandes, l’expédition est prévue dans quelques semaines (bien que certains pourraient obtenir leurs unités plus tôt).

Vous pouvez consulter notre examen pratique pour examiner de plus près les nouveaux produits phares. Nous testons toujours les téléphones et nous partageons certaines de nos découvertes, comme la fusillade de l’appareil photo Galaxy S23 Ultra contre S22 Ultra, par exemple.

De plus, pour les États-Unis, nous avons des offres spéciales de Samsung.com, qui vous aideront à obtenir 50 $ de crédit Samsung de plus que vous ne le feriez normalement. Suivez simplement les liens ci-dessous. Notez que pendant la période de précommande, vous bénéficiez d’une mise à niveau de mémoire gratuite, par exemple de 256 Go à 512 Go pour le Galaxy S23 Ultra. Ceci est particulièrement précieux pour le vanilla S23, qui est le seul encore sur un stockage de base de 128 Go.









Samsung a également dévoilé la nouvelle série Galaxy Book3, dont le premier membre Ultra de la famille. Nous avons également une offre spéciale pour les ordinateurs portables, vous pouvez obtenir 10 % de réduction sur le prix si vous avez Samsung Credit (ce que vous ferez, si vous obtenez l’un des téléphones S23).





Série Samsung Galaxy Book3

10 % de réduction si vous avez un crédit Samsung



Si les Galaxy sont trop chers, le fidèle Motorola Edge 30 Pro est une option – aux États-Unis, vous le trouverez généralement sous le nom “Edge+”. Son Snapdragon 8 Gen 1 (non-plus) date du début de 2022, mais il est toujours très rapide. Et l’écran 6,7 pouces 144 Hz 10 bits (FHD+) en fait un téléphone de jeu dormant.





Y a-t-il quelqu’un qui voulait un Sony Xperia 1 IV qui n’en a toujours pas acheté ? Eh bien, s’il y en a, c’est pour eux – l’unité 8/512 Go coûte 1 200 $. Il est livré avec la caméra télé à focale variable unique de Sony et des applications professionnelles pour les photos et les vidéos. Et toujours le seul écran AMOLED 120 Hz de classe 4K sur le marché (en dehors de son prédécesseur, bien sûr).





Si vous avez grimacé à tous les prix ci-dessus, même celui de Moto, voici un téléphone 5G à moins de 200 $. Ce téléphone sans prétention dispose d’un écran FHD + de 6,6 pouces (90 Hz), d’un emplacement microSD et d’une prise jack 3,5 mm, ainsi que de la 5G et du Wi-Fi 5 pour une connexion assez rapide. Et une grosse batterie de 5 000 mAh aussi.





Notez que pendant la période de précommande, vous bénéficiez d’une mise à niveau de mémoire gratuite, par exemple de 256 Go à 512 Go pour le Galaxy S23 Ultra. Ceci est particulièrement précieux pour le vanilla S23, qui est le seul encore sur un stockage de base de 128 Go. Vous pouvez l’obtenir sur Samsung.com, mais Amazon propose également la même offre. Et si vous échangez un ancien téléphone, Amazon ajoutera un crédit supplémentaire – 150 £ si vous obtenez le S23 Ultra, 100 £ pour les deux autres. Il existe des avantages supplémentaires comme 6 mois gratuits de Disney + et 10% de réduction sur les appareils portables Samsung.













Au bas de l’offre Samsung se trouve le Galaxy M33. Il dispose d’une connectivité 5G sur un budget (gracieuseté d’un chipset Exynos 1280) et dispose d’un écran FHD + 6,6 pouces 120 Hz pour la navigation et les jeux légers (c’est un écran LCD, cependant, pas de Super AMOLED ici). La batterie de 5 000 mAh durera également assez longtemps avec une seule charge.





Ensuite, deux téléphones Honor. Le Honor 70 coûte le double du X8, mais il a la 5G (Snapdragon 778G+), son écran OLED de 6,67 pouces fonctionne à 120 Hz et vous obtenez une paire de caméras de haute qualité (54+50MP), plus une batterie de 4 800 mAh avec une charge rapide de 66 W.





Le Honor X8 a un écran de taille similaire (IPS LCD) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Celui-ci est 4G uniquement avec un Snapdragon 480 et la configuration de la caméra n’a rien d’extraordinaire. La batterie de 4 000 mAh est également plus lente, 22,5 W, mais encore une fois, cela coûte deux fois moins cher que le Honor 70.





Allemagne

Amazon a baissé les prix des deux modèles Pixel 7. Nous avons lié les versions de 128 Go ci-dessous, mais vous pouvez obtenir une unité de 256 Go à la place – la remise sur celles-ci est cependant légèrement inférieure. Pourtant, le prix final est inférieur à celui que vous obtiendriez du Google Store.









Bien qu’il n’ait pas les caméras impressionnantes de ses frères et sœurs plus haut de gamme, le Honor Magic4 Lite est l’un des téléphones 5G les moins chers et vous obtenez un écran LCD IPS FHD + 120 Hz spacieux de 6,81 pouces, plus une batterie de 4 800 mAh avec une charge rapide de 66 W.





Tout le monde n’a pas aimé les nouveaux mid-rangers Moto dans le sondage de la semaine dernière. Certains des modèles plus anciens offrent de meilleures offres, par exemple le Moto G42 est tombé à 150 €. Il n’a pas de 5G, mais ce qu’il a, c’est un écran FHD+ AMOLED de 6,4 pouces et un prix inférieur à celui du Moto G13 (qui ne fait pas non plus de 5G).





Cependant, si vous voulez vraiment être bon marché, le Moto E22 fonctionne sous Android 12 et coûte 100 €, ce qui le rend 20 € moins cher que le Moto E13 avec Android 13 Go Edition. À ce prix, vous passez à un écran HD+, mais même le nouveau G53 n’a pas de résolution FHD+.





Ensuite, les Poco M5 et M5. Le modèle “s” coûte 45 € de plus, mais dispose d’un écran AMOLED de 6,43 pouces, d’un appareil photo ultra large de 8 MP et d’une charge rapide de 33 W pour sa batterie de 5 000 mAh. Le modèle vanille M5 a un écran LCD IPS 90 Hz 6,58 pouces à la place, mais pas d’appareil photo ultra large et seulement 18 W de charge.

Les deux téléphones ont des écrans FHD +, les deux sont uniquement 4G (Helio G95 pour les M5, G99 pour le M5, mais le M5 a 2 Go de RAM supplémentaires), les deux ont des emplacements microSD et des prises casque 3,5 mm.









Pour un peu moins que le Poco M5, vous pouvez obtenir le Realme 9i à la place. Il utilise le chipset Snapdragon 680 et a une charge plus rapide de 33 W, mais est par ailleurs assez similaire (y compris la fente microSD et la prise 3,5 mm).





Enfin, quelques montres. Amazon vend l’Apple Watch Series 8 (version aluminium) pour un peu moins cher qu’Apple lui-même. La version liée ci-dessous est le modèle GPS 41 mm, mais vous pouvez obtenir le GPS + Cellulaire 41 mm pour 535 €. Si vous voulez le plus grand modèle de 45 mm, la version GPS est à 475 € et la version GPS+Cellulaire à 575 €.





La Huawei Watch GT 3 SE est beaucoup moins chère et avec une autonomie beaucoup plus longue (jusqu’à 2 semaines), bien que les fonctionnalités intelligentes soient plus limitées. Pourtant, la montre effectue un suivi de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ainsi que le suivi du sommeil et de l’exercice.





Inde

L’impressionnant Phantom X2 Pro de Tecno est disponible avec une remise importante. Pour rappel, celui-ci dispose d’un appareil photo principal 50MP 1/1.3″ et d’un télécaméra pop-up unique 50MP 65mm (2.5x) et d’un ultra large 13MP. La caméra pop-up est l’une des meilleures caméras de portrait que nous ayons jamais testées.





Le Phantom X2 est également disponible. Celui-ci a une configuration de caméra plus traditionnelle (64MP principal, 13MP ultra large, pas de télé) et dispose de 8 Go de RAM au lieu de 12 Go. En dehors de cela, il est identique au Pro, y compris l’écran AMOLED de 6,8 pouces à 120 Hz (FHD+), le chipset Dimensity 9000 et la batterie de 5 160 mAh avec une charge filaire de 45 W.





Nous avons présenté le Realme Narzo 50 Pro la semaine dernière, mais son prix a chuté de 2 000 ₹ depuis lors, ce qui semblait être une raison suffisante pour le mentionner à nouveau. Pour faire court, écran 6,4″ 90Hz FHD+ AMOLED, Dimensity 920, caméras 48+8+2MP, batterie 5 000 mAh avec charge 33 W.





Amazon propose des promotions sur les Oppo A74 5G, A77 et A77. Et pour rendre les choses plus confuses, l’A77 coûte le même prix que l’A74 5G. Une comparaison rapide devrait vous dire pourquoi nous avons choisi l’ancien Oppo A74 5G de 2021. Il a 5G (duh), un écran FHD+, un meilleur chipset et une caméra ultra large. Ce n’est pas parfait, mais vu les prix on sait lequel des trois on préfère.





Enfin, le Xiaomi Redmi 10 Power propose un chipset Snapdragon 680 (4G) et une batterie de 6 000 mAh. Pour un peu plus d’argent, vous pouvez probablement obtenir un meilleur téléphone (voir ci-dessus), mais si vous êtes à court d’argent, celui-ci n’est pas un mauvais choix. Notez simplement qu’il dispose d’un écran HD + et exécute un ancien logiciel Android 11.