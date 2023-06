Offres hebdomadaires : les meilleures offres de smartphones des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni et de l’Inde

Les remises et les offres maintiennent le Pixel 7 pertinent après le lancement du 7a, tandis que le Galaxy A54 obtient ses propres offres solides. Le moment est peut-être venu de prendre également des écouteurs (à moins que vous n’attendiez que Sony abandonne le WF-1000XM5).

Le Google Pixel 7 risque de devenir obsolète après le lancement du 7a, mais de bonnes offres le maintiennent dans le jeu – bien qu’il ne s’agisse pas d’une remise directe, Amazon vend le téléphone à 600 $ avec une carte-cadeau de 100 $, ramenant ainsi le prix à 500 $.





À titre de comparaison, le Pixel 7a a un PDSF de 500 $, mais son prix réel en magasin commence déjà à baisser. Pas encore beaucoup, mais le téléphone a à peine un mois.





Si vous voulez un écran QHD+ 120 Hz et un téléobjectif, le Pixel 7 Pro est toujours la seule option pertinente dans la famille Google et cela ne changera pas avant que la série Pixel 8 n’arrive plus tard cette année.





Si vous voulez plutôt un Pixel bon marché, le Pixel 6a est tombé à 300 $. Étant donné que le prix 7a n’a pas beaucoup baissé (encore), l’ancien 6a ne ressent pas la pression.





La série Samsung Galaxy S23 se vend en dessous du PDSF depuis un certain temps maintenant. Cette semaine, le prix du Galaxy S23+ en particulier est plus bas qu’il ne l’a été depuis plusieurs semaines.













Nous terminerons avec les Galaxy Buds2. Ils sont assez légers et disposent d’une charge sans fil ANC plus Qi et à 100 $, ils réduisent les AirPods (3e génération) d’environ 50 $ aux prix actuels.





Canada

Les Google Pixel 7 et 7a sont actuellement au même prix et l’ancien produit phare a le meilleur matériel avec un écran légèrement meilleur, un capteur de caméra principal plus grand et une charge sans fil plus rapide.









Une option moins chère avec un excellent support logiciel est le Samsung Galaxy A54, qui bénéficiera du niveau phare de mises à jour – 4 versions de système d’exploitation et 5 ans de correctifs de sécurité. Il est plus grand que le Pixel 7a (écrans de 6,4 pouces contre 6,1 pouces) et est équipé d’une batterie plus grande (5 000 mAh contre 4 385 mAh), ce qui lui confère une bien meilleure endurance (119 h contre 76 h).





Un modèle bon marché de la série A 2023 est le Samsung Galaxy A14. Aussi bon marché qu’il soit, il dispose d’un écran 1080p (6,6″ FHD+ LCD) et d’un appareil photo ultra large (seulement 5MP mais quand même). En outre, il y a une prise casque et un emplacement microSD à bord (cet appareil est livré avec un stockage de 128 Go intégré).





Bien qu’il existe de nombreuses consoles portables basées sur Android sur le marché, peu d’entre elles sont aussi puissantes qu’un téléphone de milieu de gamme typique, sans parler d’un produit phare. La plupart des téléphones ont également de meilleurs écrans. Ainsi, au lieu d’un appareil dédié, vous pouvez simplement obtenir un ensemble de contrôleurs à attacher à votre téléphone. Le GameSir X2 Pro est livré avec 1 mois de Xbox Game Pass Ultimate, vous pourrez donc également essayer divers jeux Xbox via le streaming.

En parlant de streaming, voici quelques façons d’embellir un téléviseur vieillissant – Chromecast et Fire TV Stick prennent en charge le streaming 4K et ils exécutent des versions personnalisées d’Android destinées à l’interface utilisateur à l’échelle de la télévision.

Le Samsung Galaxy A54 est un appareil polyvalent avec un boîtier IP67, un excellent écran (l’un des meilleurs de sa catégorie), une autonomie impressionnante, un calendrier de mise à jour de classe phare (4 OS, 5 ans de correctifs de sécurité). À l’heure actuelle, c’est au PDSF, mais vous pouvez obtenir un remboursement de 100 £ pour que le prix effectif soit d’environ 350 £. Cette offre est disponible auprès de Samsung et d’Amazon.





L’iPhone 13 mini est le dernier mini qu’Apple fabriquera dans un avenir prévisible et restera probablement en vente pendant un bon moment. Cependant, Apple facture 650 £ pour le modèle de base de 128 Go, mais vous pouvez l’avoir pour 50 £ de moins si vous l’obtenez d’Amazon.





Pour quelque chose de plus actuel, l’iPhone 14 de 128 Go est tombé à 764 £. C’est juste au-dessus du prix d’un iPhone 13 de la boutique en ligne d’Apple (750£).





Viennent ensuite plusieurs tablettes. Le Samsung Galaxy Tab S7 FE est une ardoise de 12,4 pouces avec un écran LCD de 2 560 x 1 600 pixels (seulement 60 Hz). Il s’agit du modèle Wi-Fi, il reçoit donc le chipset Snapdragon 778G plus puissant.





La Galaxy Tab S8+ est de taille similaire mais plus puissante. Celui-ci a un AMOLED de 12,4 pouces à 120 Hz (2 800 x 1 752 pixels avec HDR10+) et un Snapdragon 8 Gen 1. Il s’agit du modèle LTE et coûte deux fois le prix de la Tab S7 FE.





Il existe également des options bon marché, par exemple le Galaxy Tab A8 10.5 coûte environ 200 £ – un peu plus ou un peu moins, selon que vous voulez ou non LTE. Il dispose d’un quadruple haut-parleur LCD de 10,5 pouces 1 920 x 1 200 pixels et d’une batterie de 7 040 mAh.





La Lenovo Tab M10 HD (2e génération) est moins chère, mais avec un écran 10,1 pouces 1 280 x 800 pixels, elle ne peut pas tirer parti des options de streaming de haute qualité. La batterie de 5 000 mAh est également petite.





Le Samsung Galaxy A04s est un téléphone de base à 100 £, mais il a été mis à jour vers Android 13 (avec One UI Core 5). Il dispose d’une batterie assez grande de 5 000 mAh avec une charge de 15 W, d’un emplacement microSD et d’une prise casque 3,5 mm. L’écran LCD HD+ de 6,5 pouces n’est pas très net et l’appareil photo 50MP est seul à l’arrière, mais c’est un ensemble solide pour le prix.





Si vous êtes à la recherche de bourgeons TWS, voici quelques bourgeons Apple. Les AirPod de 3e génération sont disponibles en deux versions : recharge filaire uniquement (Lightning) et MagSafe. Ce dernier ne coûte que 10 £ en mode cher et nous pensons que la recharge sans fil vaut la petite prime.





Cependant, les AirPods Pro 2e génération ne sont pas beaucoup plus chers (55 £ de plus). Ils ont une charge sans fil par défaut et, depuis peu, ils ont acquis de nouvelles fonctionnalités telles que l’audio adaptatif, le volume personnalisé et la sensibilisation à la conversation.





Le nouveau Apple Mac mini avec une puce M2 (processeur 8 cœurs, GPU 10 cœurs) est disponible avec une remise de 50 £ pour le modèle de base 8/256 Go. Ce petit ordinateur de bureau dépasse son poids en termes de performances.





Si vous voulez juste un appareil de streaming haut de gamme, découvrez cette Apple TV 4K remise à neuf (3e génération). Nous vous recommandons de payer 10 £ supplémentaires pour le modèle 128 Go, car en plus d’avoir le double de stockage, il dispose également d’un port Ethernet, ce qui peut vous aider si vous êtes dans des appartements avec une connexion Wi-Fi bondée.





Inde

Commençons avec quelques anciens modèles haut de gamme. Le OnePlus 10R a fêté son premier anniversaire en mai, mais il contient un chipset Dimensity 8100-Max assez puissant et un grand écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz (FHD+), ce qui le rend pertinent. N’oubliez pas de réclamer le coupon de 3 000 ₹ car cela réduira le prix à 32 000 ₹.





Le Xiaomi 12 Pro est encore plus ancien – il a été lancé en Chine le dernier jour de 2021. Cependant, c’était un véritable produit phare avec un Snapdragon 8 Gen 1, un QHD+ AMOLED de 6,73 pouces (un panneau LTPO 120 Hz) et un triple appareil photo 50MP, ainsi qu’une charge filaire et sans fil rapide (120 W et 50 W, respectivement).





Tecno a lancé la série Camon 20 le mois dernier. Le Camon 20 Pro 5G n’est pas le modèle haut de gamme de la série (il y a le Premiere avec cette caméra ultra large 108MP loufoque), mais c’est un téléphone assez performant. Il obtient son modem 5G grâce au chipset Dimensity 8050, qui pilote un écran AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz (FHD+). Il est alimenté par une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 33 W. L’appareil photo principal de 64 MP (capteur 1/1,7″) est doté d’un OIS, mais il lui manque un compagnon ultra large.





Le Tecno Camon 20 est une option 4G moins chère avec un Helio G85. Le chipset plus lent est associé à un écran AMOLED 60 Hz (même taille et résolution que le Pro) et à la même batterie de 5 000 mAh (33 W). L’appareil photo principal 64MP a le même capteur, mais il perd la fonction OIS.





Le Redmi 11 Prime 5G est moins cher et pourtant il a une connectivité de nouvelle génération (bien que le Dimensity 700 qu’il utilise soit tout sauf de nouvelle génération). Il dispose d’un écran LCD IPS (90 Hz) au lieu d’AMOLED et d’un 5 000 mA (charge de 18 W). Il n’y a pas non plus de caméra ultra large ici.





Le Realme Narzo 50i Prime commence à 7 000 ₹ pour le modèle 3/32 Go et la mise à niveau vers 4 Go de RAM et 64 Go de stockage n’est que de 500 ₹, c’est donc celui qu’il faut obtenir. Vous pouvez avoir encore plus de stockage grâce à la fente microSD (oui, il y a aussi une prise casque 3,5 mm). La batterie de 5 000 mAh est grande mais lente à charger à 10 W. L’Unisoc T612 a même une paire de cœurs Cortex-A75, donc ce n’est pas en reste (surtout avec le gig supplémentaire de RAM).





Les Samsung Galaxy Buds2 sont fortement réduits, en particulier le combo blanc/noir, bien que le blanc/lavande ne soit qu’un peu plus. Ces bourgeons sont livrés avec un étui léger (avec chargement sans fil Qi) et ANC.





Les Realme Buds Wireless 2 Neo sont des écouteurs de style tour de cou et ils sont assez bon marché. Il n’y a pas d’ANC ici, mais les 17 heures d’écoute et la résistance à l’eau IPX4 sont de bonnes caractéristiques à avoir dans cette classe.





Il y a quelques semaines, nous avons répertorié la caméra d’action GoPro Hero11 à 45 000 ₹. Il est maintenant tombé à 43 000 ₹, mais c’est peut-être encore trop pour certains. Si vous êtes prêt à abandonner certaines des fonctionnalités récentes de stabilisation d’image du 11, il existe les Hero10 et Hero9 à des prix nettement inférieurs.





