Offres hebdomadaires : les meilleures offres de smartphones des États-Unis, d’Allemagne et du Royaume-Uni

Nous sommes de retour avec une autre série d’offres du monde entier. Cette semaine, nous avons sélectionné des offres aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. Utilisez les liens ci-dessous pour accéder à un pays spécifique :

Le Motorola Edge 30 Pro est à un contrôleur près d’être un téléphone de jeu rapide mais assez abordable. La version avec 512 Go de stockage se vend 500 $, ce qui vous donne de la place pour de nombreux jeux. Jeux qui fonctionneront sur le chipset Snapdragon 8 Gen 1 et un écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz (et prise en charge HDR10+). La batterie de 4 800 mAh est assez grande et le téléphone prend en charge une charge filaire de 68 W (0-100 % en 35 minutes) et une charge sans fil de 15 W.





Un autre téléphone 144Hz de Motorola est le Edge (2021). Celui-ci a un écran LCD de 6,8 pouces à la place (résolution FHD + à nouveau, avec HDR10) et est alimenté par le Snapdragon 778G, qui dispose d’un GPU Adreno 642L de classe phare. Le téléphone de 256 Go est tombé à 300 $.





Le Nokia G400 est un téléphone 5G bon marché alimenté par le chipset Snapdragon 480+. À 200 $, ce n’est pas si loin du Motorola, cependant. Pourtant, 100 $, c’est 100 $. Notez qu’en plus du chipset plus lent, celui-ci ne dispose que de 64 Go de stockage (il est cependant extensible via microSD).





Ensuite, quelques tablettes Amazon bon marché. Le Fire HD 8 2022 est tombé à seulement 60 $ – suffisamment bon marché pour que vous puissiez en faire un appareil de streaming dédié ou quelque chose à utiliser pour les appels Zoom. Notez qu’il existe une version Plus, qui ajoute un Go supplémentaire de RAM (celui-ci n’a que 2 Go), comprend un chargeur plus rapide (9 W contre 5 W) et prend en charge la charge sans fil.





L’écran plus grand et à plus haute résolution du 2021 Fire HD 10 peut être plus adapté à votre streaming Netflix, Prime Video ou Disney. Cette ardoise plus grande est toujours livrée avec un chargeur 9W, mais le modèle Plus a plus de RAM (4 Go contre 3 Go) et une charge sans fil.





Si vous voulez juste une tablette pour un jeune enfant, les éditions pour enfants sont un meilleur choix. D’une part, ils sont livrés avec un boîtier très épais qui peut résister à quelques coups. En outre, ceux-ci sont livrés avec un tableau de bord parent et un contenu organisé (destiné aux 3-7 ans). Il convient également de mentionner que les tablettes ci-dessus sont accompagnées de publicités sur l’écran de verrouillage qui coûtent 15 $ à supprimer. Les tablettes Kids n’ont pas de publicités.

Enfin, un stockage supplémentaire sous la forme de cartes microSD. La plupart des téléphones n’ont plus d’emplacement pour carte mémoire, mais certains en ont, notamment le Nokia G400. Les tablettes Kindle ont également un stockage extensible.

Le Samsung EVO Select 256 Go coûte un peu moins de 20 $, le 512 Go coûte 48 $. Ces cartes offrent des vitesses allant jusqu’à 130 Mo/s et sont classées UHS-I et A2, vous pouvez donc y déplacer certaines applications. Si vous avez besoin d’une carte pour une caméra de tableau de bord ou une caméra d’action, le Samsung Pro Endurance gère mieux l’usure d’une écriture prolongée.

Allemagne

Le prix de la prochaine série Galaxy S23 fait l’objet de nombreuses spéculations, mais vous pouvez éviter les prix élevés en vous procurant le Galaxy S21 FE à la place. Il possède la puce Snapdragon 888, contrairement aux autres modèles européens S21. Il a un an à ce stade, mais il coûte beaucoup moins cher que le S22/S22+ (encore plus que le S23/S23+).





Une option moins chère mais moins performante est le Samsung Galaxy A53 5G. Il dispose d’un écran FHD+ Super AMOLED 120 Hz 6,5 pouces comparable, mais perd en termes de performances du chipset (Exynos 1280) et de caméras (64+12+5+5MP). Pourtant, en tant que nouveau Samsung de la série A, il bénéficiera d’un excellent support logiciel.





Les pliables de nouvelle génération de Samsung sont dans six mois, alors voici une offre intéressante – une édition sur mesure du Galaxy Z Flip4 pour le prix du Z Flip4 ordinaire. Désormais, Amazon ne vous permet pas de personnaliser l’apparence, vous devrez donc choisir parmi quelques combinaisons de couleurs prédéfinies. Cependant, la version 8/256 Go coûte le même prix que l’édition régulière 8/128 Go, ce qui est une bonne affaire à nos yeux.





Le récent Bose QuietComfort SE, qui a des spécifications assez similaires au QC 45, lancé à 350 €, mais est déjà descendu à 220 €. Il est confortable et dispose d’une autonomie de 24 heures, ainsi que d’une excellente suppression active du bruit, parfait pour les longs vols.

Il existe de nombreuses offres pour le Google Pixel 7 Pro, dont une à 720 £, bien en dessous du prix de 850 £ de la boutique officielle. Cependant, nous avons choisi une unité vendue et expédiée par Amazon pour 788 £.





Le OnePlus Nord 2 5G est tombé à 350 £ sur le boutique officielle pour une unité 12/256 Go grâce à une promo, cependant, le 8/128 Go est de 400£. Si vous le voulez pas cher, Amazon propose le modèle 8/128 Go pour 240 £.





Le Samsung Smart Monitor M5 est un écran de 32 pouces avec une résolution de 1080p (60 Hz, 250 nits, HDR10). Vous pouvez le connecter facilement à votre PC, mais il prend également en charge la mise en miroir sans fil – AirPlay d’Apple ainsi que DeX sans fil. Il s’agit également d’un téléviseur intelligent Tizen entièrement équipé, vous pouvez donc y exécuter des applications de diffusion de vidéos et de jeux, ainsi que contrôler vos appareils SmartThings.