Offres hebdomadaires : les meilleures offres de smartphones d’Amazon en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde

La folie du Black Friday est derrière nous, nous pouvons donc maintenant revenir à la recherche régulière d’offres – cela ne fait jamais de mal d’y jeter un coup d’œil, même si ce n’est pas une grande fête de shopping. Voici les meilleures offres d’Amazon que nous avons sélectionnées pour l’Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Inde.

Allemagne

Apple propose rarement des réductions, en particulier sur les modèles actuels. Cependant, vous pouvez économiser quelques euros en passant par un autre revendeur. Par exemple, un iPhone 14 Plus de 128 Go coûte 1 080 € sur Amazon Allemagne, si vous prenez le noir. Sur Apple.com, cette même unité vous coûtera 1 150 €. Si vous optez pour un 512 Go en bleu, vous pouvez économiser encore plus – Amazon vous facturera 1 333 €, Apple demandera 1 540 € à la place.





Vous pouvez également obtenir 5% de réduction sur le plus petit iPhone 14 – le modèle 128 Go est 45 € moins cher sur Amazon que chez Apple lui-même. Le modèle 256 Go est 71 € moins cher que sur la boutique officielle.





Carl Pei est peut-être un fan d’Apple, mais il préférerait que vous obteniez le Nothing Phone (1) à la place. Comme pour les iPhones, Amazon Allemagne facture un prix inférieur à celui de la boutique officielle – 450 € pour une unité 8/256 Go. Si vous vérifiez sur Nothing.tech, vous verrez que même la version 8/128 Go est légèrement plus chère, 470 €.





Le Realme GT2 Pro est un produit phare du début de l’année, ce qui signifie un chipset Snapdragon 8 Gen 1. Pourtant, un écran AMOLED QHD + 120 Hz LTPO2 de 6,7 pouces, plus une paire d’appareils photo de 50 MP et une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 65 W peuvent être à vous pour seulement 100 € de plus que le téléphone Nothing.





Le Sony Xperia 5 IV est un téléphone assez unique, mais à la manière typique de Sony, il coûte un peu plus que ce que beaucoup sont prêts à dépenser. Une remise de 200 $ sur le prix initial de 1 000 $ le rend plus agréable au goût et plus compétitif avec les galaxies du monde.





En parlant de cela, le Samsung Galaxy S22 Ultra est tombé à 900 $ pour le modèle de base 8/128 Go. L’Ultra est cependant de l’autre côté du spectre de taille, mais il a de meilleurs téléobjectifs que le Xperia 5 (qui n’a pas le téléobjectif variable du Xperia 1 IV) et prend en charge un stylet, si vous aimez ce genre de chose.





Vous pouvez accessoiriser l’Ultra avec la Galaxy Watch5 Pro Golf Edition. La différence par rapport à la version régulière est la bande à double tonalité et certaines fonctionnalités préchargées pour vous aider sur les greens.





Le Samsung Galaxy Watch5 a également une édition Golf. Actuellement, l’édition régulière et l’édition Golf coûtent le même prix, 260 $, pour un modèle Bluetooth. Vous pouvez avoir la version régulière avec connectivité LTE pour 290 $.





Le Motorola Edge+ (2022), alias Edge 30 Pro dans certaines parties du monde, n’a même pas encore un an, mais il est déjà à la moitié de son prix d’origine. 500 $ vous permettent d’acheter un Snapdragon 8 Gen 1, qui est associé à 512 Go de stockage et à un écran FHD + AMOLED de 6,7 pouces à 144 Hz adapté aux jeux.





Amazon UK propose quelques Galaxy 4G abordables. Le Samsung Galaxy A23 possède un écran spacieux de 6,6 pouces – un écran LCD PLS à 90 Hz avec une résolution FHD+ – et une batterie de 5 000 mAh de taille décente (avec une charge de 25 W). Le Snapdragon 680 n’est pas le plus rapide, mais il est efficace, le téléphone a obtenu une autonomie de 130h lors de nos tests.





Bien sûr, un parent âgé n’a pas besoin d’une résolution FHD+. Pour la moitié du prix, le Galaxy A04s propose un écran HD+ de 6,5 pouces (toujours un écran LCD PLS à 90 Hz) et un chipset Exynos 850 plus lent. Il a toujours une batterie de 5 000 mAh, même s’il ne charge qu’à 15 W.





Les deux prochaines offres entrent dans la catégorie “vieux mais en or”. L’Asus Zenfone 8 commencera à recevoir sa mise à jour Android 13 en janvier et cela pourrait être sa dernière mise à jour majeure du système d’exploitation. Cela dit, il coûte 256 £ de moins qu’un Zenfone 9 et est à peu près aussi petit que le modèle plus récent et plus puissant.





L’autre option est un Google Pixel 6 Pro. Celui-ci bénéficiera d’un support logiciel plus long – trois mises à jour du système d’exploitation (une en panne, deux à venir) et cinq ans de correctifs de sécurité depuis le lancement. Même s’il a un an, c’est toujours un meilleur support que celui que vous obtenez de certains fabricants d’Android.





Inde

Le Xiaomi 12 Pro a été remplacé par le 12S Pro, qui a mis à niveau le chipset Snapdragon 8 Gen 1 d’origine vers le 8+ Gen 1. La version plus est sans aucun doute meilleure, mais il y a quelques problèmes. Premièrement, la série 12S n’a jamais été lancée en Inde. Deuxièmement, même si c’était le cas, cela coûterait plus cher.





Le OnePlus 10R est dans le camp MediaTek avec un Dimensity 8100-Max. Il dispose également d’un écran AMOLED FHD + 120 Hz de 6,7 pouces et d’une grande batterie de 5 000 mAh – cette unité est la version 80 W, qui se charge plus lentement que la 150 W, mais personne n’appellera une charge de 1 à 100 % en un peu plus d’une demi-heure ” lente ”.





Les opérateurs indiens ont commencé à déployer leurs réseaux 5G plus tôt cette année, mais les téléphones 5G peuvent être coûteux. Le Redmi Note 11 Pro+ 5G vous connectera au nouveau réseau (grâce au chipset Snapdragon 695) tout en vous permettant de prendre des photos de 108 MP que vous visualiserez sur l’écran FHD+ AMOLED de 6,67 pouces (120 Hz).





Pas en 5G? Le Redmi Note 11 vous permet d’économiser de l’argent. Le téléphone n’est pas aussi performant que le Pro+ et dispose d’un écran AMOLED 90Hz plus petit de 6,43 pouces, d’un Snapdragon 680 avec moins de mémoire et d’un appareil photo principal de base de 50MP. Sur le plan positif, il dispose d’une grande batterie de 5 000 mAh (autonomie de 126 heures) et d’un chargeur de 33 W inclus.





L’iQOO 9 SE contient l’ancien Snapdragon 888 et un écran FHD + 120 Hz de 6,62 pouces. Nous souhaitons que la batterie de 4 500 mAh soit plus grande, mais au moins elle est rapide à charger à 66 W (charge complète en 39 minutes dans nos tests, mais elle atteint 91 % en 30 minutes).





Il y a aussi l’iQOO Z6 44W, qui oui, prend en charge une charge rapide de 44 W pour sa batterie de 5 000 mAh. Celui-ci utilise le Snapdragon 680 et un écran AMOLED de 6,44 pouces (60 Hz).





Enfin, quelque chose d’abordable, le Tecno Spark 9 est dans la catégorie Moins de 10 000 ₹ et dispose d’un grand écran de 6,6 pouces (HD +, IPS LCD, 90 Hz) et d’une batterie de 5 000 mAh. L’Helio G37 n’est pas particulièrement puissant, mais avoir 4 Go de RAM (et 64 Go) de stockage lui permet d’exécuter Android 12 à part entière (cette gamme de prix ne manque pas d’appareils Android Go).