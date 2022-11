Offres hebdomadaires : les meilleures offres de smartphones d’Amazon au Canada, en Allemagne et au Royaume-Uni

Les vacances approchent, ce qui signifie un flux incessant de réductions et d’offres. Celles-ci peuvent être difficiles à suivre, alors voici les meilleures offres que nous avons trouvées sur Amazon au Canada, en Allemagne et au Royaume-Uni. Comme d’habitude, nous nous concentrons sur les smartphones, mais regardons également les tablettes et les smartwatches.

Vous pouvez également consulter notre page Offres, qui peut être filtrée par marché (la page suit plus de marchés que ceux répertoriés ici). Assurez-vous simplement de configurer le filtre en haut de la page.

Canada

Samsung US a réduit les prix des pliables Z et des produits phares S dans le cadre d’une première offre du Black Friday, mais les Canadiens ne sont pas en reste. Le Galaxy Z Flip est réduit à 1 000 CAD pour une unité de 128 Go, bien que vous souhaitiez peut-être acheter celui de 256 Go car il ne coûte que 80 CAD et le stockage supplémentaire peut être utile.

Le Flip et le Galaxy Z Fold4 terminent les tests bêta de la mise à jour One UI 5.0 et Android 13. Il apporte de nouvelles astuces multitâches au grand écran du Fold, entre autres améliorations. Vous pouvez y accéder pour 1 910 CAD (pour une unité de 256 Go).

Il y a aussi le trio Galaxy S22. Le modèle vanille est le moins cher à 860 CAD, mais le Galaxy S22+ bénéficie de la plus grande remise des trois. Notez tout de même qu’il coûte plus cher que le Z Flip4. Le S22 + a les meilleurs appareils photo et une meilleure autonomie de la batterie, mais c’est un design à l’ancienne. Quant au Galaxy S22 Ultra, il est cher, mais il possède également certains des meilleurs appareils photo du marché.

Allemagne

Le Snapdragon 8 Gen 1 a peut-être été éclipsé par la version plus, mais il reste l’une des puces les plus rapides de 2022. Vous pouvez en avoir une pour 660 €, associée à un écran QHD+ 120Hz LTPO2 AMOLED et une paire d’appareils photo 50MP, plus une batterie de 5 000 mAh à charge rapide (65 W, 100 % en 33 min). Le nom de ce package est le Realme GT2 Pro et il reçoit déjà la mise à jour Android 13.

Si cela dépasse votre budget, un Poco X3 GT apporte un Dimensity 1100 et un écran LCD IPS de 6,6 pouces (FHD+, 120 Hz) pour 400 € – ou moins, si vous échangez un ancien téléphone. Les caméras n’ont rien de spécial (64+8+2MP), mais la batterie de 5 000 mAh correspond presque au Realme à 67 W (100 % en 42 min).

Une autre étape dans l’échelle des prix nous amène au Redmi Note 11S. Ce téléphone coûte un peu moins de 300 € et bien qu’il n’ait pas les prouesses du chipset des deux autres (il a un Helio G96), il intègre un capteur principal de 108 MP avec prise en charge native du zoom 2x. Celui-ci dispose d’un écran AMOLED de 6,43 pouces (FHD+, 90 Hz) et d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 33 W (100 % en 58 minutes).

Alternativement, pour 60 € de plus, vous pouvez avoir un Samsung Galaxy A53 5G à la place. Comme son nom l’indique, celui-ci dispose de la 5G (et pas le Redmi), grâce au chipset Exynos 1280. Il dispose d’un écran AMOLED de 6,5 pouces à 120 Hz (également FHD +) et bien qu’il utilise un capteur plus petit pour sa caméra principale de 64 MP, il dispose d’un OIS. La batterie est comparable (5 000 mAh, 25 W). L’A53 reçoit déjà la première de ses trois mises à jour du système d’exploitation, Android 13 avec One UI 5.0.

La nouvelle Galaxy Watch5 n’a pas de lunette tournante et la Watch4 non plus. Au moins celui-ci est moins cher – jusqu’à 165 € pour la version Wi-Fi 44 mm. Vous pouvez également obtenir la version plus petite de 40 mm pour le même prix.

Les OnePlus 9 et 9 Pro viennent de recevoir Android 13 et bien qu’ils ne soient pas les œufs les plus frais du panier, ils suivent toujours les produits phares actuels grâce à leurs appareils photo Hasselblad, leurs batteries à charge rapide (65 W filaire, plus 50 W sans fil pour le Pro) et Écrans AMOLED 120Hz. Vous pouvez toujours vous procurer le OnePlus 10 ou 10 Pro à la place, mais le prix de la série 9 a considérablement baissé.

Ensuite, un trio de téléphones Nokia bon marché. Le Nokia G50 est l’option la plus sophistiquée, un téléphone 5G à 170£. Il dispose d’un grand écran LCD IPS de 6,82 pouces, mais avec uniquement une résolution HD+. Au moins, il est associé à une grande batterie de 5 000 mAh (avec une charge pas si rapide de 18 W).

Les Nokia G21 et G11 sont une paire de téléphones 4G presque identiques. Le G21 facture 30 £ de plus, mais comprend un appareil photo principal de 50 MP au lieu de 13 MP et dispose du double de stockage (64 Go dans ce cas). En dehors de cela, les deux ont des écrans LCD IPS de 6,5 pouces (90 Hz), sont alimentés par un chipset Unisoc T606 et une batterie de 5 050 mA.

Une tablette est également proposée, la Nokia T20. Cette ardoise a un écran LCD IPS de 10,4 pouces et une résolution de 2 000 x 1 200 pixels, ainsi que des haut-parleurs stéréo avec audio OZO, donc c’est une bonne machine Netflix pour 150£. Amazon propose également une remise de 10 £ sur un abonnement Microsoft 365 Family.

Le dernier Samsung Galaxy Watch5 Pro est déjà en baisse de prix – les versions Wi-Fi et LTE sont à 50 £ de réduction.