Offres hebdomadaires : les meilleures offres de smartphones d’Allemagne, du Royaume-Uni, des États-Unis et d’Inde

Janvier est une période intéressante dans le monde des smartphones – les premiers produits phares de nouvelle génération commencent tout juste à arriver sur le marché, d’autres sont encore à venir. Et avec leurs remplacements dans des mois (voire des semaines), les anciens téléphones phares et haut de gamme sont à peu près aussi bon marché qu’ils le seront tout en restant quelque peu actuels.

Nous avons sélectionné des offres dans plusieurs régions et inclus également des offres de tablettes, de montres connectées et de casques. Utilisez les liens ci-dessous pour accéder à votre région :

Allemagne

L’iPhone 14 Pro Max d’Apple ne bénéficiera probablement jamais d’une remise significative, du moins pas de la part d’Apple. Lorsque le 15 Pro Max arrivera, celui-ci sera tout simplement abandonné. D’autres détaillants sont plus flexibles sur les prix – Amazon propose le modèle 128 Go avec une légère remise, par exemple.





Et pendant que vous y êtes, vous pouvez accessoiriser avec une Apple Watch Series 8, qui a également bénéficié d’une petite remise à 440 €. Notez qu’il s’agit du modèle GPS 41 mm, vous pouvez obtenir celui de 45 mm pour 475 €. Une version LTE est disponible pour les deux tailles et coûte 100 € de plus.





Passant au côté Samsung, vous pouvez obtenir un Galaxy S21 FE pour la moitié du prix d’un S23 de base (du moins sur la base des prix supposés). Le Snapdragon 888 du FE n’est plus le meilleur chipset du moment, mais peut toujours se défendre contre les mid-rangers.





En ce qui concerne les accessoires, la Samsung Galaxy Watch4 est assez bon marché et la différence entre les modèles 40 mm et 44 mm n’est que de 10 €. A titre de comparaison, une Galaxy Watch5 de 40 mm coûte 90 € de plus (soit 70 % de plus).









Si vous voulez une lunette tournante, cependant, la Galaxy Watch4 Classic reste la seule option. Sur le plan positif, il coûte moins cher que le Watch5.





380 €, c’est un peu cher pour un Snapdragon 695, mais le package du Sony Xperia 10 IV comprend des choses que vous ne trouverez peut-être pas ailleurs – un slot microSD et une prise jack 3,5 mm sur le même téléphone, par exemple. Et bien que le chargeur aurait pu être plus rapide, la durée de vie de la batterie est incroyable.





Au contraire, le prix du Sony Xperia 5 IV est plus difficile à avaler. Il a peut-être été lancé fin septembre, mais son matériel ressemble davantage à un téléphone du début de 2022. Du côté positif, cette offre est accompagnée d’une garantie prolongée, 36 mois au total, pour que vous ayez l’esprit tranquille.





Les fans de Sony peuvent également accessoiriser. Les Sony WF-1000XM4 font partie des meilleurs casques TWS et, lors de notre examen à long terme, nous les avons trouvés tout à fait capables. Sony pourrait arriver à lancer les XM5 à un moment donné, mais ils commenceront à un prix plus élevé, supérieur à 170 €, de toute façon.

Les Sony LinkBuds sont un choix intéressant – le trou au milieu signifie qu’ils n’obstruent pas du tout votre audition. Et cela semble plus naturel que les modes pass-through numériques. C’est parfait pour les moments où vous souhaitez écouter de la musique ou un podcast, mais vous devez absolument rester conscient de votre environnement.

Apple arrête les anciens modèles Pro chaque année, mais conserve la paire vanille comme une option moins chère. Les iPhone 13 mini et 13 sont disponibles sur Apple.com pour 650 £ et 750 £, respectivement, mais Amazon offre une remise de 50 £ pour les deux.









Le Honor 70 dispose d’un appareil photo principal de 54MP et d’un ultra large de 50MP, ainsi que d’un appareil photo selfie de 32MP. Même s’ils n’ont pas de nom de fabricant d’appareils photo, ils sont toujours tout à fait capables (l’appareil photo selfie en particulier). L’écran est génial, la batterie est géniale (la charge est rapide au démarrage) et avec une remise saine appliquée, même le Snapdragon 778G+ est compétitif (le Honor 70 a un PDSF assez élevé).





Pour le même montant d’argent, vous pouvez obtenir l’Oppo Reno8 à la place. Il dispose d’un GPU plus puissant, bien que le plus petit écran de 6,4 pouces à 90 Hz ne corresponde pas au panneau de 6,67 pouces à 120 Hz du Honor. L’appareil photo ultra large n’a également qu’une résolution de 8 MP, mais l’endurance de la batterie est légèrement meilleure et la charge est plus rapide.





Le Samsung Galaxy M53 est également dans cette gamme de prix. Le Dimensity 900 ne remportera aucun prix, mais le panneau Super AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz est compétitif. Et vous obtenez un appareil photo principal de 108MP (seulement 8MP ultra large, cependant). La batterie de 5 000 mAh est un peu plus grande mais la charge est nettement plus lente.





Le Samsung Galaxy Watch4 Classic, la version 46 mm est à 220 £. La plus petite Galaxy Watch5 de 40 mm coûte aussi cher, la version 44 mm coûte 240£. Vous pouvez payer un peu plus pour obtenir la connectivité 4G, par exemple la Watch5 40 mm coûte 270 £. Une Galaxy Watch5 Pro vous coûtera 330 £, 430 £ si vous voulez la 4G.













Cette semaine, il n’y avait pas beaucoup d’offres téléphoniques aux États-Unis. Celui-ci vaut le détour, cependant, le Moto G Power 5G (2022) est tombé à 250 $. Il dispose de 256 Go de stockage intégré et est livré avec une microSD gratuite de 256 Go.





Avec peu d’offres intéressantes sur les téléphones, nous nous sommes tournés vers les tablettes. Les Samsung Galaxy Tab S8 et Tab S8+ sont toutes deux à prix réduit sur Best Buy. L’ardoise vanille a un écran LCD de 11 pouces, la Tab S8+ a un panneau Super AMOLED de 12,4 pouces à la place (les deux à 120 Hz). Les deux sont alimentés par le Snapdragon 8 Gen 1.









Si vous êtes à la recherche de quelque chose de moins cher, la Galaxy Tab A8 10.5 (2021) coûte 150 $, mais vous obtenez toujours un écran de 10,5 pouces avec une résolution de 1 920 x 1 200 pixels et Android 13 avec One UI 5. Pas de DeX, cependant.





Si vous avez besoin de vrais bourgeons sans fil, les Galaxy Buds2 sont à 95 $. Ils ne sont pas aussi avancés que les Pros, mais ils ont le même facteur de forme et le même confort d’ajustement.

L’Apple iPad 10.2 de 9e génération n’est pas le plus rapide avec sa puce Apple A13, mais il n’y a pas non plus beaucoup de nouveaux iPads qui coûtent 270 $. La 10e génération est plus rapide, bien qu’elle commence à 450 $, tandis que la 9e coûte généralement 330 $ sur Apple.com.





Inde

L’iQOO 11 est devenu le premier téléphone indien Snapdragon 8 Gen 2 lors de son lancement il y a quelques semaines. Il n’y a pas encore de rabais importants, le téléphone est tellement nouveau. Cela dit, il est également inégalé en termes de performances et restitue les jeux sur un magnifique écran AMOLED de 6,78 pouces à 144 Hz avec une résolution QHD+.





Le prix iQOO 9T est légèrement plus facile à avaler. Celui-ci est alimenté par le Snapdragon 8+ Gen 1, qui devrait offrir toutes les performances dont la plupart des gens ont besoin. Pourtant, c’est un produit de dernière génération et vous n’économisez que 10 000 ₹ – cela peut en valoir la peine pour certains mais pas pour d’autres.





La série Xiaomi 13 n’a pas encore fait son chemin vers l’Inde, mais le Xiaomi 12 Pro a considérablement baissé de prix depuis son lancement. Il se situe maintenant entre l’iQOO 11 et le 9T, bien que son chipset d’origine 8 Gen 1 soit plus lent que les deux. Le triple appareil photo 50MP est cependant meilleur que ce que les iQOO ont à offrir. Et vous bénéficiez d’autres avantages comme la recharge sans fil.





Le OnePlus 10R se situe dans une position plus milieu de gamme avec son chipset Dimensity 8100-Max. Il s’agit d’un chipset rapide et efficace associé à un écran AMOLED HDR10+ de 120 Hz et à une grande batterie à chargement rapide (80 W dans ce cas).





Ensuite, plusieurs téléphones 5G abordables dans le segment ₹ 20K. Le Realme Narzo 50 Pro est de taille moyenne avec un écran AMOLED de 6,4 pouces à 90 Hz et fonctionne sur un Dimensity 920 et une batterie de 5 000 mAh (avec une charge rapide de 33 W).





Le Tecno Camon 19 Pro est un peu plus grand avec un écran LCD IPS de 6,8 pouces (120 Hz, FHD +) mais se contente d’un Dimensity 810. La batterie est également de 5 000 mAh avec une charge de 33 W.





Le Redmi Note 12 est moins cher que ces deux-là et se situe au milieu en termes de taille avec un écran AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz (FHD+, bien sûr). Il utilise le nouveau chipset Snapdragon 4 Gen 1 et dispose, vous l’aurez deviné, d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 33 W.





L’Oppo A74 5G est encore moins cher avec un écran LCD IPS de 6,5 pouces (90 Hz, FHD+). Il utilise le chipset Snapdragon 480 plus familier et sa batterie de 5 000 mAh rompt le schéma avec une charge de 18 W.





Laissant la 5G derrière pour les téléphones moins chers, le Tecno Spark 9T est juste sur la barre des 10 000 ₹. Il existe de nombreux écrans HD+ dans ce segment de prix, mais le 9T est équipé d’un écran LCD FHD+ IPS de 6,6 pouces (60 Hz). Le Helio G35 est, appelons-le adéquat, et la batterie de 5 000 mAh prend en charge une charge de 18 W.





Nous terminons avec l’un des smartphones les moins chers du marché, le Nokia C01 Plus. Certes, il ne s’agit que d’un téléphone Android 11 Go, mais vous aurez plus de facilité à obtenir des applications pour cela que pour quelque chose comme KaiOS. Pour mettre les prix en contexte, le Nokia 2660 Flip coûte 4 650 ₹ et celui-ci n’exécute même pas KaiOS.