Offres hebdomadaires : les meilleures offres de smartphones d’Allemagne, du Royaume-Uni, des États-Unis et d’Inde

Bien qu’il y ait parfois des lancements passionnants, le milieu de l’année est une période assez calme. Cela en fait la saison pour obtenir un appareil plus ancien – un téléphone de haute qualité qui a glissé dans les tableaux de prix. Voici les meilleures offres que nous avons trouvées cette semaine.

Allemagne

Le Nothing Phone (1) tient toujours la route en termes de design et de performances même s’il aura 1 an le mois prochain. Son prix est tombé à 370 € pour une unité de 128 Go, si vous voulez doubler le stockage, vous pouvez l’avoir pour 50 € de plus.





Ou vous pouvez obtenir le Poco X5 Pro, qui ne coûte que 330 € pour une unité 8/256 Go. Il a un chipset Snapdragon 778G comparable (la seule vraie différence ici est le manque de prise en charge de la charge sans fil), l’écran est également similaire, un panneau OLED 10 bits 120 Hz de 6,67 pouces.

Alors que la caméra ultra large 8MP n’est pas à la hauteur du module 50MP sur le Nothing, le 108MP fait bien face à son concurrent 50MP (pas d’OIS, cependant). Le Poco a une batterie de charge plus grande et plus rapide – 5 000 mAh/67 W contre 4 500 mAh/33 W (et 15 W sans fil sur le Nothing).





Le Redmi Note 12 et le Note 12 Pro sont une paire de milieu de gamme 5G avec le Snapdragon 4 Gen 1 et le Dimensity 1080, respectivement. Le modèle Pro coûte 70 € de plus, ce qui le rend un peu moins cher que le Poco. Il dispose d’un panneau AMOLED 10 bits (contre 8 bits sur le vanilla Note 12) et double la RAM à 8 Go.

Le Pro dispose d’un appareil photo principal 50MP 1/1,56″ avec OIS assez performant, mais l’ultra large 8MP est assez basique. Les deux modèles Note 12 ont des batteries de 5 000 mAh, le téléphone vanille se charge à 33 W (0-50 % en 22 minutes), le Pro à 67 W (0-50 % en 15 minutes).









Une option plus premium (bien que toujours inférieure à 400 €) est le Xiaomi 13 Lite. Il utilise le Snapdragon 7 Gen 1, qui n’a jamais fait son chemin, mais vous obtenez un écran 6,55″ 12 bits 120 Hz de haute qualité, une caméra principale 50MP 1/1,56″ (sans OIS) et une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 67 W.





Le Xiaomi 12 n’est pas un poulet de printemps, mais il coûte moins de 500 € et il a un chipset Snapdragon 8 Gen 1 dans un boîtier assez petit – légèrement plus petit qu’un Pixel 7a. Cela est dû en partie à son écran de 6,28 pouces (12 bits 120 Hz). Son appareil photo principal de 50 MP 1/1,56″ est doté d’un OIS et peut enregistrer en 8K à 24 ips. La batterie de 4 500 mAh se charge rapidement à la fois sur un fil (67 W, plein en 39 minutes) et sans fil (50 W, plein en 53 minutes).





Le Realme C55 n’est peut-être pas fait pour vous, mais c’est un bon choix pour un parent ou un grand-parent plus âgé. Il dispose d’un écran LCD IPS de 6,72 pouces (90 Hz, FHD+) facile à voir et d’une grande batterie de 5 000 mAh avec une charge de 33 W (50 % en 29 minutes). La configuration de la caméra est assez basique (principal 64MP, selfie 8MP), mais il y a une prise casque 3,5 mm et un slot microSD à bord.





Moins cher et un peu plus petit est le Realme Narzo 50A Prime. Il dispose d’un écran LCD 6,6 IPS (60 Hz, FHD+), sa batterie de 5 000 mAh ne se charge qu’à 18 W. Il dispose également d’une prise jack 3,5 mm et d’un slot microSD.





Nous terminerons avec l’Apple Watch Series 8, la version en aluminium avec Bluetooth/GPS. Il est disponible en taille 41 mm et 45 mm et offre d’excellentes fonctionnalités de suivi de la santé et de détection des accidents.





Motorola a dévoilé le Razr 40 Ultra pliable cette semaine. Vous pouvez le pré-commander sur Motorola.com et si vous utilisez le code AVANTAGE15 vous bénéficierez d’une réduction de 15 %, ce qui ramène le PDSF de 1 050 £ à 893 £. Si vous commandez avant le 30 juin, vous pouvez également réclamer une Lenovo Tab M10 HD gratuite. La protection contre les dommages accidentels Motocare en option est également à 15 % de réduction. Consultez notre avis pour un examen plus approfondi du Razr 40 Ultra.





Les deux modèles Realme GT2 lancés en janvier 2022, mais ils tiennent plutôt bien (surtout à ces prix). Le GT2 Pro dispose d’un Snapdragon 8 Gen 1 associé à un écran LTPO de 6,7 pouces (120 Hz) avec une résolution QHD+. Ce sont des qualités rares à 550£, tout comme l’appareil photo ultra large 150° 50MP.





Le Realme GT2 190 £ moins cher et il en manque la plupart – il a un Snapdragon 888, un écran FHD + 120 Hz de 6,62 pouces et un appareil photo ultra large de 8 MP. Du côté positif, il a le même appareil photo principal 50MP 1/1,56″ avec OIS et la même batterie 5 000 mAh avec une charge rapide de 65 W.





Le Honor 70 date également de l’année dernière et pour le même prix que le GT2, il offre un 50MP ultra large (plus un 54MP 1/1,49″, pas d’OIS). L’écran et la batterie sont similaires (6,67″ FHD+ 120 Hz, 4 800 mAh avec une charge de 66 W) et celui-ci utilise la puce Snapdragon 778G+. Cette puce manque de puissance GPU par rapport au 888 et vous pourriez penser qu’elle est plus efficace, mais le Realme GT2 a obtenu une cote d’endurance plus élevée (115h contre 100h).





Le Samsung Galaxy M33 offre une connectivité 5G avec son chipset Exynos 1280 et une grosse batterie de 5 000 mAh (charge de 25 W). À l’avant, vous obtenez un écran LCD de 6,6 pouces à 120 Hz (FHD +), à l’arrière une caméra principale de 50 MP et un ultra large de 5 MP. Ce téléphone couvre les bases avec un slot microSD et une prise jack 3,5 mm.





Le Honor 70 Lite est un téléphone 5G bon marché. La majeure partie du budget semble avoir été consacrée au chipset Snapdragon 480+, car l’écran LCD HD+ de 6,5 pouces à 90 Hz n’est pas particulièrement impressionnant. Au moins, la batterie est assez grande à 5 000 mAh (charge de 22,5 W).





Même si la génération XM5 est presque là, les Sony WF-1000XM4 font toujours partie des meilleurs bourgeons TWS. Et leur boîtier est beaucoup plus petit que la série XM3, ce qui les rend beaucoup plus faciles à transporter dans votre poche.





Si vous recherchez une montre intelligente de base qui ne cassera pas la banque, la Honor Watch GS 3 est à 100£. Il dispose d’un écran AMOLED de 1,43″ (466 x 466 pixels) et est évalué à une résistance à l’eau de 5 ATM. La batterie a duré environ 4 jours dans notre examen, c’est avec Always On Display, fréquence cardiaque 24/7, SpO2, suivi du sommeil et du stress activé.





La nouvelle série Galaxy S23 est toujours nouvelle et chère. Mais Samsung offre le meilleur support logiciel de tous les fabricants d’Android, vous ne perdez donc pas grand-chose en achetant un modèle plus ancien.

Le Samsung Galaxy S22 à la vanille est en baisse de 635 $ pour une unité de 256 Go, tandis que le S23 coûte 860 $ pour la même quantité de mémoire. Le Galaxy S22 + coûte 800 $ et bien que ce soit 200 $ moins cher que le S23 +, cependant, c’est aussi seulement 100 $ de moins que le Galaxy S22 Ultra. Si vous n’êtes pas après les petites dimensions du S22, nous vous recommandons l’Ultra pour son écran et ses caméras plus performants (même par rapport au S23+).













Certains trouvent l’esthétique minimaliste de Google Pixel Watch attrayante. Si vous êtes l’un d’entre eux, vous pouvez vous procurer un modèle compatible LTE pour 333 $ – c’est moins que ce que vous paieriez pour une montre Wi-Fi uniquement sur le Google Store.





Ensuite, quelques accessoires Apple. Les AirPods Pro (2e génération) sont probablement les meilleurs bourgeons TWS que vous pouvez utiliser avec un iPhone en raison de l’intégration de produits inégalée d’Apple (ce sont aussi de très bons bourgeons).

Si 200 $ sont trop chers pour vous, jetez un coup d’œil aux AirPods (2e génération), qui coûtent moitié moins cher. Il existe des modèles de 3e génération disponibles à 170 $, mais à ce prix, vous seriez mieux avec les pros.

Un pack de quatre AirTags coûte 80 $, soit 20 $ par balise. Ceux-ci s’appuient sur la connectivité sans fil Ultra Wide Band (UWB) pour exploiter le réseau croissant d’appareils d’Apple qui peuvent vous aider à retrouver vos clés ou votre sac à dos perdus.





Nous allons conclure avec ce téléphone à clapet robuste – le Cat S22 Flip. Il est classé IP68 (étanche à la poussière et à l’eau) et répond à la norme MIL-SPEC-810H. Il peut survivre à des chutes de 6 pieds sur de l’acier et plonger jusqu’à 5 pieds sous l’eau pendant 35 minutes. Et voici la partie intéressante – il exécute l’édition Android 11 Go. Cela vous donne accès à de nombreuses applications pour la messagerie (il y a un bouton push-to-talk sur le côté), la diffusion de musique, etc. Notez qu’il ne fonctionne que sur T-Mobile et les opérateurs virtuels qui utilisent son réseau.





Inde

L’Inde a eu la chance d’obtenir les versions Snapdragon de la série Galaxy S22, vous ne vous sentirez donc pas si mal de les obtenir à la place des modèles 2023 (pas aussi mauvais que les Européens, au moins).

Le Samsung Galaxy S22 coûte 12 000 ₹ de moins que le S23, le Galaxy S22 Ultra coûte 15 000 ₹ de moins qu’un S23 Ultra. Notez qu’il s’agit de nouveaux téléphones et non d’appareils remis à neuf.









Vous n’avez pas besoin de dépenser autant pour obtenir la 5G, voici quelques options inférieures à 20 000 ₹. Le Redmi Note 12 fonctionne sur le Snapdragon 4 Gen 1 et offre un superbe écran AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz. Il a une résistance de base à la poussière et à l’eau et une batterie de 5 000 mAh qui se charge à une vitesse correcte (56 % en 30 minutes). De plus, vous bénéficiez d’un stockage extensible et d’une prise jack 3,5 mm pour les écouteurs filaires.





Le Realme Narzo 50 5G est légèrement moins cher et cela se voit – l’écran LCD IPS de 6,6 pouces (90 Hz, FHD+) n’est pas aussi impressionnant, pas plus que l’ancienne puce Dimensity 810. Il n’y a pas d’appareil photo ultra large (pas que le module 8MP du Redmi soit particulièrement génial) et la batterie est la même (5 000 mAh/33 W). Celui-ci a des haut-parleurs stéréo, qui manquent dans le Redmi, la fente microSD et la prise jack 3,5 mm sont également à bord.





Vous pouvez obtenir la 5G pour encore moins, le Lava Blaze 5G coûte un peu plus de 10 000 ₹. Le Dimensity 700 est assez rapide pour cette classe et vous obtenez une caméra principale de 50 MP (pas d’UW), une batterie de 5 000 mAh (avec un chargeur glacial de 10 W). L’écran LCD IPS de 6,52 pouces (90 Hz) n’a qu’une résolution HD+, un sacrifice inévitable pour économiser sur les coûts. Au moins la fente microSD et la prise jack 3,5 mm ont survécu.





Vous devriez être au courant de quelques précommandes qui commencent la semaine prochaine. Samsung et Flipkart lanceront le Galaxy F54 mardi. Les spécifications doivent encore être dévoilées, mais vous pouvez réserver une place dans la file d’attente maintenant avec un acompte de 1 000 ₹ et vous bénéficierez d’une réduction de 2 000 ₹.





Les Realme 11 Pro et 11 Pro+ arrivent jeudi. Nous connaissons déjà les spécifications de ceux-ci – caméras 100MP et 200MP, respectivement, écrans AMOLED 6,7 pouces 120Hz, Dimensity 7050, batteries 500mAh (charge de 67W et 100W, respectivement), ainsi que ces jolis designs pour le dos.





Bien que la plupart des téléphones aient aujourd’hui un certain niveau de protection contre la poussière et l’eau, vous ne voudrez peut-être pas toujours les risquer. Une caméra d’action est plus résistante, quelque chose comme la GoPro Hero11 va 10 m sous l’eau sans étui. Son objectif ultra large et son nouveau processeur permettent également la stabilisation vidéo HyperSmooth. Vous pouvez également laisser l’appareil photo à l’extérieur pour capturer un laps de temps du ciel nocturne.

Nous pouvons percevoir une commission sur les ventes éligibles.