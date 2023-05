Offres hebdomadaires : les meilleures offres de smartphones d’Allemagne, du Royaume-Uni, des États-Unis et d’Inde

La famille Google Pixel connaît un bras de fer entre les Pixel 7 et 7a et sur certains marchés, l’ancien produit phare a le dessus grâce à de solides baisses de prix. Nous avons également trouvé de bonnes affaires sur les quatre modèles d’iPhone 14, les trois téléphones Galaxy S23 ainsi que sur une variété de milieu de gamme.

Allemagne

Maintenant que le Pixel 7a est sorti, l’ancien Pixel 7 est presque obsolète – à moins que vous ne trouviez une offre intéressante. En Allemagne, vous pouvez le récupérer pour 546 €, contre 510 € pour le 7a. Cela en vaut la peine? Le 7 a un matériel légèrement plus haut de gamme et 36 €, ce n’est pas beaucoup, donc ça vaut au moins la peine d’y penser.

Le Pixel 7 Pro n’a pas à se soucier du 7a, il dispose toujours d’un écran QHD+ 120Hz LTPO et d’un périscope 5x, que les non-pros ne peuvent égaler.





Si toute la famille Pixel 7 est trop chère pour vous, pensez au Pixel 6a. C’est un pas en arrière par rapport au 7a mais beaucoup moins cher que lui aussi. De plus, les téléphones Google bénéficient d’un meilleur support logiciel que la plupart des autres dans cette gamme de prix.





Au lieu d’un Pixel 7a, que diriez-vous d’un Galaxy S21 FE ? Il a plus de stockage pour environ le même montant d’argent, plus une caméra télé (3x). Le Snapdragon 888 chauffe, mais reste assez rapide.





Si vous recherchez un téléphone avec un support logiciel à long terme qui ne casse pas la banque, consultez les Galaxy A34 et A54. Les deux recevront 4 mises à jour du système d’exploitation (les deux commencent avec Android 13) et 5 ans de correctifs de sécurité. L’A34 est moins cher et un peu plus gros (6,6″ contre 6,4″, les deux AMOLED FHD+ 120 Hz), l’A54 a le meilleur chipset (Exynos 1380 contre Dimensity 1080) et une meilleure configuration de caméra.









Début avril, le Redmi Note 12 Pro (le modèle 5G) coûtait 400 € pour un modèle 8/128 Go, maintenant vous pouvez obtenir le modèle 6/128 Go (notez la RAM inférieure) pour 300 €. Avec un Dimensity 1080, c’est une alternative au Galaxy A34. Alors que les deux téléphones ont des batteries de 5 000 mAh, le Samsung a une bien meilleure autonomie que le Xiaomi (134h contre 97h). En revanche, le Redmi est beaucoup plus rapide à charger (67W contre 25W)





Trois des quatre modèles d’iPhone 14 se vendent avec des remises supérieures à 200 €, le vanilla 14 est à 154 € (note : c’est pour les versions 128 Go). Il n’y a pas grand-chose à dire sur les téléphones iPhone 14, vous savez ce que vous obtenez avec eux, y compris une bonne valeur de revente.

















Les Poco X5 et X5 Pro sont à 80 € d’écart. Le modèle le plus cher a le meilleur Snapdragon 778G par rapport au terne 695. Il obtient également le meilleur appareil photo (capteur principal 108MP contre 48MP) et un meilleur affichage (même taille, résolution et taux de rafraîchissement, mais c’est un panneau 10 bits avec Dolby Vision ). Le Pro a également une charge plus rapide (67 W contre 33 W) pour sa batterie de 5 000 mAh. Nous pensons que tout cela vaut le supplément de 80 €, mais certains pourraient ne pas être d’accord.









Le Motorola Moto G72 est un milieu de gamme 4G décent. Nous vous recommandons de vous procurer un téléphone 5G, surtout si vous prévoyez de le garder plus de 2 ans, mais à 230 €, le G72 offre un écran FHD+ 120 Hz de 6,6 pouces, un appareil photo principal de 108 MP et une bonne batterie de 5 000 mAh avec une charge de 33 W, plus des goodies comme une prise casque 3,5 mm et un slot microSD.





Ici, la rivalité Pixel 7 contre 7a est plus proche que la plupart des autres endroits – l’ancien produit phare ne coûte que 13 £ de plus que son jeune frère. À ce prix, nous aurions le 7 pour son matériel légèrement meilleur.

L’ancien Pixel 6a n’est pas à la hauteur du 7a, mais il compte de nombreux utilisateurs satisfaits et ne coûte que 290 £. Vous perdez le nouveau chipset, la caméra principale 64MP et l’affichage 90Hz, mais l’expérience logicielle est assez proche.





Il y a aussi le Pixel 7 Pro à un peu moins de 700 £. C’est celui qu’il vous faut si vous voulez une caméra à zoom réel, un périscope 5x, ainsi qu’un écran LTPO 120 Hz moderne avec une résolution QHD+ pour démarrer.





Au lieu d’un Pixel 7a, vous voudrez peut-être obtenir le Samsung Galaxy A34 – à 300 £, il coûte essentiellement le même prix que l’ancien 6a. Cependant, il bénéficiera d’un meilleur support logiciel que les téléphones Google avec 4 mises à jour du système d’exploitation et 5 ans de correctifs de sécurité.





Le Realme GT2 a maintenant plus d’un an, mais ce vieux chien a toujours le cœur d’un Snapdragon 888 et d’un écran HDR10+ à 120 Hz, ainsi qu’une batterie à charge rapide de 5 000 mAh/65 W. Il manque une prise casque pour être un téléphone de jeu à petit budget.





Le Nokia G22 est l’un pour la foule Do It Yourself. HMD offre une garantie de 3 ans et vous pouvez effectuer vous-même les réparations grâce à la conception QuickFix. Vous pouvez cliquer sur iFixit pour obtenir des instructions, des outils et des pièces de rechange. Cela dit, 3 ans, c’est à peu près la durée de vie de ce téléphone – HMD promet 2 mises à jour du système d’exploitation et 3 ans de correctifs de sécurité trimestriels.





Voici une tablette bon marché, la Galaxy Tab A7 Lite. C’est bon pour le streaming, les jeux occasionnels et le défilement des médias sociaux – des choses que vous pouvez faire en déplacement, si vous payez 30 £ de plus pour obtenir le modèle LTE.





Avez-vous vu les benchmarks Nvidia 4060 Ti 8 Go ? Ouf. Vous feriez mieux d’économiser de l’argent et d’obtenir un 3060 Ti 8 Go pour pas beaucoup plus qu’un 4060 non-Ti (et celui-ci ne sortira qu’en juillet).

Amazon a dévoilé sa plus grande tablette à ce jour, la Fire Max 11, plus tôt cette semaine. Comme son nom l’indique, il dispose d’un écran de 11 pouces, d’une résolution de 2 000 x 1 200 pixels. Comme d’habitude avec les tablettes Fire, la majeure partie du budget a été consacrée à un écran de bonne qualité plutôt qu’à un chipset rapide, ce qui rend difficile de battre la consommation de contenu à 230 $.





Si vous recherchez un téléphone phare, n’importe lequel des trios Galaxy S23 peut être acheté pour moins de 1 000 $ si vous êtes satisfait d’un stockage de 256 Go.













Le Pixel 7 coûte actuellement 600 $, soit 100 $ de plus que le 7a. C’est trop, si vous nous demandez. Alors, obtenez le Pixel 7a ou l’ancien 6a à 330 $.





Ou peut-être pas du tout un Pixel mais plutôt le Samsung Galaxy A54. Il coûte 75 $ de moins que le 7a, il a un écran plus grand et meilleur (6,4″ 120 Hz HDR10+ contre 6,1″ 90 Hz) et une mise à jour supplémentaire du système d’exploitation.





Inde

Amazon India propose les iPhone 14 et 14 Plus à 12 000 ₹ et 13 000 ₹ de moins qu’Apple.com. Vous pourriez acheter un Android 5G avec ces économies – pas une bonne, mais ce sont toujours d’énormes réductions de prix.









Les Samsung Galaxy A34 et A54 n’ont pas bougé depuis leur lancement, mais ces téléphones offrent toujours un excellent rapport qualité-prix avec 4 mises à jour du système d’exploitation et 5 ans de correctifs de sécurité.









Si vous recherchez quelque chose de moins cher, le Galaxy A14 5G offre une connectivité de nouvelle génération (grâce à un chipset Exynos 1330), un grand écran FHD+ de 6,6 pouces (LCD 90 Hz) et une batterie tout aussi grande de 5 000 mAh (15 W).





Alternativement, vous pouvez obtenir le Galaxy M14 pour 5 000 ₹ de moins. Il a le même Exynos 1330, le même écran, les mêmes caméras même, sans parler d’une batterie plus grande de 6 000 mAh avec une charge plus rapide de 25 W. Ce modèle particulier a moins de RAM (4 Go contre 6 Go), mais compte tenu de tout le reste, il est difficile de choisir l’A14.





vivo a récemment actualisé la formule iQOO Z7 avec les Z7. C’est presque le même téléphone, sauf qu’il utilise un Snapdragon 695 au lieu d’un Dimensity 920 (cela signifie pas d’enregistrement 4K/30). À 19 000 ₹, il s’agit d’une alternative au Galaxy A14 5G.





L’iQOO Neo 7 (8/128 Go) était de 30 000 ₹ à la mi-avril, maintenant il peut être trouvé pour 28 000 ₹. Ce téléphone a un écran 120 Hz de 6,78 pouces plus grand que la moyenne avec une résolution FHD+ et une prise en charge HDR10+. Il est alimenté par un chipset Dimensity 8200 et une batterie de 5 000 mAh avec une charge ultra rapide de 120 W. L’appareil photo est le seul inconvénient avec un seul module 64MP à l’arrière (1/1,97″ avec OIS, nous ne comptons pas la paire d’assistants 2MP).





L’iQOO Z6 Lite a une histoire similaire – le modèle 6/128 Go était de 16 000 ₹ fin avril et est maintenant de 14 000 ₹. Celui-ci comprend le rare chipset Snapdragon 4 Gen 1 et un écran LCD de 6,58 pouces à 120 Hz plus une batterie de 5 000 mAh. Assurez-vous de le comparer au Galaxy M14/A14, tous les trois sont assez proches en termes de spécifications.





L’Oppo F23 a été lancé plus tôt ce mois-ci et dispose d’un écran LCD IPS de 6,72 pouces à 120 Hz. Ceci est comparable à l’iQOO Neo 7, bien que pour 3 000 ₹ de moins, vous obtenez le double du stockage (256 Go), sans parler d’un emplacement microSD, et nous savons que certains préfèrent l’écran LCD à l’AMOLED. Ce Snapdragon 695 est cependant un inconvénient important.





Le Realme Narzo N53 est un autre gros téléphone du début du mois. L’écran LCD IPS de 6,74 pouces à 90 Hz a une résolution FHD +, ce qui est formidable à voir compte tenu du prix inférieur à 10 000 ₹. L’Unisoc T612 est assez rapide (notez qu’il n’a qu’une connectivité 4G) et vous obtenez une grande batterie de 5 000 mAh avec une charge de 33 W.





Si tu as aimé Souffle de la naturevous allez adorer le nouveau La légende de Zelda : les larmes du royaume. Vous pouvez jouer sur une Nintendo Switch, qui vous coûtera environ 30 000 ₹. La différence entre le modèle V2 équipé d’un écran LCD et le modèle OLED n’est pas énorme, nous avons lié les deux ci-dessous. Les super fans voudront peut-être acheter l’édition de marque Zelda, bien que celle-ci ne soit pas fournie avec le jeu, vous ne payez donc qu’un supplément pour les décalcomanies.