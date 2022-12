Offres hebdomadaires : les meilleures offres de smartphones d’Allemagne, des États-Unis, du Royaume-Uni et d’Inde

C’est encore cette période de la semaine; Jetons un coup d’œil aux meilleures offres de smartphones d’Allemagne, du Royaume-Uni, des États-Unis et d’Inde. Certaines des offres de la semaine dernière sont toujours actives, vous pouvez donc les consulter. Cette semaine, nous nous sommes concentrés sur les nouvelles offres. Utilisez les liens ci-dessous pour accéder à la section correspondant à votre pays :

Allemagne

Les Google Pixel 7 et 7 Pro sont à 55/50 € de réduction, et Amazon reprend les anciens téléphones – Google aussi, mais Amazon ajoutera 100 € en plus de la valeur de reprise (il appelle cela “boost de reprise” ). Ce sont les meilleurs produits phares de Pixel que Google a construits à ce jour ; consultez nos avis pour plus de détails.









Le Sony Xperia 10 IV contient un triple appareil photo 12 + 8 + 8MP (y compris un téléobjectif) et une autonomie de batterie exceptionnelle. de plus, c’est l’un des plus petits androïdes de 2022.





Ensuite, la série Edge 30. À partir du Motorola Edge 30 Ultra, il est cher, mais il dispose d’un Snapdragon 8+ Gen 1, d’un écran OLED FHD+ 144 Hz de 6,67 pouces et d’une batterie de 4 610 mAh avec une charge filaire de 125 W et une charge sans fil de 50 W. L’appareil photo est assez spécial – c’était le premier capteur principal de 200MP (1/1,22″, OIS), un ultra-large de 50MP (114°) et un téléobjectif de 12MP (2x), plus un appareil photo selfie de 60MP.





Le Motorola Edge 30 Pro est une grande baisse de prix et, à part l’appareil photo, il ne perd pas trop. Il utilise la puce Snapdragon 8 Gen 1, plus ancienne mais toujours rapide, et possède un écran OLED de 6,7 pouces à 144 Hz très similaire. Quant à l’appareil photo, la configuration 50+50MP n’est pas mauvaise ; ce n’est tout simplement pas au même niveau que l’Ultra. La batterie de 4 800 mAh prend en charge une charge filaire de 68 W et une charge sans fil de 15 W.





Un peu plus bas se trouve le Motorola Edge 30 Fusion – il est 80 € moins cher, cependant, avec un Snapdragon 888+, une rétrogradation vers un appareil photo ultra-large 13MP (même 50MP principal) et vers une caméra selfie 32MP (à partir de 60MP), cela ne vaut peut-être pas les économies. L’écran est plus petit, 6,55 pouces (toujours un FHD + OLED 144 Hz), et la batterie est également plus petite (4 400 mAh) et manque de charge sans fil.





Si vous voulez un Motorola bon marché, le Edge 30 Neo pourrait être un meilleur choix. À 300 €, il propose un écran FHD + 120 Hz 6,28 pouces, un Snapdragon 695, des appareils photo 64 + 13 MP et une batterie de 4 020 mAh avec une charge filaire et sans fil de base de 68 W.





Voici un choix intéressant, le Motorola Defy (2021). Bien qu’il ne convienne pas à tout le monde, ce téléphone robuste IP68/MIL-SPEC-810H peut constituer un excellent téléphone de travail car il peut résister à des chutes sur du béton à une hauteur de 1,8 m/6 pieds. Il a également une longue durée de vie de la batterie, une autonomie de 129 heures, vous pouvez donc également l’emmener en randonnée.





Comme en Allemagne, les Pixel 7 et 7 Pro sont disponibles avec de petites remises (respectivement 40 £ et 55 £), plus une option pour le crédit de reprise. Google prendra votre ancien téléphone et vous offrira également une remise, mais Amazon offre 100 £ en plus de la valeur de l’ancien téléphone (il appelle cela « boost d’échange »).









Ensuite, il y a le Nothing Phone (1). Carl Pei dit que le téléphone (2) n’est pas à l’horizon, vous n’avez donc pas à vous soucier d’une nouvelle version à venir juste après l’achat du téléphone (1). C’est un combiné élégant avec de nombreux fans ; Reste à savoir si Nothing devient le nouveau OnePlus.





Le Samsung Galaxy M23 est un téléphone 5G bon marché, 200 £ bon marché. Cela ne veut pas dire que c’est mauvais – l’écran de 6,6 pouces a une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, il y a un appareil photo principal de 50 MP et un ultra-large de 8 MP, plus une batterie assez grande de 5 000 mAh (charge de 25 W). Combiné à un chipset Snapdragon 750G, il couvre toutes les bases (y compris un slot microSD et une prise jack 3,5 mm) pour un budget modeste.





Ensuite, quelques comprimés. Le Samsung Galaxy S7 FE est une ardoise de 12,4 pouces et utilise un écran LCD au lieu d’AMOLED comme le Tab S8 + de taille similaire. Celui-ci est moins puissant avec un chipset Snapdragon 778G, mais il coûte moins cher aussi. Et il a les goodies de productivité habituels comme DeX, un stylet S Pen inclus et un couvercle de clavier en option.





La Galaxy Tab S6 Lite (2022) est plus petite, 10,4 pouces et utilise un Snapdragon 720G plus faible. Cependant, il est moins cher et vous obtenez toujours un stylet dans la boîte, même DeX est pris en charge.





Amazon a accaparé le marché des “tablettes bon marché”, cependant, vous devez installer le Google Play Store manuellement (si vous le souhaitez, ce que vous faites probablement). Ce n’est pas difficile, mais c’est un problème. Et FireOS fonctionne derrière Android principal. Ainsi, quelque chose comme un Galaxy Tab A7 Lite peut être une alternative sans tracas aux tablettes Fire.





Le Sony Xperia 1 IV n’est pas un produit phare grand public et son prix est une pilule amère à avaler pour beaucoup. Mais c’est un vaisseau amiral avec un slot microSD et une prise jack 3,5 mm, sans parler de ce téléobjectif unique à focale variable (85-125 mm). Il y avait une version de 256 Go disponible, mais elle a disparu, et lorsque vous payez autant d’argent, vous pouvez aussi bien obtenir la version de 512 Go.





La révolution pliable peut sembler embourbée dans des problèmes de prix, mais à 850 $, le Samsung Galaxy Z Flip4 est presque au prix d’un Galaxy S22. Il est assez compact lorsqu’il est plié, et il offre plus d’espace d’écran lorsqu’il est déplié. Le Flip a même le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 plus rapide et la même taille de batterie, 3 700 mAh.





Apple ne vend plus les modèles d’iPhone 13 Pro, bien que vous puissiez probablement toujours trouver de nouvelles unités auprès d’autres détaillants. Ou vous pouvez économiser de l’argent et obtenir un téléphone renouvelé – Amazon vend des unités iPhone 13 Pro et Pro Max “comme neuves” et offre également une garantie d’un an pour eux.









Inde

L’iQOO 9 Pro est un produit phare polyvalent. Il s’agit de l’édition Legend avec garniture BMW M, mais la beauté est plus que superficielle – dans ce cas, elle comprend un écran QHD+ 120 Hz de 6,78 pouces (HDR10+, Dolby Vision), plus un chipset Snapdragon 8 Gen 1 et une batterie de 4 700 mAh avec Charge filaire 120 W et sans fil 50 W. Il peut passer pour un téléphone de jeu, mais il a également une configuration de caméra assez décente, avec un appareil photo principal de 50MP (1/1,57″, OIS), 50MP ultra-large (très large FoV à 150°) et même un téléobjectif de 16MP (grossissement 2,5x).





Un téléphone plus abordable qui peut encore jouer est le Xiaomi Redmi K50i. Il dispose d’un écran LCD 144 Hz, d’une taille de 6,6 pouces avec une résolution FHD+, et c’est aussi un panneau fin – avec une couleur 10 bits avec prise en charge Dolby Vision. Le Dimensity 8100 contient un processeur graphique puissant pour le prix et vous obtenez une batterie de 5 080 mAh (67 W) à recharge rapide. L’appareil photo 64 + 8 + 2MP n’a rien d’extraordinaire, mais quelque chose devait donner.





Tecno a sorti une version spéciale inspirée de Mondrian du Camon 19 Pro, qui change de couleur lorsque son dos est éclairé par le soleil. Le téléphone lui-même possède un grand écran LCD de 6,8 pouces à 120 Hz (FHD +) et une grande batterie de 5 000 mAh (33 W), ainsi que des appareils photo principaux de 64 MP (1/1,7 ”, OIS) et un téléobjectif de 50 MP (2x). Pas d’objectif ultra large, cependant.





Enfin, quelques téléphones Nokia à bas prix. Le Nokia G21 est livré avec 2 ans de mises à jour du système d’exploitation (à compter du lancement mondial) et 36 mois de correctifs de sécurité. C’est plutôt bien, compte tenu de la gamme de prix. Le téléphone lui-même est assez basique avec un écran LCD HD+ 90 Hz de 6,5 pouces, un chipset Unisoc T606, un appareil photo 50 MP et une batterie de 5 050 mAh avec une charge de 18 W.





Dans la catégorie des moins de 10 000 ₹ se trouve le Nokia C21 Plus. Il s’agit d’un téléphone Android 11 Go édition, mais avec un cadre en aluminium (dos en plastique), un verre résistant aux rayures et une conception anti-éclaboussures, il s’agit d’un bon smartphone de base qui offre beaucoup plus de fonctionnalités que quelque chose exécutant KaiOS.