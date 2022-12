Offres hebdomadaires : les meilleures offres de smartphones d’Allemagne, des États-Unis, du Royaume-Uni et d’Inde

Nous avons fait défiler les offres en ligne dans plusieurs pays et sélectionné les offres les plus intéressantes. Nous essayons de le garder frais, nous essaierons donc d’éviter de répéter les mêmes offres que la semaine dernière, même si certaines sont toujours actives – et certaines se sont améliorées. Utilisez les liens ci-dessous pour accéder à votre région :

Allemagne

La série Xiaomi 13 a été dévoilée cette semaine et le modèle vanille a l’air plutôt bien. Cependant, on ne sait pas quand il atteindra les marchés internationaux. De plus, la vanille 12 coûtait à l’origine 800 €, donc la 13 devrait être dans le même stade. C’est un ancien prix pour le Xiaomi 12, bien sûr, vous pouvez le récupérer sur Amazon Allemagne pour 540 € dès maintenant.

Bien qu’il ne soit pas le tuner principal qu’il était autrefois, il est du petit côté des téléphones Snapdragon 8 Gen 1 (écran AMOLED 6,28 “120 Hz 12 bits), il a un appareil photo principal très similaire (50MP 1 / 1,56 “) au nouveau modèle (pas de télé, cependant) et une batterie de 4 500 mAh avec une charge filaire de 67 W et une charge sans fil de 50 W.





Un autre téléphone plus petit que la plupart est le Sony Xperia 10 IV. Avec son écran 6 pouces 21:9, il ne mesure que 67 mm de large et pèse 161 g. Soit dit en passant, cet écran est un panneau compatible HDR 10 bits (toujours pas de taux de rafraîchissement élevé, cependant). Le Snapdragon 695 est un peu lent dans cette gamme de prix, mais Sony a inclus une caméra télé (8MP, 54mm) pour aller avec le 12MP principal (OIS) et le 8MP ultra large. De plus, la durée de vie de la batterie est étonnante (nous avons obtenu une cote d’endurance de 163 heures).





Ensuite, une paire de Motorolas qui offrent beaucoup de rapport qualité-prix. Le Moto G200 est tombé à 350 € et ce budget correspond à un grand écran LCD de 6,8 pouces à 144 Hz (HDR10), un Snapdragon 888+ rapide et un appareil photo de 108 MP. Le 888+ a tendance à chauffer, mais la société a équipé le téléphone d’un refroidissement solide. En outre, le chipset est suffisamment puissant pour le mode de bureau Ready For de Motorola. L’appareil photo est assez bon aussi. Ainsi, bien que ce ne soit pas le meilleur téléphone de jeu ou le meilleur téléphone avec appareil photo que l’argent puisse acheter, c’est peut-être le meilleur que vous puissiez obtenir à 350 €.





Le Motorola Edge 30 est 50 € moins cher, mais il perd la puce phare – du côté positif, le Snapdragon 778G+ est plus efficace. Le téléphone est également de taille moyenne avec un écran AMOLED (HDR10+) de 6,5 pouces à 144 Hz. En ce qui concerne les caméras, vous obtenez un meilleur appareil photo ultra large 50MP (contre 13MP) et un appareil photo principal 50MP (avec 1,0 µm contre 0,7 µm, bien que le G200 prenne en charge le binning 9 en 1).





Le Sony Xperia 1 IV est unique avec son écran OLED 120 Hz de classe 4K, de 6,5 pouces, ainsi que le téléobjectif 12MP, qui peut faire varier sa distance focale entre 85 mm et 125 mm (3,5-5,2x). Il a une conception sans encoche et sans trou, un slot microSD, une prise jack 3,5 mm – tout ce que certains d’entre vous peuvent attendre d’un produit phare. Ce n’est en aucun cas bon marché, mais si vous envisagiez d’obtenir de bons écouteurs supra-auriculaires à réduction de bruit, cette offre d’Amazon UK comprend certains des meilleurs – le Sony WH-1000XM4 (d’une valeur de 250 £ à eux seuls).





Le plus compact – et le moins cher ! – l’alternative est le Sony Xperia 5 IV. Cela a également la conception sans fioritures du 1 IV, bien que l’écran OLED 120 Hz n’ait qu’une résolution FHD+ et que la télé caméra soit verrouillée à 60 mm. De plus, “moins cher” est relatif, puisque celui-ci saute les écouteurs gratuits.





Si vous cherchez quelque chose à bas prix qui vous durera un certain temps, le Samsung Galaxy A23 (4G) est livré avec une garantie de 3 ans et il a déjà reçu la mise à jour Android 13. Parmi les autres points positifs, citons un écran LCD de 6,6 pouces à 90 Hz de taille décente (résolution FHD +, bien que la qualité de l’écran laisse beaucoup à désirer) et une autonomie de batterie solide (indice d’endurance de 130 heures).





Le Samsung Galaxy A04s est encore moins cher. Celui-ci est également livré avec une garantie de 3 ans pour vous donner une tranquillité d’esprit. Avec des spécifications inférieures, il convient mieux à un jeune enfant ou à un parent plus âgé.





De nombreux quasi-phares font des compromis, par exemple en utilisant un écran FHD+ ou en sautant le téléobjectif. Le OnePlus 10 Pro est cependant un véritable produit phare et propose un écran QHD + 120 Hz de 6,7 pouces (c’est un panneau LTPO2 pour démarrer), plus un trio d’appareils photo Hasselblad – 48MP principal, 8MP 3,3x télé et 50MP ultra large (150°) . La batterie de 5 000 mAh peut être rechargée à l’aide d’une charge filaire de 65 W et d’une charge sans fil de 50 W. Un chipset Snapdragon 8 Gen 1 aussi, c’est beaucoup de matériel pour 550 $. C’est bien en dessous de quelque chose comme un Galaxy S22+ (qui a un écran FHD+ non LTPO).





La semaine dernière, le Sony Xperia 1 IV (avec 512 Go de stockage) coûtait 1 400 $, mais il n’a pas baissé de 200 $ de plus. Il est toujours parmi les non-pliables les plus chers du marché, mais son écran OLED 120 Hz de classe 4K unique et son téléobjectif à focale variable (ainsi que des nécessités comme une prise casque 3,5 mm et un emplacement microSD) le placent dans une ligue à part. .





Le plus récent est-il toujours meilleur ? Le Motorola Edge (2022) dispose d’un écran OLD de 6,6 pouces à 144 Hz et d’un chipset Dimensity 1050, ainsi que d’appareils photo principaux de 50 MP (1/1,55″) et ultra larges de 13 MP. En outre, une batterie de 5 000 mAh avec une charge filaire de 30 W et une charge sans fil de 15 W. Le tout pour 350 $.





Le Motorola Edge (2021) coûte 50 $ moins cher mais offre un écran plus grand de 6,8 pouces à 144 Hz, un écran LCD cette fois, plus un Snapdragon 778G (les deux chipsets ont des performances comparables). L’appareil photo principal monte jusqu’à un capteur de 108 MP (même taille, 1/1,52″), l’ultra large descend à 8 MP. La batterie a la même capacité de 5 000 mAh et une charge filaire de 30 W, mais pas sans fil.





Inde

Des personnes de diverses régions de l’Inde ont publié des tests comparant la vitesse d’une connexion 4G à une connexion 5G. La différence est énorme, c’est un euphémisme. C’est peut-être le moment pour un ancien téléphone 5G comme le Xiaomi 11 Lite 5G NE de briller. Il dispose d’un chipset Snapdragon 778G, d’un écran AMOLED de 6,55 pouces à 90 Hz et d’une batterie de 4 250 mAh avec une charge filaire de 33 W uniquement. L’appareil photo principal a un capteur 64MP et il est rejoint par un module ultra large 8MP et un module télé macro 5MP. Il s’agit du modèle 6/128 Go, mais il y a un slot microSD si vous avez besoin de plus de stockage.





Si vous n’êtes toujours pas prêt à passer à la 4G, il existe de nombreuses options bon marché. Le Redmi Note 11, par exemple, dispose d’un écran AMOLED de 6,43 pouces à 90 Hz, d’un Snapdragon 680 et d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge filaire de 33 W uniquement. La caméra comprend un module principal de 50 MP et un module ultra large de 8 MP. Cela a 6 Go de RAM comme le NE ci-dessus mais la moitié du stockage – il a également à la fois un slot microSD et une prise 3,5 mm.





Nous terminerons avec une certaine rivalité Xiaomi contre Tecno dans le segment inférieur à 10 000 ₹. Très souvent, cela signifie des téléphones Android Go comme le Tecno Pop 6 Pro et le Xiaomi Redmi A1. Les deux ont le même chipset Helio A22, des écrans similaires de 6,56/6,52 pouces (HD+) et de simples caméras 8MP (selfies 5MP). Les mêmes batteries de 5 000 mAh aussi, bien que les deux utilisent microUSB (ugh). Le Tecno offre une résistance de base aux éclaboussures et un lecteur d’empreintes digitales latéral sur le Redmi.









Sous-₹ 10 000 ne signifie pas nécessairement l’édition Go, la prochaine paire fonctionne sous Android à part entière. Le Tecno Spark9 a le meilleur écran – 6,6″ 90Hz contre 6,53″ 60Hz – les deux LCD HD+ IPS. Il utilise le Helio G37 tandis que le Redmi 9 Activ a un G35, mais il s’agit essentiellement de la même puce. Les deux ont des configurations de caméra très similaires (modules 13MP à l’arrière) et des batteries aussi – 5 000 mAh avec microUSB pour le chargement. Le Tecno a une longueur d’avance car il exécute une version plus récente d’Android, v12, tandis que le Redmi a récemment été mis à jour vers MIUI 12.5/Android 11.