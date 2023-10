Offres Galaxy S22 : obtenez des réductions, des offres de reprise et plus encore

Voir chez Verizon Verizon Jusqu’à 700 $ de réduction avec l’échange et les forfaits tablette et montre Afficher plus (2 articles)



Avec l’arrivée de la série Galaxy S23 plus tôt cette année, les prix de la gamme Galaxy S22 ont considérablement baissé. Si vous envisagez de passer au S22 à partir d’un téléphone plus ancien, surtout si vous ne ressentez pas le besoin de passer au S23 ou si vous souhaitez ignorer complètement cette génération, il existe actuellement des offres solides. Que vous cherchiez à acheter quelque chose, à l’échanger ou à acquérir un téléphone dans le cadre d’un plan de service, vous trouverez des offres et des réductions qui devraient vous aider à conserver plus d’argent dans votre portefeuille.

Si vous venez de la génération précédente S21, la mise à niveau vous offrira de nombreuses fonctionnalités intéressantes, dont la plupart tournent autour de la caméra. Il existe un capteur de pixels plus grand, une meilleure photographie nocturne et un mode portrait amélioré avec cadrage automatique pouvant gérer jusqu’à 10 personnes.

Richard Peterson/CNET

Bien sûr, si vous voulez le meilleur téléphone Samsung que vous puissiez obtenir, le S22 Ultra est le gadget qu’il vous faut. Et une chose que nous sommes enfin heureux de voir est l’inclusion du S Pen, qui se trouvait auparavant sur le Galaxy Note, désormais annulé. Le S23 dispose également de mises à niveau similaires du système de caméra, ainsi que de quelques améliorations spéciales, telles que des outils photo bruts et des objectifs Super Clear Glass pour de meilleures vidéos la nuit, c’est donc un excellent téléphone à prendre si vous aimez la photographie.

Dans quelles couleurs est disponible le Galaxy S22 ?

Les Samsung Galaxy S22 et Galaxy S22 Plus sont disponibles en noir fantôme, blanc fantôme, vert et or rose. Le Galaxy S22 Ultra a une gamme de couleurs légèrement différente : noir fantôme, blanc fantôme, vert et bordeaux.

Combien coûte le Galaxy S22 ?



Les trois modèles du Galaxy S22 sont disponibles dans différentes configurations de stockage, et avec la sortie du Galaxie S23, Samsung a baissé le prix de base du Galaxy S22 de 100 $. Les prix américains pour chaque modèle commencent désormais à :

Samsung Galaxy S22 : 700 $ (à l’origine 800 $)

Samsung Galaxy S22 Plus : 1 000 $

Samsung Galaxy S22 Ultra : 1 200 $

Les Samsung Galaxy S22 et Galaxy S22 Plus sont disponibles en options de stockage de 128 Go et 256 Go avec 8 Go de RAM, tandis que le Galaxy S22 Ultra ajoutera également des options de 512 Go et 1 To avec jusqu’à 12 Go de RAM.

Assurez-vous de consulter toutes les offres Galaxy S22 ci-dessous.

Meilleures offres Galaxy S22

La plupart des opérateurs et des détaillants proposent actuellement une forme d’offre S22, surtout si vous possédez un appareil plus ancien que vous souhaitez échanger. Nous avons rassemblé les meilleures offres Galaxy S22 que vous pouvez acheter et nous continuerons à le faire. mettez à jour cette page à mesure que de nouvelles offres sont disponibles, alors revenez régulièrement si votre opérateur ou votre détaillant préféré ne figure pas dans la liste ci-dessous.

Si vous ne voulez pas avoir à vous soucier de la navigation entre les opérateurs, les forfaits et les paiements échelonnés, vous aurez besoin d’un téléphone déverrouillé que vous pourrez acheter directement. Il existe une remise importante sur le S22 de 256 Go, avec une remise allant jusqu’à 250 $, ce qui la ramène à moins de 600 $. Si vous souhaitez un modèle plus avancé, vous pouvez trouver quelques petites réductions sur le S22 Plus ou le S22 Ultra, mais notez que les remises varient considérablement entre les différentes couleurs et configurations, et certaines offres proviennent de vendeurs tiers que vous pouvez je veux éviter.

Le site Web de Samsung est l’endroit idéal pour acheter les téléphones Galaxy de la société. Le site ne propose pas actuellement le S22 Ultra, mais vous pouvez obtenir les S22 et S22 Plus dans toutes les configurations d’appareils et le site propose plusieurs options de paiement, et il propose également des modèles d’opérateur et déverrouillés, vous pouvez donc choisir entre acheter le téléphone directement. soit via les paiements de l’opérateur, soit en le finançant via Samsung, selon votre préférence. Pour le moment, Samsung n’offre pas de remise directe sur ces appareils, mais vous pouvez économiser jusqu’à 600 $ en échangeant vos anciens appareils, les derniers iPhones vous offrant la remise la plus importante. Samsung accepte même les appareils anciens et endommagés, même s’ils ne vous rapporteront pas autant de crédit de reprise.

Choisissez un Galaxy S22 de 128 Go et vous ne paierez rien sur un nouveau contrat. Des offres groupées d’appareils sont également disponibles, notamment 550 $ de réduction sur un Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G et 170 $ de réduction sur une Samsung Galaxy Watch éligible lors de l’achat d’un appareil de la série S22, mais notez que vous aurez également besoin d’une nouvelle ligne pour l’un ou l’autre de ces ensembles.

Bien qu’il n’y ait pas de remises directes sur les téléphones S22, Best Buy dispose de son propre programme d’échange, dans lequel vous pouvez économiser jusqu’à 650 $ en échange de vos anciens téléphones et appareils. Vous pouvez également bénéficier d’offres intéressantes dans le cadre d’un plan d’opérateur. Quelques exemples sur Verizon incluent 100 $ de réduction sur un contrat pour le Galaxy S22, tandis que le Galaxy S22 Plus vous permet d’économiser 300 $. Cela double à 600 $ de réduction sur un contrat similaire avec le Galaxy S22 Ultra. AT&T y propose des offres similaires, selon le modèle et la configuration que vous recherchez.

Le Galaxy S22 est disponible pour aussi peu que 10 $ par mois chez AT&T sans avoir besoin d’échanger votre ancien téléphone. Sur 36 mois, cela équivaut presque à une réduction de 50 % sur le coût régulier du téléphone. Un forfait illimité éligible est nécessaire pour réaliser des économies et, malheureusement, l’offre ne s’étend pas aux combinés S22 Plus ou S22 Ultra plus haut de gamme.

Si vous êtes prêt à acquérir une nouvelle ligne, T-Mobile propose le S22 à 0 $ par mois sur les forfaits éligibles sur 24 mois.