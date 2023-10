Offres Early Prime Day sur Amazon Réduisez les prix sur les appareils Echo Show jusqu’à 71 %

L’événement Prime Big Deal Days d’Amazon pour les membres Prime débutera dans une semaine, mais les économies commencent déjà à se réaliser. À l’heure actuelle, la société a réduit le prix de ses écrans intelligents populaires, y compris des options groupées avec un éclairage ou des caméras intelligentes, jusqu’à 71 %, ce qui en fait le moment idéal pour investir dans un Echo Show avec un assistant vocal pour vous aider tout au long de votre journée. Des prix commencez à seulement 40 $.

Les écrans intelligents peuvent vous permettre de définir des alarmes ou des rappels, de diffuser des vidéos, de servir de hub pour contrôler les appareils domestiques intelligents compatibles et bien plus encore : ils peuvent même servir de cadre photo numérique lorsque vous ne les utilisez pas activement. Et avec autant de tailles parmi lesquelles choisir, ces astucieux appareils peuvent bien fonctionner dans une salle familiale, une cuisine, un bureau ou même une table de chevet.

Cette histoire fait partie de Amazon Prime Dayle guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

L’un des meilleurs écrans intelligents du marché est l’Echo Show 8 de deuxième génération. Il est suffisamment petit pour être placé à peu près n’importe où sans encombrer l’espace, mais l’écran plus grand le rend plus facile à lire que certaines des options plus petites. Et à l’heure actuelle, il est réduit de 54 %, ce qui porte le prix de 130 $ jusqu’à seulement 60 $. Cependant, si vous souhaitez un écran pleine taille, l’Echo Show 10 de troisième génération est une autre option solide. Bien qu’il coûte 250 $, vous pouvez achetez-en un pour seulement 160 $ tout de suite. Il arbore un écran de 10,1 pouces qui pivote mécaniquement pour vous suivre partout, ce qui en fait une option idéale pour les appels vidéo ou pour une utilisation pendant que vous effectuez plusieurs tâches.

Si vous voulez juste le prix le plus bas, l’Echo Show 5 de troisième génération d’Amazon est jusqu’à 40 $ (économisez 50 $) – mais pour 2 $ de plus, vous pouvez acheter un offre groupée qui comprend l’Echo Show 5 ainsi qu’une ampoule couleur intelligente Philips Hue avec une réduction de 71 %, ce qui représente une économie totale de 103 $.

Il existe également de nombreuses autres options qui valent la peine d’être vérifiées, alors assurez-vous de magasiner le toute la sélection de vente chez Amazon. Et si vous souhaitez équiper toute votre maison, il existe d’autres offres intéressantes sur les appareils domestiques intelligents tels que les haut-parleurs intelligents Echo, les sonnettes et caméras Blink et bien d’autres encore.