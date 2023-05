Offres du Memorial Day 2023: meilleures ventes anticipées, ce que vous devriez acheter et plus

Les ventes du Memorial Day arrivent bientôt. En tant que première grande fête du shopping de l’année, le Memorial Day est une excellente occasion de saisir tout ce que vous avez lorgné, avec des réductions attendues sur tout, de la technologie et des téléviseurs aux matelas, meubles et plus encore.

La prochaine grande vente étant susceptible d’être le Prime Day d’Amazon, qui devrait avoir lieu en juillet, vous voudrez sauter sur l’une des meilleures offres du Memorial Day répertoriées ci-dessous ou risquer de devoir attendre des mois avant que des prix similaires ne reviennent. Pour vous aider à profiter pleinement des ventes du Memorial Day, nous allons rassembler ci-dessous les meilleures offres parmi une variété de catégories de produits avant le week-end de vacances et tout au long.

Quand est le Memorial Day 2023 ?

Le Memorial Day est observé le dernier lundi de mai de chaque année, ce qui signifie que le Memorial Day 2023 a lieu le 29 mai.

Quand commenceront les ventes du Memorial Day ?

Bien que le Memorial Day lui-même tombe plus tard dans le mois, les ventes du Memorial Day commenceront beaucoup plus tôt – et beaucoup sont déjà en cours. La majeure partie des ventes sera en direct au milieu du mois, la plupart expirant après le long week-end.

Que devriez-vous acheter le Memorial Day?

Comme la plupart des autres fêtes annuelles, les offres varient considérablement pour le Memorial Day et vous trouverez bon nombre de vos marques et détaillants préférés offrant des rabais importants. Souvent, les ventes de la marque s’étendent à l’ensemble du site, vous pouvez donc économiser sur plusieurs produits, tandis que les détaillants peuvent se concentrer sur des catégories populaires telles que les offres de téléviseurs 4K, les ventes de matelas et les offres d’appareils électroménagers. Étant donné que le Memorial Day est traité comme un début non officiel de l’été, c’est aussi une excellente occasion de faire des affaires sur les meubles de patio, les outils de jardinage et d’autres articles essentiels pour l’extérieur.

Meilleures offres anticipées du Memorial Day

Vous cherchez un nouveau matelas ce Memorial Day? Nectar a lancé sa vente anticipée en offrant 33% de réduction sur tout le site et en abaissant les prix de ses matelas à 359 $ et en réduisant également les accessoires de sommeil essentiels.

Bien que le détaillant n’ait pas encore lancé les ventes à grande échelle du Memorial Day, il organise actuellement un événement d’épargne sur les appareils électroménagers qui offre jusqu’à 30% de réduction sur les gros appareils électroménagers, les offres groupées et plus encore.

Économisez sur le nettoyage de printemps avec 20% de réduction supplémentaire sur les aspirateurs robots Roomba populaires sur eBay. La vente comprend des modèles neufs et remis à neuf, ainsi que des accessoires, et en utilisant le code IROBOT20 vous permet d’économiser davantage jusqu’au 14 mai.

Plus de ventes anticipées du Memorial Day: