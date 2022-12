Offres du jour de Noël sur Amazon, Best Buy, Walmart et plus encore pour acheter aujourd’hui

Noël est enfin là et si vous avez encore des achats à faire pour les proches qui arrivent avant le Nouvel An, vous n’êtes pas de chance. Les détaillants proposent toujours de bonnes affaires dans tous les domaines, et beaucoup d’entre eux peuvent encore arriver à temps pour vos célébrations de vacances. Nous avons rassemblé ci-dessous les grands détaillants proposant des ventes et un moyen d’obtenir les articles à temps, alors assurez-vous de les vérifier maintenant et de terminer votre magasinage des fêtes aujourd’hui.

Amazon a peut-être inversé son image de marque de vente vers le Nouvel An, mais vous pouvez toujours trouver une tonne de bonnes affaires sur presque tout ce qu’il vend. Tout, des kits de test ADN aux ordinateurs, aux vêtements, à l’électronique et même aux outils, est en vente. Vous pouvez facilement vérifier si l’article que vous regardez est livré avant ou après le Nouvel An sur sa page produit.

Pour vous aider à économiser encore plus sur vos achats, Best Buy a lancé un “événement de vente de dernière minute” qui s’est déroulé jusqu’à la veille de Noël. Beaucoup d’offres sont toujours valables. Vous pouvez opter pour le retrait en magasin des articles disponibles dans un magasin local et, dans de nombreux cas, vous pouvez toujours vous faire livrer des articles. Avec un peu de chance, votre achat pourrait être éligible à une livraison le jour même.

L’un des moyens les plus simples de vous assurer que votre cadeau arrive à temps (même si c’est pour aujourd’hui) est d’obtenir un cadeau numérique. StackSocial a des tonnes d’options à partir de moins de 25 $. Vous pouvez tout obtenir, d’une licence à vie à Microsoft Office pour 30 $ à des cours qui peuvent vous aider à apprendre une nouvelle langue, à apprendre la langue des signes, à coder et bien plus encore. À ces prix, vous trouverez peut-être quelques offres qui valent la peine d’être offertes en cette saison des fêtes.

Target propose plusieurs options pour garantir une livraison rapide. Du ramassage en bordure de rue ou en magasin à la livraison le jour même via Shipt, il existe des options pour tout le monde. Le détaillant propose des bas de Noël à partir de 1 $, jusqu’à 60 % de réduction sur les jeux vidéo, 50 % de réduction sur les articles de cuisine et bien plus encore, alors ne les manquez pas.

Des retours en arrière de dernière minute à 60 $ de réduction sur la Xbox Series S, Walmart couvre vos besoins en matière de cadeaux. Il existe des options de ramassage et d’expédition en magasin pour la plupart des articles, et rappelez-vous que Walmart offre aux membres Walmart Plus la livraison gratuite, il peut donc être intéressant de rechercher un abonnement si vous avez besoin d’options plus rapides.

Ce pack d’abonnement deux pour un à durée limitée est une excellente option qui vaut absolument la peine d’être offerte. Vous pouvez en garder un pour vous et donner l’autre, ou donner les deux si vous préférez. MasterClass offre des tonnes d’excellentes opportunités d’apprentissage dans une variété de catégories, de la nourriture aux sports et même au gouvernement.

En plus des remises sur presque tout ce qu’il vend, Kohl’s offre 25% de réduction sur les achats aujourd’hui seulement. De 30 % de réduction sur les ensembles Lego à 60 % de réduction sur les ensembles de pyjamas familiaux, il existe des offres ici pour toute la famille (et plus encore), alors assurez-vous de toutes les consulter.