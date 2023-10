Offres d’haltères réglables : économisez jusqu’à 120 $ sur les grandes marques

40 $ sur Amazon Ensemble d’haltères réglables Tepemccu de 5 livres : 40 $ Économisez 4 $ Afficher plus (2 articles)



Bien qu’avoir une salle de sport à domicile puisse être utile pour se mettre en forme, la réalité est que vous n’avez pas besoin de dépenser des centaines, voire des milliers de dollars en équipement. Il existe de nombreux entraînements que vous pouvez réaliser avec une simple paire d’haltères réglables, et vous n’avez pas besoin de prendre beaucoup de place avec un équipement encombrant et lourd. Il existe de nombreuses variétés d’haltères réglables, y compris ceux qui peuvent être transformés en kettlebells et en haltères, afin que vous puissiez également en tirer un entraînement supplémentaire. Certes, ils sont un peu plus chers que les haltères standards, mais ils sont rentables. Et si vous consultez les offres que nous avons rassemblées ci-dessous, vous pouvez obtenir quelque chose de génial qui correspond à votre budget.

Meilleures offres d’haltères réglables

Tepemccu Si vous débutez avec des haltères et que vous ne vous sentez pas très à l’aise avec les poids beaucoup plus lourds, c’est un excellent kit de démarrage. Réglable par incréments de deux, trois, quatre et cinq livres, vous pouvez évoluer à votre rythme. Cela en fait également un ensemble parfait à utiliser lors d’autres exercices nécessitant l’utilisation de poids légers.

Oui4Tous Bien qu’il ne s’agisse pas d’un ensemble de poids particulièrement haut de gamme avec des fonctionnalités que vous attendez d’un ensemble plus cher, ils constituent néanmoins un excellent point de départ si vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent. Ils peuvent être ajustés jusqu’à 52,5 livres, ce qui est beaucoup et vous donne beaucoup d’espace pour grandir avant de ressentir le besoin d’acheter un ensemble plus agréable. Il est important de noter, cependant, qu’il ne s’agit que d’un seul haltère avec des poids, vous devrez donc changer de main.

HolaHatha Il existe de nombreuses séances d’entraînement que vous pouvez faire avec un seul haltère, donc si vous n’en avez pas besoin d’une paire, vous pouvez vous procurer cet haltère HolaHatha pour 154 $. Il propose cinq configurations de poids différentes allant de 15 à 55 livres, et le système à double verrouillage maintient les plaques fermement en place pendant vos levages.

HolaHatha Cet ensemble de poids HolaHatha multifonctionnel ouvre quelques possibilités de levage supplémentaires. Il peut être utilisé en mode haltère, avec des poids allant de 3 à 40 livres, mais peut également être utilisé comme haltère (4,5 à 43 livres) ou kettlebell (2 à 21 livres).

Oiseau volant Cet ensemble 3-en-1 plus haut de gamme pèse jusqu’à 70 livres et peut être commuté entre des haltères, des kettlebells et des haltères, ce qui en fait un excellent outil d’entraînement complet.

Bowflex Échelle de poids 5 à 52,5 livresTaille 16,9″ L x 8,3″ l x 9″ H (43 x 21,2 x 22,8 cm)garantie 2 ansBase de rangement incluse Oui Bien qu’ils ne soient certainement pas bon marché, ces haltères Bowflex SelectTech sont actuellement nos favoris sur le marché. Ils comportent 15 réglages différents allant de 5 à 52,5 livres chacun, ils peuvent donc être utilisés pour toutes sortes d’entraînements. Ils sont également accompagnés d’un abonnement JRNY gratuit de deux mois, qui vous donne accès à des cours à la demande, à des conseils sur les formulaires, au suivi des représentants et bien plus encore.