Offres des opérateurs iPhone 15 : les meilleures offres de T-Mobile et Verizon nécessitent le passage aux forfaits les plus chers

Avec l’iPhone 15 désormais disponible en précommande, les opérateurs ont déjà commencé à vanter leurs dernières offres. Les trois principaux opérateurs offrent jusqu’à 1 000 $ de réduction, à condition que vous remplissiez certaines conditions et que vous soyez prêt à vous engager à financer le nouveau téléphone par l’intermédiaire de l’opérateur.

Ce n’est pas nouveau. Les promotions des opérateurs se sont longtemps concentrées sur le verrouillage des personnes pendant des périodes de temps, remontant à l’époque des contrats de deux ans antérieurs même aux premières années de l’iPhone. Offrir des remises différentes en fonction du forfait que vous utilisez et du téléphone que vous échangeriez n’est pas non plus une nouveauté.

Ce qui est nouveau pour l’iPhone 15, du moins pour T-Mobile et Verizon, c’est que l’iPhone 15 est la première véritable opportunité pour les deux opérateurs d’essayer d’amener les gens à passer à leurs forfaits respectifs, plus récents et plus chers, qui ont été introduits au fil du temps. ces derniers mois.

Voici ce que vous devez savoir à l’approche de la nouvelle saison iPhone sur les offres des trois grands fournisseurs américains : AT&T, T-Mobile et Verizon.

Comment puis-je obtenir 1 000 $ de réduction ?



AT&T :

L’offre de transporteur la plus simple est en fait celle d’AT&T. Comme il l’a fait dans le passé, l’opérateur exige simplement que les utilisateurs nouveaux ou existants bénéficient d’une grande variété de ses forfaits illimités récents et anciens (à l’exception de son option Value Plus la moins chère qui est limitée à une seule ligne) et qu’ils échangent un téléphone récent. en bonne condition.

Les téléphones éligibles à la réduction de 1 000 $ incluent les modèles de l’année dernière et les téléphones haut de gamme plus anciens comme l’iPhone 12 Pro Max ainsi que tous les iPhone des gammes iPhone 13 ou iPhone 14 (à l’exception de l’iPhone 13 mini). Le Google Pixel 7 Pro est également éligible, tout comme une variété d’appareils Samsung, notamment le Z Flip 4 et le Z Fold 4, le S22 Ultra 5G, le X Cover6 Pro et toute la gamme S23.

Comme auparavant, AT&T a besoin que vous vous engageiez sur un plan de versement de 36 mois, dans lequel les 1 000 $ sont distribués sous forme de crédits de facture mensuels. Si vous décidez de quitter l’opérateur plus tôt, vous devrez payer le solde restant sur votre téléphone.

James Martin/CNET

Verizon

Si vous souhaitez bénéficier de la réduction totale de 1 000 $ de Verizon, vous devrez ajouter une nouvelle ligne ou passer d’un fournisseur concurrent, puis vous inscrire à son forfait illimité le plus cher appelé Unlimited Ultimate, qu’il vient d’introduire le mois dernier. Comme AT&T, vous devez également échanger un téléphone et vous engager sur un plan de versement de 36 mois, dans lequel les 1 000 $ sont distribués sous forme de crédits de facture mensuels, et si vous décidez de quitter Verizon plus tôt, vous seriez responsable de quoi que ce soit. est toujours dû.

D’un côté peut-être légèrement plus positif, Verizon accepte n’importe quel iPhone dans toutes les conditions pour un échange ici, donc même si vous avez un iPhone 4 cassé dans un tiroir quelque part, vous pouvez l’échanger et bénéficier de la remise complète. Au moins dans ce cas, vous pouvez ensuite échanger ou vendre votre téléphone le plus récent ailleurs pour obtenir un peu d’argent supplémentaire.

Verizon a refusé de commenter pourquoi il limite cette offre aux seuls commutateurs optant pour son forfait le plus cher.

T Mobile

T-Mobile n’est pas beaucoup mieux que Verizon lorsqu’il s’agit de savoir qui se qualifie pour sa meilleure offre. Pour obtenir la meilleure offre, vous devez souscrire soit au forfait Go5G Plus introduit en avril, soit à son option Go5G Next la plus chère ajoutée en août. Dans les deux cas, vous devrez échanger un appareil « éligible » avec les 1 000 $ restitués sous forme de crédits sur votre facture mensuelle.

Les appareils éligibles à cette offre incluent les iPhones de modèle Pro remontant à l’iPhone 11 Pro ainsi que les modèles « Ultra » de Samsung Galaxy S21, S22, S23 ou Note 20 ainsi que les Galaxy Z Flip 3 et 4 et Z Fold 3 et 4. les appareils échangés doivent également être en bon état.

La bonne nouvelle pour les utilisateurs de T-Mobile est que ses plans de financement sont nettement plus courts que ceux d’AT&T ou de Verizon, d’une durée de 24 mois au lieu de 36 mois (et les utilisateurs de Go5G Next ont la possibilité d’échanger leur téléphone et de mettre à niveau après 12 mois de paiements). a été fait). T-Mobile rend également cet accord ouvert aux clients nouveaux et existants.

Les mauvaises nouvelles? Contrairement à ses concurrents, T-Mobile autorise uniquement ceux qui bénéficient de son forfait Go5G à mettre à niveau une ligne vers Go5G Plus tout en gardant les autres sur Go5G régulièrement. Si vous avez un forfait plus ancien et qu’une personne souhaite profiter de cette offre, les autres devront également changer de forfait.

« Nous avons introduit Go5G Plus et Go5G Next pour offrir aux clients encore plus de données, plus de valeur et la garantie que les clients nouveaux et existants bénéficiant de ces forfaits bénéficieront toujours des mêmes offres intéressantes sur les appareils », a déclaré un porte-parole de T-Mobile à CNET dans un communiqué. « Si les clients souhaitent bénéficier des meilleures offres dès maintenant, ils peuvent opter pour ces forfaits. » L’opérateur a également ajouté qu’il propose d’autres offres pour ceux qui ne souhaitent pas changer de forfait.

Que se passe-t-il si je n’ai pas le dernier téléphone ou si je ne souhaite pas changer de forfait ?

Les trois opérateurs proposent des offres moins chères à ceux qui possèdent des appareils plus anciens ou qui ne souhaitent pas passer aux forfaits les plus chers.

AT&T

L’offre d’AT&T nécessite toujours un forfait illimité, mais tombe à 830 $ de réduction sur un nouvel iPhone 15 si vous échangez un appareil plus ancien, comme un téléphone de la série iPhone 11 ou 12 ou l’iPhone 13 mini. Du côté du Galaxy, cette liste comprend tout ce qui concerne les lignes Galaxy S20 ou S21, les lignes Note 20 ainsi que les précédents Z Fold et Z Flips. Les autres appareils Android éligibles incluent les Google Pixel 6 Pro et 7 ainsi que les OnePlus 9 Pro 5G et 10 Pro.

L’offre portera sur un crédit de 350 $ pour les appareils remontant à la gamme iPhone X (y compris les modèles XS et XR) ainsi que pour l’iPhone SE de deuxième et troisième génération. Une large collection d’anciens téléphones Samsung, Google, OnePlus et LG sont également éligibles ici, tout comme certains téléphones de Motorola, ZTE (Red Magic 3), Asus (ROG Phone 3) et Microsoft (Surface Duo).

Les appareils que vous échangez doivent toujours bénéficier d’un plan de versement, vous devez toujours bénéficier d’un forfait illimité et devez toujours financer l’appareil sur 36 mois.

Verizon

L’offre de Verizon tombe jusqu’à 830 $ de réduction sur un nouvel iPhone 15 si vous êtes l’un de ses forfaits récents haut de gamme, y compris son nouveau forfait Unlimited Plus et les anciennes options Faire plus, jouer plus, obtenir plus et un. Cela nécessite également l’échange d’appareils « sélectionnés », mais une liste de ceux qui sont éligibles n’était pas disponible au moment de la publication.

Ceux qui bénéficient de forfaits moins chers, comme Unlimited Welcome ou 5G Start de Verizon, peuvent obtenir jusqu’à 415 $ de réduction sur un nouvel iPhone avec un échange.

Ces appareils peuvent également devoir être en bon état. Comme auparavant, vous devrez financer le téléphone via Verizon avec les 830 $ ou 415 $ réellement distribués sur 36 mois sous forme de crédits de facture mensuels.

T Mobile

T-Mobile offrira jusqu’à 650 $ de réduction sur tout modèle d’iPhone 15 avec un échange « éligible », à condition que vous bénéficiiez de son forfait Magenta Max. T-Mobile indique que les appareils éligibles à cette offre incluent les iPhones datant des séries XS, XS Max et 11 (y compris l’iPhone SE de troisième génération mais pas l’iPhone XR) ainsi que d’autres téléphones Android non divulgués.

Pour bénéficier de 350 $ de réduction, vous devrez souscrire à un forfait Magenta ou Go5G. Les appareils éligibles à l’échange ici incluent tous les iPhones ci-dessus ainsi que l’iPhone XR.

Toute personne bénéficiant d’un forfait plus ancien peut bénéficier d’une réduction de 200 $ en échangeant des iPhones allant de l’iPhone XR à la série iPhone 13. L’offre de réduction de 350 $ et l’offre de 200 $ sont également disponibles avec l’échange de divers appareils Android non divulgués.

Quelle que soit l’offre que vous choisissez, les téléphones que vous échangez doivent être en bon état de fonctionnement et entièrement remboursés.

Comme avant : vous devrez acheter le téléphone auprès de T-Mobile selon un plan de versement. Comme mentionné, ceux-ci durent 24 mois chez le transporteur, le transporteur accordant la réduction sous forme de crédits de facture mensuels. Si vous partez avant la fin de ce délai, vous perdrez les crédits de facture restants et devrez payer tout ce qui reste dû.