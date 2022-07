Offres d’écouteurs et d’écouteurs Prime Day: Sony, Beats, Bose et plus atteignent de nouveaux prix bas

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Premier jour 2022 est en cours et cela signifie de nombreuses réductions sur les écouteurs et les écouteurs, y compris des offres sur certains de nos écouteurs préférés sur le marché en 2022. Naturellement, certaines offres sont meilleures que d’autres, et nous ne mettons en évidence que celles que nous pensons être de véritables aubaines. Notez que certaines de ces offres sont également disponibles chez d’autres détaillants en plus d’Amazon, et nous ajouterons d’autres offres d’écouteurs et d’écouteurs au fur et à mesure que nous les repérerons.

Lire la suite: Meilleures offres Prime Day 2022 que vous pouvez acheter maintenant

Meilleures offres de casques et d’écouteurs sans fil

David Carnoy/CNET Aucun écouteur n’est parfait, bien sûr, et tout le monde n’aimera pas l’ajustement des écouteurs Sony WF-1000XM4. Mais si vous recherchez des écouteurs au son exceptionnel avec suppression active du bruit, de solides capacités d’appel vocal et une bonne autonomie de la batterie, ces écouteurs cochent toutes les cases. Normalement 280 $, vous pouvez les attraper pour 198 $ le Prime Day, qui est le meilleur prix que nous ayons vu pour eux à 20 $. Lisez notre avis sur le Sony WF-1000XM4.

David Carnoy/CNET Bien que les Beats Fit Pro ne soient techniquement pas des AirPods, ils sont construits sur la même plate-forme technologique que les AirPods Pro (oui, Apple possède Beats). Contrairement aux Studio Buds plus anciens et moins chers de Beats, le Beats Fit Pro inclut la puce H1 d’Apple et possède la plupart des fonctionnalités des AirPods Pro, notamment la suppression active du bruit, l’audio spatial et l’égaliseur adaptatif. Je me risquerais à les appeler les AirPods de sport dont vous avez toujours rêvé. Et pour certaines personnes, ils pourraient être meilleurs que les AirPods Pro. Normalement 200 $, 160 $ ​​est leur prix le plus bas à ce jour. Lisez notre avis sur Beats Fit Pro.

David Carnoy/CNET Alors que la sensibilité de conception du C500 a plus en commun avec le WF-1000XM4 haut de gamme que son prédécesseur, le WF-XB700 Extra Bass, le C500 n’a pas de suppression de bruit et est assez basique en ce qui concerne les écouteurs, sans oreille- capteurs de détection ou mode transparence. Mais les bourgeons sont compacts, légers, s’adaptent confortablement et sonnent bien pour un modèle d’entrée de gamme. Ils coûtent 100 $ mais coûtent souvent moins de 70 $. Lisez notre première prise Sony C500. Leur prix de vente de 58 $ correspond à leur prix le plus bas à ce jour.

Lors de leur sortie en août dernier, Jabra a présenté ses écouteurs Elite 3 à 80 $ comme ses véritables écouteurs sans fil les plus abordables à ce jour. Maintenant, ils sont encore plus abordables, atteignant un nouveau prix bas de 47,49 $ (leur prix le plus bas était de 60 $). L’Elite 3 a un ensemble de fonctionnalités assez basique, bien qu’il offre un son puissant et une qualité d’appel pour son argent. Ils ont des haut-parleurs de 6 mm, quatre microphones pour les appels et le mode de transparence HearThrough de Jabra. L’audio Qualcomm aptX HD est pris en charge pour les appareils compatibles aptX. Ils sont disponibles en plusieurs couleurs.

Sarah Tew / Crumpe Oui, les nouveaux AirPods 3 offrent un meilleur son et un meilleur son spatial, mais beaucoup de gens aiment l’ajustement des AirPods 2 légèrement plus petits et leur prix plus bas. Normalement 100 $, vous pouvez les attraper pour 90 $, ce qui correspond à leur prix le plus bas à ce jour. Lisez notre revue Apple AirPods 2019.

David Carnoy/CNET Le QuietComfort 45 a pratiquement le même design que ses prédécesseurs, le QuietComfort QC35 II, que beaucoup de gens considéraient comme l’un des écouteurs supra-auriculaires les plus confortables – sinon la le plus confortable. Ils ont les mêmes pilotes, selon Bose, et les boutons sont au même endroit. Cependant, il y a des changements mineurs mais notables, notamment le chargement USB-C au lieu du micro-USB et une configuration de microphone améliorée qui améliore leurs performances de suppression du bruit des appels vocaux (ils sont tous deux excellents). Le QC45 comprend également un couplage Bluetooth multipoint, vous pouvez donc les connecter simultanément à un PC et à votre téléphone. 229 $ est le prix le plus bas que nous ayons vu à ce jour pour ceux-ci. Lisez notre revue QuietComfort 45.

David Carnoy/CNET Contrairement aux LinkBuds “ouverts”, les LinkBuds S sont des écouteurs traditionnels à isolation phonique avec des embouts que vous coincez dans vos oreilles. Ils sont plus compacts et plus légers que le produit phare de Sony, le WF-1000M4, et sont également équipés du processeur V1 de Sony. Bien que leur suppression du son et du bruit ne soit pas tout à fait à la hauteur des WF-1000XM4, ils sont proches et coûtent moins cher. Ce sont les bourgeons Sony pour les personnes qui peuvent gérer des bourgeons plus gros comme le WF-1000XM4 mais qui veulent 80 à 85 % des fonctionnalités et des performances de ces bourgeons pour 80 $ de moins. Lisez notre avis sur les Sony LinkBuds S.

Sarah Tew / Crumpe Bien qu’ils soient sortis depuis un certain temps et que les AirPods Pro 2 devraient arriver en 2022, les Apple AirPods Pro restent une excellente paire de véritables écouteurs sans fil. Cela est dû en grande partie à leur conception et à leur ajustement gagnants, à leur bon son, à leur suppression efficace du bruit et à leur son spatial, qui est un mode de son virtuel pour regarder des films et des émissions de télévision. Ils sont également excellents pour passer des appels vocaux et disposent d’un mode de transparence de premier ordre. À noter également : ils sont étanches aux éclaboussures IPX4, ils conviennent donc aux activités sportives, mais pour un ajustement plus sûr, vous voudrez peut-être investir dans des embouts en mousse tiers, qui sont plus adhérents que les embouts inclus par Apple. Leur prix le plus bas à ce jour était de 159 $ (fin 2021), mais 170 $ est le prix le plus bas que nous ayons vu en 2022.

David Carnoy/CNET Les Beats Studio Buds ressemblent beaucoup aux rumeurs d’AirPods sans tige dont les gens parlaient mais ne se sont jamais matérialisés – comme des AirPods de toute façon. Destinés à la fois aux utilisateurs iOS et Android, il leur manque quelques fonctionnalités clés du côté Apple (il n’y a pas de puce H1 ou W1), mais ce sont de petits écouteurs légers, confortables à porter et offrant un bon son. Ils s’adaptent à la plupart des oreilles en toute sécurité, y compris la mienne – je cours avec eux sans problème – mais d’autres peuvent trouver un meilleur ajustement avec le Beats Fit Pro et leurs bouts d’ailes intégrés. Amazon a toutes les couleurs en vente pour 100 $ (y compris les nouvelles couleurs bleues et grises), ce qui correspond à leur prix le plus bas à ce jour. Oui, Amazon offrait une carte-cadeau Amazon bonus de 10 $ avec leur achat fin 2021, ce qui a techniquement ramené leur prix à 90 $, mais ils ont été officiellement réduits à 100 $ à ce moment-là. Lisez notre avis sur les Beats Studio Buds.

Le casque Bose Noise Cancelling Headphones 700 est sorti depuis un certain temps mais reste l’un des meilleurs casques antibruit supra-auriculaires, avec un excellent son, une suppression du bruit et des performances de casque de premier ordre pour les appels vocaux. Les nouveaux écouteurs QuietComfort 45 de Bose ont probablement un léger avantage en termes de confort et offrent une suppression du bruit un peu meilleure, mais les écouteurs 700 sonnent sans doute un peu mieux avec un son légèrement plus raffiné. 269 ​​$ est leur prix le plus bas à ce jour. Lisez notre avis sur le casque Bose Noise Cancelling 700.

David Carnoy/CNET Le WH-XB910N est le casque antibruit de niveau intermédiaire de Sony et, comme il s’agit d’un modèle Extra Bass, il dispose d’un prédominance des basses. Bien que la suppression du bruit ne soit pas au niveau du WH-1000XM4 ou du nouveau WH-1000XM5, elle est améliorée par rapport au modèle précédent et elle possède certaines des fonctionnalités supplémentaires trouvées sur ces modèles haut de gamme, y compris parler pour discuter. , portant des capteurs de détection et la technologie Precise Voice Pickup de Sony. Il existe également un couplage Bluetooth multipoint, vous pouvez donc le coupler simultanément avec votre téléphone et votre ordinateur, et il prend en charge le codec audio LDAC de Sony. Il s’agit d’une bonne affaire à 124 $, qui est le prix le plus bas du WH-XB910N à ce jour.

David Carnoy/CNET Nous avons une liste des meilleurs écouteurs sans fil et le Bowers & Wilkins PI7 est en tête de liste. J’ai toujours pensé qu’ils sonnaient bien, mais ils travaillent sous un prix catalogue de 399 $, ce qui est prohibitif pour la plupart des gens. Pourtant, lors de leur sortie initiale, Bowers & Wilkins avait du mal à les garder en stock. Maintenant le PI7 et la descente PI5, qui sonnent également assez bien (pas aussi bien que le PI7), sont en vente pour 236 $ (163 $ de rabais) et 141 $ (108 $ de rabais) respectivement. Ils sont tous deux dotés d’une suppression active du bruit. Les écouteurs PI7 sont l’un des rares écouteurs que j’ai rencontrés où le boîtier de charge sans fil se transforme en émetteur-récepteur, de sorte que vous pouvez brancher le boîtier dans le port casque du système de divertissement en vol d’un avion ou d’un ordinateur, et diffuser de l’audio sans fil depuis le étui aux écouteurs.

David Carnoy/CNET Les écouteurs QuietComfort de Bose sont sortis depuis un certain temps, mais ils ont non seulement un très bon son, mais aussi une excellente suppression du bruit, qui reste parmi les meilleurs actuellement disponibles dans un ensemble d’écouteurs. Ils pourraient être mis à jour cette année, c’est pourquoi vous les voyez à leur prix le plus bas à ce jour, 179 $. Lisez notre avis sur les écouteurs Bose QuietComfort.

David Carnoy/CNET Les Pixel Buds Pro (200 $) arrivent bientôt et disposent d’une suppression active du bruit, mais en attendant, vous pouvez obtenir 20 $ de réduction sur les Pixel Buds A-Series plus abordables. Cela correspond à leur prix le plus bas à ce jour. Lisez notre revue Pixel Buds A-Series.

David Carnoy/CNET Les LinkBuds sont, en un sens, la réponse de Sony aux AirPods standard d’Apple. Bien qu’ils ne sonnent pas aussi bien que les écouteurs phares à isolation acoustique WF-1000XM4 de Sony, ils offrent un design discret et innovant et un ajustement plus sûr que les AirPod, ainsi qu’un bon son et de très bonnes performances d’appel vocal. Comme les AirPod de troisième génération, leur conception ouverte vous permet d’entendre le monde extérieur – c’est de cela qu’il s’agit. Cela en fait un bon choix pour les personnes qui veulent entendre ce qui se passe autour d’elles pour des raisons de sécurité ou qui n’aiment tout simplement pas avoir des embouts coincés dans leurs oreilles. Ils ont également quelques fonctionnalités supplémentaires distinctives, notamment Parler pour discuter et Taper sur une zone étendue. Au lieu de taper sur un bourgeon, vous pouvez taper sur votre visage, juste devant votre oreille, pour contrôler la lecture. Ils sont résistants aux éclaboussures IPX4 et grâce à leurs ailettes – Sony les appelle Arc Supporters – ils se verrouillent en toute sécurité dans vos oreilles et fonctionnent bien pour la course et d’autres activités sportives. 148 $ est leur prix le plus bas à ce jour. Lisez notre revue Sony LinkBuds.

Jabra 16 % plus petits que l’Elite 75t, les Elite 7 Pro sont les écouteurs haut de gamme de Jabra dans sa nouvelle gamme et incluent la nouvelle technologie MultiSensor Voice de la société avec un capteur à conduction osseuse, quatre microphones et des algorithmes intelligents pour offrent une nouvelle “qualité d’appel révolutionnaire”, déclare Jabra. Les performances d’appel vocal ne sont pas tout à fait à la hauteur du battage médiatique, mais Jabra a mis à jour le micrologiciel des bourgeons, en ajoutant un couplage Bluetooth multipoint et en améliorant légèrement la qualité du son, la suppression du bruit et les performances du casque. Cela a pris un certain temps, mais ce sont maintenant d’excellentes têtes polyvalentes. Ceux-ci ont une suppression active du bruit réglable, le mode de transparence HearThrough de Jabra et Bluetooth 5.2. Ils offrent jusqu’à neuf heures de temps de lecture à des niveaux de volume modérés avec suppression du bruit activée, et près de trois charges supplémentaires dans le boîtier de charge – la durée de vie totale de la batterie est évaluée à 35 heures. Le boîtier de charge a des capacités de charge sans fil. L’indice IP57 des écouteurs signifie qu’ils sont résistants à la poussière et entièrement étanches (ils peuvent être immergés jusqu’à 1 mètre d’eau). Pour ceux qui aiment n’utiliser qu’un seul bourgeon, vous pouvez également utiliser l’un ou l’autre indépendamment en mode mono.

Tous les modèles Galaxy Buds de Samsung sont actuellement en vente, y compris les Galaxy Buds 2, que j’ai tendance à préférer à la gamme actuelle de Galaxy Buds. Ils sont en vente pour 100 $, soit quelques dollars de moins que leur prix le plus bas à ce jour (ils ont approché les 90 $). Lisez notre avis sur les Galaxy Buds 2.