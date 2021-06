Offres de voyage pour les vaccins ? La Russie prévoit des forfaits pour relancer l’industrie du tourisme

Le tourisme vaccinal pourrait s’avérer populaire pour les habitants des pays qui ont eu du mal à lancer leurs propres programmes de vaccination. Le Times of India a rapporté le mois dernier qu’une agence de voyages basée à Delhi proposait un voyage à forfait de 24 jours en Russie qui comprenait deux injections du vaccin Spoutnik V et un intervalle de 21 jours pour permettre une visite entre les injections.

Jusqu’à présent, seulement 9% de sa population adulte a été complètement vaccinée, selon les données compilées par Our World In Data, plaçant la Russie derrière le Brésil, l’Inde, la Turquie et le Mexique en termes de progrès de la vaccination.

En Europe, plus de 23% des adultes ont été complètement vaccinés, selon Our World In Data. En tant que telle, la Russie cherchera plus loin les touristes potentiels du vaccin, aurait déclaré Ignatyev.

« Les pays d’Afrique et d’Amérique latine ont montré un grand intérêt pour un tel produit touristique pendant toute la période de la campagne de vaccination en Russie, le RUTI a reçu de telles demandes », a-t-il ajouté, selon Tass.

Fin mai, Le président Poutine a annoncé que la Russie ne rendrait pas les vaccins Covid obligatoires pour ses citoyens, affirmant que les gens devraient voir la nécessité de la vaccination par eux-mêmes. Il a également souligné que le vaccin était sûr; Sputnik V s’est avéré efficace à 91,6% pour empêcher les gens de développer Covid-19, selon les résultats évalués par des pairs de son essai clinique de stade avancé publiés dans la revue médicale The Lancet en février.

« Je voudrais souligner une fois de plus et lancer un appel à tous nos concitoyens : réfléchissez bien, gardez à l’esprit que le vaccin russe – la pratique a déjà montré que des millions (de personnes) l’ont utilisé – est actuellement le plus fiable et le plus sûr. « , a déclaré Poutine. « Toutes les conditions pour la vaccination ont été créées dans notre pays. »

Un sondage de Le centre de vote russe Levada publié en mars a révélé que 62% des personnes ne voulaient pas se faire vacciner, avec le plus haut niveau de réticence chez les 18-24 ans.