Offres de voyage pour les vacances d’hiver, quand réserver

Les prix élevés, les vols annulés, les hébergements et les voitures de location réservés. L’été du chaos des voyages semble encore chaud et frais d’une manière ou d’une autre.

Mais il est temps de regarder vers l’avenir, car il y a une autre période critique qui se profile dans moins de deux mois : la saison des vacances d’hiver 2022.

Alors rangez vos T-shirts, sortez vos pulls et préparez-vous pour les vacances d’hiver. Voici ce qu’il faut savoir :

Quand dois-je acheter des billets pour les vols des vacances d’hiver ?

La prise de décision sur le moment d’acheter des billets d’avion semble plus compliquée que jamais. Les prix changent tous les jours, voire toutes les heures. Les ramifications en personnel et en capacité de la pandémie se font encore sentir.

Mais octobre est probablement la meilleure fenêtre d’opportunité. En d’autres termes, MAINTENANT.

“Généralement… les voyageurs ont tendance à commencer à planifier leurs voyages de vacances trop tard, et ils passent à côté de certains des meilleurs prix disponibles”, a déclaré Hayley Berg, économiste en chef chez Hopper, l’application de planification et de réservation de voyages. Et elle a déclaré à CNN Travel qu’elle voyait des gens attendre plus tard que jamais pour sceller l’accord pendant le rebond de la pandémie.

“Pour les vacances en particulier, c’est un vrai problème car c’est en fait le meilleur moment pour réserver votre voyage de Thanksgiving et de Noël”, a déclaré Berg.

Hopper a suggéré dans un e-mail d’attendre au plus tard à la mi-octobre.

Ce n’est pas seulement une question de prix, a déclaré Berg. Elle a également noté un autre risque en attendant: “Les vols peuvent être complètement vendus aux dates auxquelles vous souhaitez voler.”

Le pire moment pour réserver ? ‘La dernière minute’

Scott Keyes, le fondateur des offres de vols et du site de conseils de voyage Scott’s Cheap Flights, a déclaré à CNN Travel que les meilleures offres étaient en fait l’été dernier (rappelez-vous que pour 2023). Mais ne vous découragez pas cette année, dit-il.

“Le deuxième meilleur moment pour réserver vos vols est maintenant, car le pire moment pour les réserver est d’attendre la dernière minute”, a déclaré Keyes. “Si vous n’avez pas encore réservé ces vols et que vous espérez vraiment voyager pendant les vacances d’hiver, essayez de le réserver dans la semaine ou les deux prochaines.”

Keyes pense que les tarifs aériens vont probablement augmenter, pas moins, à mesure que nous nous rapprochons de Thanksgiving et de Noël.

Phil Dengler, copropriétaire de la ressource de voyage The Vacationer, utilise des vacances d’automne populaires comme guide.

“Je considère Halloween comme la date limite pour obtenir un prix raisonnable sur un vol de Thanksgiving, mais je vise à être réservé avant cela”, a déclaré Dengler dans une interview par e-mail. “Après Halloween, les prix augmenteront considérablement à l’approche de Thanksgiving. Pour les vols de Noël, vous devriez vraiment réserver avant Thanksgiving, mais les meilleures offres sont entre aujourd’hui et Halloween.”

Le club automobile et de voyage AAA avait des données de tarification différentes pour les tarifs aériens de Thanksgiving.

Sur la base des données de réservation de 2019, 2021 et 2022 jusqu’à présent, AAA a trouvé les tarifs moyens les plus bas seulement sept à 14 jours avant Thanksgiving, avec les prix les plus élevés 28 à 60 jours avant les vacances. Cependant, les données ont également montré une hausse des prix au cours des sept derniers jours avant les vacances.

Alors faut-il attendre ? Cela dépend beaucoup des circonstances personnelles telles que votre budget et votre flexibilité dans vos projets de vol, a déclaré AAA à CNN Travel. Si vous n’avez pas beaucoup de marge de manœuvre, cela ne vaut peut-être pas la peine d’attendre une chance à un tarif inférieur.

“Les compagnies aériennes ont moins de vols qu’en 2019, ce qui signifie moins d’options pour les consommateurs”, a déclaré Paula Twidale, vice-présidente senior des voyages chez AAA. “Avec des pénuries de personnel et une capacité à son apogée, vous courez le risque d’être retardé ou même de manquer des vols, en particulier si la météo joue un rôle dans l’équation.”

Quels sont les meilleurs jours pour voler pour Thanksgiving ?

Expedia a partagé quelques informations sur le moment de voyager pour Thanksgiving (jeudi 24 novembre):

Pour économiser de l’argent, l’agence de voyage a suggéré d’attendre le lundi (21 novembre) pour partir au lieu du samedi (19 novembre) et du dimanche (20 novembre), “car le week-end est la période la plus chère pour commencer votre voyage de la semaine de Thanksgiving”.

Les prix moyens des billets pour lundi sont inférieurs de plus de 30 % à ceux de samedi et de près de 15 % à ceux de mercredi (23 novembre), a-t-il indiqué.

En ce qui concerne les retours, Expedia a déclaré que le vendredi 25 novembre était la date la moins chère. Revenir le lundi (28 novembre) au lieu du dimanche (27 novembre) pourrait économiser de 5 % à 10 %.

Hopper suggère également de voler le jour de Thanksgiving si vous le pouvez, offrant des économies d’environ 100 $ sur les prix hors pointe. De plus, les avions devraient être moins encombrés.

Keyes a déclaré que le week-end de Thanksgiving s’accompagne d’un bonus. « Thanksgiving est la meilleure semaine cachée pour les voyages internationaux », a déclaré Keyes.

Pourquoi donc?

Noël et le Nouvel An sont célébrés dans le monde entier et s’accompagnent donc d’une demande mondiale, mais Thanksgiving n’est qu’un jour férié aux États-Unis, a-t-il déclaré. Les vols intérieurs sont chers, mais pas les vols internationaux.

“Vous trouvez des offres incroyables dans toute l’Europe pendant la semaine de Thanksgiving.” Il a déclaré que lors d’une vérification des prix cette semaine, il avait trouvé des tarifs moins chers de New York à Lisbonne, au Portugal (429 $ aller-retour, que vers Cedar Rapids, Iowa (567 $ aller-retour).

Quels sont les meilleurs jours pour voler à Noël ?

Hopper avait des conseils sur le moment de voyager pour Noël (dimanche 25 décembre):

Pour le départ, il a déclaré que les voyageurs peuvent économiser 120 $ sur les prix hors pointe en partant le lundi (19 décembre) ou le mardi (20 décembre) avant Noël. Partir la veille de Noël pourrait permettre aux gens d’économiser environ 100 dollars cette année, a estimé Hopper. Le site a déclaré éviter de prendre l’avion le jeudi (22 décembre) ou le vendredi (23 décembre), car ce seront les jours de voyage les plus chers.

Pour les retours, le mardi (27 décembre) ou le mercredi (28 décembre) après le jour de Noël pourrait vous faire économiser 40 $ par billet. Il a dit d’éviter de revenir le lundi (26 décembre), le jour de l’An ou le 2 janvier, les dates de retour les plus chères.

Quelques autres conseils d’experts

Ayez vos canards d’affilée: “La préparation est le meilleur moyen de réduire le stress lors du vol au-dessus de Thanksgiving et de Noël”, a déclaré Dengler. “Si possible, réservez un vol sans escale tôt le matin” un jour de voyage à faible volume. Il a également conseillé de ne pas vérifier un sac si possible.

Faites-vous plaisir : Si vous voyagez plusieurs fois par an ou plus et que vous appréciez un faible niveau de stress, Keyes a suggéré d’obtenir une carte de crédit qui comprend des « avantages attrayants ». Cela inclut l’accès à des salons d’aéroport spéciaux qui vous éloignent de la foule et offrent de la nourriture, des boissons et même des massages gratuits.

Évitez la cohue : si vous conduisez, Twidale a conseillé de partir tôt le matin avant l’heure de pointe ou après 20 h. Si vous avez besoin d’une voiture de location, réservez-la tôt pour bloquer le tarif et payez à l’avance pour économiser de l’argent. Si vous prenez l’avion mais que vous vous rendez à l’aéroport en voiture, réservez des places de parking. Elle a également suggéré de s’inscrire au pré-contrôle TSA pour contourner les longues lignes de sécurité.

Hôtels: Berg a déclaré que si vous vous dirigez vers une grande ville (pensez à New York, Chicago, etc.), vous obtiendrez probablement une meilleure offre si vous attendez quelques jours avant votre date d’arrivée pour réserver la chambre. Les mises en garde : c’est pour les personnes qui ne sont pas fixées sur un certain hôtel ou un quartier spécifique. Et pour les petites villes, elle a déclaré que les gens devraient toujours réserver plus tôt car les choix sont limités.