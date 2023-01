Offres de thermostats intelligents au Royaume-Uni – Tech Advisor

Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour investir dans un chauffage intelligent. Avec des prix de l’énergie à un niveau record, vous récupérerez votre investissement plus rapidement que jamais. Dès lors, vous réaliserez des économies sur vos factures d’énergie.

Et à partir du moment où vous l’installez, vous serez en mesure de garder un œil sur ce que vous utilisez, de programmer votre chauffage et d’utiliser des fonctions intelligentes pour vous assurer de ne pas gaspiller de chaleur dans des pièces vides ou de laisser le chauffage allumé lorsqu’il n’y en a pas. on est dedans.

Mais trouver une bonne affaire commence par trouver le bon système de chauffage intelligent pour vous.

Quel thermostat intelligent devriez-vous acheter ?

Différentes marques de systèmes de chauffage intelligents se concentrent sur différentes fonctionnalités d’économie de chaleur. Selon la taille de votre maison et vos habitudes de vie, l’une vous conviendra mieux que les autres.

Pour savoir lequel vous convient le mieux, parcourez notre tour d’horizon des meilleurs thermostats intelligents que nous avons testés. Nous avons passé en revue les principales marques disponibles au Royaume-Uni et nous recommandons l’un de ces noms plutôt que d’opter pour une marque inconnue.

Lorsque vous lisez nos critiques, vous voudrez peut-être avoir quelques questions à l’esprit.

Quelles fonctionnalités sont les plus importantes pour vous ? Certaines fonctionnalités clés incluent la géolocalisation et la détection de fenêtre ouverte. Envisagez-vous d’investir davantage dans votre chauffage intelligent ? Vous pouvez toujours ajouter à votre système à l’avenir des vannes de radiateur intelligentes, alors assurez-vous de choisir un système qui les offre à un prix raisonnable. Avez-vous besoin d’un système multizone? Si vous avez une maison plus grande, c’est probablement la meilleure option pour vous. Êtes-vous prêt à payer pour l’installation ou avez-vous besoin d’un thermostat intelligent que vous pouvez installer vous-même ? Vous avez une chaudière mixte ou conventionnelle ? Vous devrez également vous procurer le bon kit.

Quand pouvez-vous obtenir les meilleures offres ?

Le chauffage intelligent a tendance à être mis en vente pendant les périodes de vente clés de l’année : à Pâques, le Black Friday (de début novembre, jusqu’au Black Friday lui-même et jusqu’au Cyber ​​Monday) et pendant les soldes de Noël et de janvier. De plus, les sites peuvent avoir leurs propres ventes, comme Prime Day d’Amazon.

N’oubliez pas que pour obtenir des offres lors d’événements Amazon, vous aurez besoin d’un abonnement Prime. Si vous n’êtes pas membre Prime, ne vous inscrivez pas encore. Vous pourrez peut-être inscrivez-vous à l’essai gratuit de 30 jours de Prime d’Amazon avant l’événement.

Où chercher les meilleures offres ?

Évidemment, votre première escale devrait être le site Web de votre marque préférée. Alors essayez d’autres détaillants comme Currys et Visfix.

Sans surprise, Amazon est également un important revendeur de chauffage intelligent. Si vous envisagez d’acheter sur Amazon, vous pouvez vérifier et suivre le prix d’un produit qui vous intéresse en utilisant un site tel que Camelcamelcamel. Cela vous donnera une bonne idée de la meilleure période de l’année pour acheter.

Comme Amazon est un tel géant, les autres détaillants ont tendance à faire correspondre ses offres pendant les périodes de soldes, donc si vous savez qu’il y aura probablement une baisse de prix significative d’Amazon en juin, ce sera le bon moment pour acheter, avec un certain nombre d’offres disponibles chez d’autres détaillants.