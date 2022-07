Offres de téléphones remis à neuf en juillet 2022

Il y a deux bonnes raisons d’acheter un téléphone reconditionné plutôt qu’un tout neuf. Premièrement, c’est meilleur pour l’environnement. Fabriquer de nouveaux téléphones signifie plus d’émissions de carbone (entre autres) et bien que de nombreuses entreprises s’orientent vers la neutralité carbone, elles n’en sont pas encore là.

La seconde, et probablement la raison pour laquelle vous lisez cet article, est que les téléphones remis à neuf sont considérablement moins chers que les nouveaux.

Pourquoi acheter un téléphone reconditionné ?

En plus de coûter moins cher qu’un téléphone neuf, un téléphone remis à neuf présente moins de risques que d’en acheter un d’occasion sur ebay, Gumtree, Facebook Marketplace ou même auprès d’un ami.

En effet, les téléphones remis à neuf sont presque toujours accompagnés de garanties, vous avez donc un recours en cas de problème après l’avoir acheté.

Deuxièmement, les entreprises qui vendent des téléphones remis à neuf vérifieront (généralement) soigneusement que tout fonctionne comme il se doit, afin que vous ne vous retrouviez pas avec un raté.

Une chose importante à noter est que « remis à neuf » ne signifie pas toujours que les pièces ont été remplacées ou réparées. Au lieu de cela, la plupart des vendeurs se contentent de nettoyer et de trier les téléphones usagés en différentes catégories telles que “Pristine” et “Très bon”. Vous pouvez également voir “Grade A” et “Grade B”, mais ce qui est important, c’est que vous lisiez ce que chacun signifie afin de savoir ce que vous obtenez.

Il existe cependant des entreprises qui effectuent de véritables rénovations. Une évidence est Apple, et vous ne pourrez pas distinguer un iPhone de Magasin remis à neuf d’Apple à part un tout neuf. Mais les iPhones remis à neuf ne sont pas beaucoup moins chers que les nouveaux à cause de cela. L’autre est Samsung. Magasin d’occasion certifié Samsung déclare que ses téléphones remis à neuf sont “complètement reconstruits à partir de zéro par les mêmes ingénieurs qui construisent [its] nouveaux appareils »,

Une autre entreprise qui remet à neuf les téléphones – au Royaume-Uni – est Aznu. Actuellement, il ne propose que des iPhones et des téléphones Samsung, mais offre une garantie de 12 mois et un abonnement de 12 mois à Norton 360 Deluxe. Vous pouvez acheter des téléphones sur le site Web d’Aznu, mais ils sont également vendus via Argos.

D’où viennent les téléphones remis à neuf en premier lieu ? Ils proviennent généralement de propriétaires qui passent à un nouveau téléphone et ont échangé ou vendu leur ancien téléphone en parfait état. Mais il peut également s’agir de téléphones neufs qui ont été retournés au détaillant, et il se peut qu’ils ne présentent aucun problème. Dans certains cas, vous pouvez même trouver des appareils neufs avec des boîtes endommagées ou des accessoires manquants à des prix cassés.

Lors de l’achat d’un téléphone remis à neuf, assurez-vous de vérifier si le téléphone est verrouillé sur un réseau particulier. La plupart ne le sont pas, mais vous devriez en choisir un qui est déverrouillé car vous pourrez y insérer n’importe quelle carte SIM et l’utiliser sur n’importe quel réseau mobile.

Où trouver des offres de téléphones remis à neuf – sans carte SIM

Voici les meilleurs endroits que nous avons trouvés pour acheter un téléphone remis à neuf. Certains détaillants proposent actuellement des promotions spéciales pour le week-end férié du Jubilé :

Où acheter des téléphones remis à neuf sous contrat

Vous pouvez également vous procurer des combinés remis à neuf auprès des principaux détaillants du réseau, notamment :

Vous trouverez ci-dessous certaines des meilleures offres et ventes que nous voyons actuellement sur les téléphones remis à neuf, sous contrat et sans carte SIM.

Meilleures offres de téléphones remis à neuf Apple iPhone 12 Pro Max (128 Go, reconditionné) 1 De : Amazone Était : 1 099 £ À présent:

667 £

(£432 de réduction) L’iPhone 13 Pro Max l’a remplacé l’automne dernier, mais cette réduction importante sur un 12 Pro Max remis à neuf est plutôt attrayante. Vous pouvez également obtenez le modèle 256 Go pour 799 £. Apple iPhone 12 (64 Go) – Remis à neuf 2 De : Apple Store remis à neuf Était : 679 £ À présent:

489 £

(190 £ de réduction) L’iPhone 12 remis à neuf d’Apple coûte 190 £ moins cher que lorsqu’il était neuf. Apple iPhone 12 mini (64 Go) – Remis à neuf 3 De : GiffGaff Était : 579 £ À présent:

À partir de 399 £

(180 £ de réduction) Ce prix représente une économie de 180£par rapport au RRP original de l’iPhone 12 mini. Samsung Galaxy S21 5G (128 Go) – Amazon renouvelé 4 De : Amazone Était : 679 £ À présent:

386,99 £

(220 £ de réduction) Le prix du Galaxy S21 de l’année dernière a beaucoup baissé maintenant que la gamme S22 est arrivée – et vous pouvez économiser encore plus lorsque vous achetez des produits remis à neuf sur Amazon. L’option la moins chère était la couleur Phantom Violet lorsque nous avons vérifié. Samsung Galaxy S20 Plus 5G (128 Go) – Remis à neuf 5 De : Amazon renouvelé Était : 999 £ À présent:

299,58 £

(699,42 £ de réduction) Procurez-vous le S20 Plus 5G de 2019 pour près de 700 £ de moins que le prix de lancement initial. Apple iPhone 11 (64 Go) 6 De : Back Market Était : 729 £ À présent:

256,31 £

(472,69 £ de réduction) Back Market est l’un des nouveaux entrants sur le marché du reconditionné. La société propose une politique de remboursement de 30 jours si vous changez d’avis avec une garantie de 12 mois. Son prix sur un iPhone 11 remis à neuf dans un état « équitable » est une bonne affaire si de légers signes d’usure ne vous dérangent pas, bien que l’option « Excellent » légèrement plus chère offre également une grande économie, à environ 305£. Apple iPhone 11 Pro Max (64 Go, débloqué) – Remis à neuf sept De : MusicMagpie Était : 839 £ À présent:

414 £

(10 % de réduction supplémentaire avec SAVE10) L’iPhone 11 Pro Max n’est plus disponible chez Apple, mais coûte 1 049 £ à sa sortie, ce qui signifie que cette offre vous permet d’économiser plus de 600 £ sur un téléphone déverrouillé et remis à neuf en « bon » état. MusicMagpie offre également la livraison gratuite et une garantie gratuite de 12 mois.

Amazon renouvelé

Amazon renouvelé est la place de marché d’Amazon pour les combinés remis à neuf par les vendeurs. Les appareils y sont largement «inspectés, testés et nettoyés par des fournisseurs qualifiés par Amazon» et incluent une garantie d’un an.

Les avantages d’acheter auprès de vendeurs tiers (par rapport à l’achat de produits remis à neuf auprès du fabricant) incluent une plus grande variété de stocks et des prix plus compétitifs – mais faites attention à la qualité !

Que signifie le grade A remis à neuf ?

Si vous achetez auprès d’un vendeur tiers, vous verrez souvent des grades A, B et C en stock – cela indique l’état de l’appareil. D’autres revendeurs, comme MusicMagpie, sont plus directs avec des labels comme Parfait, Très bien et Bien. Mais vous pouvez également voir les notes A1, A2, A3, représentant excellent, bon et moyen.

Les classements ne sont supervisés par aucun organisme de réglementation, de sorte que la norme de ce qui est qualifié de Grade A ou Pristine variera d’un détaillant à l’autre. En un mot, cependant, voici ce que signifient ces notes :

Classe A / Immaculé – Ressemble à du neuf et ne montre pratiquement aucun signe d’usure

– Ressemble à du neuf et ne montre pratiquement aucun signe d’usure Catégorie B / Très bien – Attendez-vous à quelques rayures mineures ou signes d’usure

– Attendez-vous à quelques rayures mineures ou signes d’usure Classe C / Bien – Semble utilisé et a des marques et des rayures évidentes

Quel que soit le système utilisé par le détaillant, assurez-vous de vérifier comment il définit ses notes. Une meilleure note signifie des prix plus élevés. La plupart des revendeurs proposant des téléphones remis à neuf offrent également une garantie d’un an sur leurs appareils.

Reconditionné vs d’occasion ou d’occasion – quelle est la différence ?

Il y a une différence entre acheter du reconditionné et simplement acheter d’occasion. Bien que les appareils remis à neuf soient techniquement d’occasion, ils sont réparés et reconditionnés pour fonctionner comme neufs. Cependant, l’achat d’un téléphone d’occasion signifie que vous obtenez l’appareil tel quel, ce qui signifie que la durée de vie peut ne pas durer aussi longtemps.

Les téléphones remis à neuf sont souvent assortis d’une garantie d’un an, peu importe où vous achetez. En fait, nous vous invitons à consulter la politique de garantie avant d’acheter. Assurez-vous qu’il y en a un !

Lisez notre guide Reconditionné vs Usagé, où nous examinons ce qui est le mieux et pourquoi.

Si vous préférez toujours acheter du neuf, mais que vous avez un budget limité, consultez notre tour d’horizon des meilleurs téléphones économiques.