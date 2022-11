Offres de streaming de Hulu, HBO Max, Amazon Prime

Le streaming coûte de plus en plus cher, mais il reste encore de bonnes affaires à faire en ce Black Friday. Alors que les principaux streamers ont récemment augmenté leurs prix – plus tôt cette année, Netflix a augmenté le prix de son niveau standard de 13,99 $ par mois à 15,49 $ par mois, et Disney Plus augmentera ses prix de 7,99 $ à 10,99 $ le 8 décembre – certaines plateformes de contenu cherchent toujours à attirer des abonnés avec des offres d’inscription à bas prix. D’Amazon à HBO, il existe un certain nombre d’offres disponibles si vous souhaitez rattraper “House of the Dragon” ou enfin regarder “The Handmaid’s Tale”.

HBO Max – 1,99 $/mois pour vos trois premiers mois

HBO Max est offrant une remise de 80% pour les nouveaux abonnés à son plan financé par la publicité au cours de leurs trois premiers mois, après quoi le prix passe au prix standard de 9,99 $ par mois.

Hulu — 1,99 $/mois pour votre première année

La maison de succès comme “The Dropout” et “Only Murders in the Building” offre l’accès à son plan Hulu (With Ads) pour 1,99 $ par mois pendant 12 mois. L’offre est disponible pour les nouveaux abonnés, ainsi que pour les anciens abonnés qui ne sont pas membres depuis au moins le mois dernier. Une fois les 12 mois écoulés, le prix passera à 7,99 $.

Prime Video – 1,99 $ pour certaines chaînes

Les abonnés à Amazon Prime reçoivent déjà Prime Video inclus avec leur abonnement. Mais pour le Black Friday, les membres peuvent choisir parmi une multitude de chaînes supplémentaires pour 1,99 $ par mois chacun pendant deux moisy compris: Starz

Afficher l’heure

Paramount+

AMC+

Épix

Peacock — 0,99 $/mois pour votre première année

La maison de “The Office” et du football de la Premier League offre un accès d’un an pour 0,99 cents par mois, après quoi le tarif mensuel augmentera pour atteindre les 4,99 $ habituels.

Disney Plus – Obtenez une année complète pour 79 $

