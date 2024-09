Offres de précommande du Galaxy S24 FE : obtenez jusqu’à 400 $ de réduction dès maintenant

Les précommandes du Samsung Galaxy S24 FE sont désormais en ligne chez Samsung. Au prix de 649 $, il est 50 $ de plus que le Galaxy S23 FE de l’année dernière. Cependant, en ce qui concerne les fonctionnalités, le nouveau Galaxy S24 FE se situe quelque part entre le Galaxy S24 et le Galaxy A35 économique.

La bonne nouvelle est qu’il existe de nombreuses offres de précommande du Samsung Galaxy S24 FE dont vous pouvez profiter dès maintenant. L’une des meilleures offres que j’ai vues jusqu’à présent propose le Galaxy S24 FE pour 249 $ chez Samsung via échange. C’est 400 $ de réduction et c’est la meilleure offre que j’ai vue jusqu’à présent. Le téléphone sortira le 3 octobre.

En plus du Galaxy S24 FE, Samsung a également dévoilé la Galaxy Tab S10 prête pour l’IA et la Galaxy Watch FE LTE. Vous trouverez ci-dessous tous les liens de précommande. (Pour plus de façons d’économiser, assurez-vous de consulter notre couverture des codes promotionnels Samsung).

Précommandes du Galaxy S24 FE

Précommandes de la Galaxy Watch FE