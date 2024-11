Offres : de nouveaux Mac équipés de M4 arrivent, les anciens Mac bénéficient de réductions importantes

C’était une semaine de sorties Mac, qui a débuté avec un nouvel iMac lundi. Il dispose d’un écran de 24 pouces et est alimenté par la puce M4. Notez qu’il existe deux puces, toutes deux appelées « M4 » – une avec 8 cœurs CPU et 8 cœurs GPU et une avec 10 cœurs CPU et 10 cœurs GPU.

L’écran 24 pouces est le même panneau 4,5K que le modèle précédent, mais vous pouvez désormais l’avoir avec du verre nano-texturé (mais c’est une mise à niveau de 200 $). Si vous avez besoin de plus d’écrans, le Thunderbolt peut piloter deux écrans externes 6K 60 Hz ou un écran 8K 120 Hz.

Il s’agit en tout cas de la variante la plus chère, qui possède quatre cœurs Thunderbolt 4. Le moins cher n’a que deux ports et ne prend en charge qu’un seul écran externe 6K 60 Hz. Une dernière chose : la caméra intégrée a été mise à niveau vers 12MP 1080p avec prise en charge de Center Stage.





Une autre option pour le bureau est le nouveau Apple Mac mini. Il est petit mais puissant – il mesure 5 pouces carrés et vous pouvez l’avoir avec un chipset M4 (CPU 10 cœurs, GPU 10 cœurs) ou un M4 Pro (CPU 12 cœurs, GPU 16 cœurs).

Ces deux options sont livrées avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage ou 24 Go et 512 Go de stockage, respectivement. Notez que le Vanilla M4 est livré avec trois ports Thunderbolt 4, tandis que le M4 Pro est mis à niveau vers Thunderbolt 5.





Apple a également mis à niveau les MacBook Pro 14,2″ et 16,2″ avec des puces M4. Vous avez le choix entre un M4 (la variante à 10 cœurs), un M4 Pro (notez qu’il existe deux versions 12c/16c et 16c/20c) et le bestial M4 Max (14 cœurs CPU, 32 cœurs GPU ou 16 CPU et 32 ​​GPU). noyaux).

Encore une fois, la version de Thunderbolt que vous obtenez dépend de la puce : TB 4 sur le M4 et TB 5 sur les M4 Pro et Max. Le plus petit modèle de 14,2 pouces dispose désormais de trois ports. Les écrans sont du Liquid Retina XDR 120 Hz et disposent de caméras 12MP avec Center Stage.









Les nouveaux Mac sont actuellement en précommande et sortiront le 8 novembre (vendredi prochain).

À propos, Apple a également amélioré les anciens modèles de Mac pour disposer de 16 Go de RAM dans leur configuration de base. Et les détaillants qui disposent de variantes de 8 Go cherchent à s’en débarrasser.

Le MacBook Air 13.6 2022 (avec une puce M2) peut être acheté pour aussi peu que 700 $ après une remise de 100 $ et un coupon de 200 $. La configuration 8/256 Go est limitée, mais si vous parvenez à la faire fonctionner, cela pourrait être le meilleur ordinateur portable à 700 $ actuellement.





Le MacBook Air 13 2024 (celui-ci avec une puce M3) peut être le vôtre pour 850 $ si vous cliquez sur le coupon. Encore une fois, 8/256 Go n’est pas parfait, mais un modèle M2 de 16/256 Go d’Apple.com coûte 1 000 $ et le modèle M3 coûte 1 100 $.





