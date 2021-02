Flipkart, le géant du commerce électronique appartenant à Walmart, organise une vente Apple Days où les produits du géant basé à Cupertino bénéficieront de rabais importants. La vente Apple Days se poursuivra jusqu’au 14 février et certains produits Apple tels que l’iPhone 11, l’iPhone XR, l’iPhone 12, l’iPhone 12 Mini, l’iPhone SE, les AirPods, etc. seront disponibles à l’achat avec des réductions intéressantes. Nous allons jeter un œil à certaines des meilleures offres sur iPhone et autres accessoires Apple lors de la vente Apple Days sur Flipkart.

L’Apple iPhone SE est disponible au prix effectif de Rs 30 999 lors de la vente Apple Days sur Flipkart. Le smartphone a été répertorié pour Rs 34 999 sur le site Web. Les acheteurs utilisant des cartes bancaires HDFC et des options EMI peuvent bénéficier d’une réduction supplémentaire de 4000 Rs sur l’iPhone SE (2020), ce qui ramène le prix effectif à 30999 Rs. En plus, il existe une offre d’échange allant jusqu’à Rs 16,500 sur l’échange de votre ancien smartphone contre l’iPhone SE (2020). De même, les acheteurs de l’iPhone 12 Mini obtiennent le smartphone au prix effectif de 60 900 Rs, car les cartes HDFC et autres options de paiement sont éligibles à une remise de 9 000 Rs. Ici aussi, les acheteurs peuvent bénéficier d’une réduction de 16 500 Rs lors de l’échange de leurs anciens smartphones.

Apple iPhone 11, en revanche, sera vendu au prix de Rs 49 999. L’Apple iPhone XR est disponible pour un prix effectif de Rs 37 999, après une remise de Rs 4 000 pour les utilisateurs de cartes HDFC. En dehors de cela, les acheteurs peuvent échanger leurs anciens smartphones pour bénéficier d’une réduction de 16 500 Rs. Les AirPods Pro bénéficient également d’une réduction de 4000 Rs par rapport au prix de son autocollant de 24 900 Rs à 20 900 Rs.

En dehors de ces produits, toute la gamme de produits Apple fait l’objet de réductions, en particulier pour les titulaires de cartes HDFC. La vente est en cours uniquement pour aujourd’hui et demain, vous devez donc agir rapidement si vous souhaitez mettre la main sur des produits Apple à un bon prix.