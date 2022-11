Offres d’accessoires de lit Cyber ​​​​Monday de dernière chance: économisez sur les draps, les oreillers et même les lits pour chiens

Les accessoires de literie comme les draps, les oreillers et les cadres de lit réglables peuvent faire passer un ensemble de chambre à coucher de bon à extra-confortable. En plus d’être confortable pour se blottir, votre oreiller peut faire une grande différence dans la qualité de votre sommeil car il aide à maintenir votre cou et votre colonne vertébrale dans un alignement droit. Les cadres de lit réglables ont également leurs avantages, qu’il s’agisse d’aider à soulager le ronflement ou de soulager les maux de dos. Et on n’a jamais trop de paires de draps sous la main !

Quel que soit le type d’accessoire de literie que vous recherchez, il y a de fortes chances qu’il soit en vente ce vendredi 25 novembre pour Vendredi noir et tout le week-end jusqu’au Cyber ​​Monday. Comme la plupart des autres détaillants, les marques de matelas proposent de grosses offres de literie Black Friday pour améliorer la saison des achats des Fêtes.

Que vous recherchiez de nouveaux accessoires pour accompagner votre nouveau matelas ou que vous souhaitiez simplement améliorer votre arrangement actuel, voici un tour d’horizon des meilleures offres d’accessoires de literie du Black Friday, y compris des remises de Casper, Brooklinen et Ettitude.

Quel est le meilleur moment pour acheter des accessoires de lit ?

Vous pouvez conclure une offre de matelas pendant la plupart des périodes de l’année, car les marques aiment rester compétitives. Cependant, vous devez généralement payer le prix fort pour vos draps, oreillers et autres accessoires de lit, sauf s’il s’agit d’une grande occasion. Le Black Friday inspire certaines des meilleures offres de literie, certaines marques comme Bed, Bath & Beyond offrant jusqu’à 60 % de réduction.

Meilleures offres d’accessoires de lit Black Friday

Bénéficiez de 35% de réduction sur les accessoires Bear dans le cadre de la promotion Cyber ​​Monday avec le code BF35. La vente comprend des offres d’oreillers Black Friday, des ventes d’ensembles de draps et plus encore.

Bed Bath & Beyond organise une grande vente Cyber ​​​​Monday, offrant jusqu’à 60% de réduction sur les accessoires de literie.

Bead Threads organise une promotion Cyber ​​​​Monday qui comprend 15% de réduction sur les draps en lin et 30% de réduction sur les ensembles de literie avec code HEURE DU COUCHER.

Boll & Branch se joint aux économies du Cyber ​​​​Monday, offrant 25% de réduction sur tout le site lorsque vous dépensez 200 $ ou plus en utilisant le code CYBER25.

Brooklinen offre 25% de réduction sur tout le site, y compris ses meilleurs vendeurs comme le Brooklinen Down Comforter et le Luxe Hardcore Sheet Bundle.

Brooklyn Bedding offre 30% de réduction sur tout le site, y compris ses draps, oreillers, couvertures et plus encore. Le code CYBER30 est automatiquement appliqué à la caisse.

Buffy offre entre 20% et 40% de réduction sur l’ensemble de son site, qui comprend principalement des accessoires de literie confortables et de qualité.

Pour la vente Cyber ​​​​Monday de Casper, la marque offre 25% de réduction sur les draps et les cadres de lit réglables à prix plein. Casper propose également des offres d’oreillers Cyber ​​​​Monday ainsi que d’autres accessoires de literie. Bénéficiez de 10 % de réduction sur certains accessoires tels que l’oreiller Casper original et son sommier + cadre de lit en métal.

Cozy Earth propose de grosses offres de literie Cyber ​​​​Monday – vous pouvez obtenir 30% à 35% de réduction sur des accessoires tels que des draps en bambou, des couvertures et des édredons.

Ettitude célèbre la Cyber ​​Week, ou ce qu’elle appelle la “Giving Week”, en offrant 20% de réduction sur tout le site. Chaque commande aide à restaurer les forêts de varech et aide à lutter contre le changement climatique. Le code est appliqué à la caisse.

Layla offre de grosses économies pour le Cyber ​​​​Monday, y compris jusqu’à 60% de réduction sur les accessoires de sommeil.

Luxome offre environ 20 % de réduction ou plus sur une sélection de literie, comme son ensemble de draps de luxe et son jeté ultra pelucheux.

Vous pouvez obtenir 33% de réduction sur tout le site pour la vente Cyber ​​​​Monday de Nectar, y compris ses accessoires de literie et ses matelas.

Pottery Barn offre aux clients jusqu’à 50% de réduction pour sa vente Cyber ​​​​Monday, y compris les produits de literie.

Les accessoires de literie violets sont inclus dans ses économies sur la vente du Cyber ​​​​Monday. Obtenez 25 % de rabais sur les draps, les oreillers et les couettes.

Pour le Cyber ​​Monday, Sheets & Giggles propose : Vous pouvez économiser 41 % sur l’ensemble de draps en flanelle Sheets & Giggles.

Économisez 30 % sur les draps d’eucalyptus et l’oreiller réglable en eucalyptus

25 % de réduction sur les autres draps et accessoires de literie

Les offres de literie Cyber ​​​​Monday de Sleep Number incluent 25% de réduction sur une sélection d’oreillers, de draps et de jetés. Il propose également une offre achetez-en un et obtenez-en un à 50% sur les oreillers.

Économisez jusqu’à 30 % sur certains articles de literie chez Target pour le Cyber Monday, y compris ses draps en flanelle de Noël.

Tuft & Needle offre aux clients jusqu’à 25% de réduction pour le Cyber ​​​​Monday, y compris des draps, des oreillers et même un lit pour chien.

