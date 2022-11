Offres Cyber ​​​​Monday Sonos: économisez jusqu’à 20% sur les haut-parleurs, les barres de son et plus encore

Nous déplorons le manque de rabais sur les haut-parleurs Sonos puissants et élégants – dont certains sont nos favoris du moment. Quelqu’un chez Sonos a dû écouter, car la société a réduit certains haut-parleurs pour son événement Black Friday. Si vous n’avez pas profité des économies réalisées lors du Black Friday, ne vous inquiétez pas. Sonos a ce qu’il vous faut. Vous pouvez toujours économiser jusqu’à 20 % sur certains des meilleurs haut-parleurs et barres de son disponible en 2022 dans le cadre du Cyber ​​lundi la vente se passe maintenant. N’oubliez pas que cette offre expirera le Cyber ​​lundi 28 novembre à 23h59 PSTdonc si vous espérez profiter de ces réductions, assurez-vous de passer votre commande avant cette date.

Les haut-parleurs Sonos ne sont pas les plus abordables du marché, mais grâce à ces offres du Black Friday, vous pouvez en ce moment mettre la main sur un pour moins cher. Certaines des offres les plus notables en ce moment:

(économisez 44 $) : Si vous recherchez un haut-parleur sans fil simple et puissant pour écouter de la musique à la maison, vous pouvez saisir le en vente pour 175 $, ce qui vous fait économiser 44 $ par rapport au prix habituel. Il dispose d’un contrôle vocal, prend en charge le streaming via Wi-Fi et AirPlay 2 et était notre meilleur haut-parleur intelligent sur le marché en 2022.

(économisez 40 $) : Si vous cherchez une option plus abordable, vous pouvez saisir le qui n’offre pas de contrôle vocal, en vente pour 159 $, vous permettant d’économiser 40 $ par rapport au prix habituel.

(économisez 180 $) : Si vous cherchez un moyen de mettre à niveau votre configuration de divertissement à domicile, cette vente est une excellente occasion de vous procurer une barre de son haut de gamme pour des centaines de rabais. Si vous voulez le meilleur des meilleurs, vous pouvez choisir le nommé notre barre de son préférée à moins de 1 000 $ pour 2022. Il s’agit d’une barre de son tout-en-un à 3.0.2 canaux avec prise en charge de Dolby Atmos, du streaming sans fil et plus encore, et vous pouvez en acheter une pour 719 $, soit 180 $ de réduction sur le prix habituel .

(économisez 90 $) : Pour ceux qui recherchent une option plus abordable, vous pouvez choisir le , qui est actuellement de 90 $ de réduction, ce qui fait chuter le prix à 359 $. Et les deux barres de son peuvent être couplées avec ceci pour un son surround en plein essor et immersif. Il est actuellement en vente au prix de 599 $, ce qui vous fait économiser 150 $ par rapport au prix habituel.

(économisez 32 $) : Si vous cherchez un haut-parleur que vous pouvez emporter partout, vous pouvez choisir le la version la plus abordable de l’un des nos enceintes Bluetooth préférées pour 2022, en vente pour 127 $ (vous permettant d’économiser 32 $ par rapport au prix habituel). Il possède des capacités audio impressionnantes pour sa taille, une autonomie de 10 heures et malgré son design élégant, il est également assez robuste et totalement étanche jusqu’à un mètre.