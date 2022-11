Offres Cyber ​​​​Monday: dernière chance de saisir des écouteurs Beats à prix réduit

Cyber ​​lundi les affaires sont presque conclues. Bien que ces modèles Beats ne soient plus à leurs prix les plus bas de tous les temps, ces offres sont assez proches et font d’excellents cadeaux pour les vacances.

Les offres Beats incluent le populaire casque antibruit et l’un de nos favoris, le . Les écouteurs Fit Pro présentent de nombreuses similitudes avec Les AirPod Pro d’Apple (qui ont leur propre offre Cyber ​​​​Monday), car les deux ensembles d’écouteurs sont construits sur la même plate-forme technologique.

Beats a rationalisé sa gamme de produits pour . Et bien que la marque reste dans la position étrange de concurrencer directement sa société mère, Apple, les nouveaux modèles Beats sont généralement plus compatibles avec Android, jusqu’à un port de chargeur USB-C au lieu du câble Lightning propriétaire d’Apple qui est standard (pour l’instant) sur la plupart des produits Apple.

Nous vous guiderons à travers les meilleures offres actuelles de casques Beats. Notez que les prix fluctuent souvent et que certaines couleurs sont parfois moins chères que d’autres, alors cliquez sur n’importe quel modèle pour voir les prix des options de couleurs spécifiques.

David Carnoy/CNET Près du meilleur prix de tous les temps. Les Beats Studio Buds ressemblent beaucoup aux rumeurs d’AirPods sans tige dont les gens parlaient mais ne se sont jamais matérialisés – comme des AirPods de toute façon. Destinés à la fois aux utilisateurs iOS et Android, il leur manque quelques fonctionnalités clés du côté Apple (il n’y a pas de puce H1 ou W1), mais ce sont de petits écouteurs légers, confortables à porter et offrant un bon son. Ils s’adaptent à la plupart des oreilles en toute sécurité, y compris la mienne – je cours avec eux sans problème – mais d’autres peuvent trouver un meilleur ajustement avec le Beats Fit Pro et leurs bouts d’ailes intégrés. Le prix le plus bas jamais enregistré pour ce modèle est de 90 $, ce qui ne représente qu’une différence de 9 $. Lisez notre avis sur les Beats Studio Buds. Vous recevez des alertes de prix pour Beats Studio Buds : 99 $

David Carnoy/CNET Près du meilleur prix de tous les temps. Bien que les Beats Fit Pro ne soient techniquement pas des AirPods, ils sont construits sur la même plate-forme technologique que les AirPods Pro. Contrairement aux Studio Buds plus anciens et moins chers de Beats, le Beats Fit Pro inclut la puce H1 d’Apple et possède la plupart des fonctionnalités des AirPods Pro, notamment la suppression active du bruit, l’audio spatial et l’égaliseur adaptatif. Je me risquerais à les appeler les AirPods de sport dont vous avez toujours rêvé. Et pour certaines personnes, ils pourraient être meilleurs que les AirPods Pro. Oui, si vous voulez le fantaisie de nouvelles versions de Kim Kardashianvous devrez payer un supplément de 20 $. Le meilleur prix à ce jour pour ceux-ci est de 160 $. À 180 $ en ce moment, c’est seulement une différence de 20 $ par rapport au plus bas historique. Lisez notre avis sur Beats Fit Pro. Vous recevez des alertes de prix pour Beats Fit Pro : 180 $

David Carnoy/CNET Près du meilleur prix de tous les temps. Les écouteurs supra-auriculaires à réduction de bruit Studio3 Wireless de Beats sont sortis en 2018. Cependant, ce sont toujours de bons écouteurs. Ils sont en vente pour seulement 170 $ chez Best Buy en ce moment dans quelques couleurs différentes. Le prix le plus bas à ce jour est de 150 $, ce qui signifie que le prix actuel n’est également que de 20 $ de plus que le meilleur prix de tous les temps. Lisez notre avis sur le Beats Studio3 Wireless. Vous recevez des alertes de prix pour Beats Studio3 : 170 $

David Carnoy/CNET Près du meilleur prix de tous les temps. Ces écouteurs véritablement sans fil offrent bon nombre des mêmes fonctionnalités que les AirPod d’Apple, mais offrent un design et un étui de transport différents. Le crochet supra-auriculaire aide à les maintenir en place pendant que vous êtes actif et les embouts sont disponibles en différentes tailles pour les adapter confortablement à votre oreille. Le meilleur prix de tous les temps s’élève à 150 $. C’est 30 $ moins cher que le prix actuel de ce modèle – cependant, avec une remise de 70 $, cette vente peut toujours être attrayante si vous voulez une bonne alternative aux AirPods. Lisez notre revue Beats Powerbeats Pro. Vous recevez des alertes de prix pour Beats Powerbeats Pro (Noir)