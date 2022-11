Offres Cyber ​​​​Monday à venir : les ventes du Black Friday sur Google Gadgets sont toujours aussi fortes

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Vendredi noir est maintenant dans notre rétroviseur, il est donc temps de se préparer pour Cyber ​​lundi. Vous pouvez toujours trouver d’énormes économies chez tous les grands détaillants, y compris le .

Google propose actuellement des offres sur un certain nombre d’appareils juste à temps pour les vacances, avec des réductions sur le Pixel 7 et d’autres téléphones, le routeur et les points Wi-Fi Nest, Chromecast avec Google TV, Pixel Watch et plus encore.

Profitez de ces réductions dès maintenant jusqu’au Cyber ​​Monday du 28 novembre.

Nous avons mis en évidence quelques-unes des meilleures offres du Google Store ci-dessous, mais assurez-vous de consulter le . Notez que les prix étaient exacts au moment de la publication, mais les prix et la disponibilité sont sujets à changement sans préavis.

Si vous recherchez le smartphone au meilleur rapport qualité-prix pendant cette saison de shopping du Black Friday, ne cherchez pas plus loin que le Pixel 6A à ce prix. Il offre un appareil photo incroyable, une grande autonomie de batterie et bien plus encore.

Le Pixel 7 Pro est le smartphone le plus haut de gamme de la gamme actuelle de Google. Sorti en octobre, ce téléphone 5G arbore un écran de 6,7 pouces, le processeur G2 Tensor, 12 Go de RAM et un système de triple caméra arrière pouvant enregistrer en 4K. De plus, il dispose d’une batterie qui peut durer toute la journée et est livré avec un VPN intégré pour une sécurité accrue en ligne.

L’écran intelligent Nest Hub de deuxième génération est doté d’un écran de 7 pouces qui vous permet de diffuser du contenu, de rechercher des recettes, de discuter en vidéo avec vos amis et vos proches, et bien plus encore. Il intègre également Google Assistant pour que vous puissiez consulter la météo, définir des rappels, contrôler les appareils domestiques intelligents compatibles et tout ce que vous utilisez pour tout au long de la journée.

Avec le Chromecast avec Google TV, vous pouvez obtenir tous vos divertissements à partir d’un seul endroit, que vous souhaitiez regarder Andor sur Disney Plus, assister à l’un des matchs de la Coupe du monde ou jouer à vos jeux préférés. Si vous êtes bon avec la version HD, elle ne coûte actuellement que 20 $, mais vous pouvez payer 40 $ pour le Chromecast 4K.

Que vous diffusiez de la musique, des vidéos et des livres audio ou que vous preniez un appel lors de vos déplacements, la série A constitue une option d’écouteur solide. Ils résistent à la transpiration et à l’eau, ce qui est idéal lorsque vous vous entraînez ou que le temps devient difficile. Ces écouteurs offrent également jusqu’à cinq heures d’écoute, soit un total de 24 heures avec le boîtier de charge.

Cette sonnette vidéo est livrée avec une batterie rechargeable et offre une diffusion en direct 24 heures sur 24, une vidéo HD et une vision nocturne. Il est classé IP54 résistant aux intempéries, dispose d’un son bidirectionnel, est compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa et peut vous donner un peu de tranquillité d’esprit en fournissant des alertes intelligentes lorsqu’un mouvement est détecté à proximité.

Plus d’offres sur le Google Store :