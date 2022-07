Offres Chromebook Amazon Prime Day: grosses économies de HP, Asus et plus

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Au cours des dernières années, Chromebooks sont devenus beaucoup plus populaires et l’une des principales raisons en est le prix abordable que l’on trouve souvent à côté d’eux. Avec les PC Windows et les MacBook d’Apple beaucoup plus chers, les Chromebooks comblent un vide pour beaucoup de gens. Offres Amazon Prime Day les ont rendus encore plus abordables, et en ce moment, vous pouvez en acheter un avec des prix à partir de seulement 100 $.

Des modèles de Chromebook populaires de marques telles que Acer, Lenovo, Asus, HP, Samsung et bien d’autres sont en vente dans le cadre de l’événement annuel Prime Day d’Amazon. Les prix varient de 100 $ à un peu moins de 600 $, il y en a donc pour tous les budgets ici.

Il y a cependant quelques choses à savoir sur les Chromebooks. Ce ne sont généralement pas les machines les plus puissantes et le stockage embarqué peut être assez limité sur bon nombre de ces modèles. Vous ne pourrez pas faire de jeux ou de montage vidéo lourds sur ceux-ci, mais vous pouvez facilement créer des documents, suivre vos amis sur les réseaux sociaux, naviguer sur le Web et bien plus encore. La durée de vie de la batterie est généralement excellente sur la plupart de ces modèles également, et vous aurez accès à des milliers d’excellentes applications Android à charger dessus pour rester productif lors de vos déplacements.

Quelques-uns de nos favoris de la vente incluent: