Offres Black Friday sur les smartphones, tablettes, smartwatches et casques

Le Black Friday est une tradition américaine qui a été adoptée par les magasins du monde entier – c’est le jour (parfois, toute la semaine) avec certaines des plus grosses remises de l’année. Cela signifie que vous pouvez obtenir un meilleur téléphone pour votre argent ou dépenser moins pour le téléphone que vous vouliez.

Et il n’y a pas que les téléphones, les réductions du Black Friday couvrent tout ce qui est imaginable. Mais comme nos intérêts résident principalement dans le domaine des gadgets mobiles, nous nous sommes concentrés sur cela – smartphones, tablettes, smartwatches et casques sans fil.

Le tableau ci-dessous vous aidera à naviguer plus rapidement, il vous suffit de choisir une catégorie et un pays et le lien vous mènera aux offres pertinentes. Assurez-vous de vérifier le produit et le prix sur la page du magasin avant de passer au processus de commande.

NOUS

Smartphones Lien Prix ​​de l’offre RRP Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G Meilleur achat 1 000 $ 1 300 $ Samsung Galaxy Z Flip 5G Meilleur achat 1 200 $ 1 450 $ Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Meilleur achat 1 100 $ 1 400 $ Microsoft Surface Duo Meilleur achat 1 100 $ 1 400 $ Motorola Moto Razr 5G Meilleur achat 950 $ 1 400 $ Samsung Galaxy S20 + 5G Meilleur achat 900 $ 1 200 $ OnePlus 8 Pro Amazone 800 $ 1 000 $ Samsung Galaxy S20 5G Meilleur achat 750 $ 1 000 $ Samsung Galaxy Note20 5G Meilleur achat 700 $ 1 000 $ Samsung Galaxy S20 FE 5G Meilleur achat 500 $ 700 $ Samsung Galaxy A71 5G Meilleur achat 450 $ 600 $ Motorola Edge 5G Meilleur achat 350 $ 700 $ Samsung Galaxy A51 Meilleur achat 275 $ 400 $ Comprimés Lien Prix ​​de l’offre RRP Apple iPad Pro 12.9 (2020) Meilleur achat 1 000 $ 1 100 $ Microsoft Surface Pro 7 12,3 pouces Meilleur achat 600 $ 960 $ Samsung Galaxy Tab S7 (Wi-Fi, S Pen) Meilleur achat 550 $ 650 $ Samsung Galaxy Tab S6 Lite (Wi-Fi) Meilleur achat 250 $ 350 $ Montres connectées Lien Prix ​​de l’offre RRP Apple Watch série 5 (44 mm) Meilleur achat 330 $ 100 $ Apple Watch série 5 (40 mm) Meilleur achat 300 $ 400 $ Écouteurs Lien Prix ​​de l’offre RRP Sony WH-1000XM4 Amazone 278 $ 350 $ Beats Solo Pro Meilleur achat 170 $ 300 $ Samsung Galaxy Buds Live Meilleur achat 140 $ 170 $ Samsung Galaxy Buds + Amazone 110 $ 150 $ Skullcandy Push Meilleur achat 50 $ 100 $ BeatsX sans fil Meilleur achat 40 $ 100 $

