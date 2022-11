Offres Black Friday sur les scooters électriques et les vélos électriques

Les scooters électriques et vélos électriques de cette liste ont été testés ; certains sont sur notre meilleure liste pour trottinettes électriques et vélos électriques. La plupart des offres se poursuivront jusqu’à la fin novembre ou jusqu’à épuisement des stocks.

Sarah Tew / Crumpe Un scooter à moteur double de 500 watts pouvant atteindre une vitesse maximale de 26 mph. Ce n’est pas le scooter idéal à transporter, pesant 54 livres, mais il se replie bien pour le rangement et ne sera jamais crevé.

Joseph Kaminski Un de mes scooters ultraportables préférés. Pesant seulement 29 livres, il peut atteindre une vitesse de pointe de 25 mph. Il existe trois modes de freinage : manuel, moteur régénératif et spoiler. Il possède également certaines des meilleures performances de batterie d’un scooter de sa taille. Et il peut être chargé jusqu’à 80 % en seulement 2 heures et 50 minutes.

Joseph Kaminski/Crumpe L’Apollo City a une conduite douce comme un scooter plus grand, mais dans une taille plus maniable. Le scooter est propulsé par un moteur de 500 watts et peut atteindre une vitesse maximale de 27 mph. La City est un excellent choix pour ceux qui souhaitent un trajet plus confortable.

Joseph Kaminski Très similaire au City, mais le Pro est un peu plus lourd en raison de ses deux moteurs de 500 watts qui propulsent le City Pro à 32 mph. Un excellent choix pour tous ceux qui veulent un peu plus de puissance dans les montées.

Joseph Kaminski Ce scooter, comme le lapin énergisant, continue tout simplement. Il est propulsé par un moteur de 1 600 watts et a une vitesse de pointe de 33 mph. Il pèse un peu moins de 60 livres.

Joseph Kaminski Livre pour livre, il s’agit du meilleur scooter en termes de rapport qualité-prix. Deux moteurs de 2 000 watts amènent ce scooter de 125 livres à 62 mph. Sa qualité de construction est solide et se comporte extrêmement bien à haute vitesse. Ce n’est pas idéal pour quiconque vit dans une résidence et il n’est pas destiné à être laissé dehors par temps froid pendant la nuit.

Joseph Kaminski À première vue, vous ne savez peut-être même pas qu’il s’agit d’un vélo électrique. Je n’ai mis qu’environ 10 milles sur celui-ci, mais je suis fan de son design minimaliste, de sa grande réponse et de ses performances. Il s’agit d’un vélo à une vitesse de 26 pouces propulsé par un moteur Bafang de 900 watts. Il peut pédaler jusqu’à 28 mph. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir 20 % de réduction sur le LZR standard ou le Pro lorsque vous utilisez CNET20 à la caisse.

Joseph Kaminski/Crumpe Cette Harley Davison de vélos électriques est magnifiquement conçue. La façon dont ils ont centré la batterie et le moteur permet une conduite parfaitement équilibrée. L’assistance au pédalage est fluide et l’affichage simple mais élégant.

Joseph Kaminski L’Hyper Scorpion a ce look de cyclomoteur classique, mais sans avoir besoin d’assurance. Avec cinq niveaux d’assistance, ce vélo peut pédaler jusqu’à 28 mph. Il a une suspension avant et arrière ainsi qu’un phare de 2 000 luminances ainsi qu’un feu de freinage arrière et des signaux. Il dispose également d’un accélérateur si vous n’êtes pas d’humeur à pédaler.

Si vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez, voici quelques liens avec d’autres offres du Black Friday :

Et pour en savoir plus, lisez notre guide sur comment économiser de l’argent en achetant un scooter électrique.