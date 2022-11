Offres Apple TV 4K (2022) : premier rabais Amazon, services Apple gratuits et plus encore

Dans un geste surprise, Apple a dévoilé le mois dernier une nouvelle Apple TV 4K pour 2022. Physiquement, le nouveau streamer ressemble pour l’essentiel à ses prédécesseurs, mais en interne, il y a eu quelques changements importants – plus une baisse de prix bienvenue.

La 2022 Apple TV 4K est alimenté par la puce A15 Bionic d’Apple pour des performances CPU jusqu’à 50 % plus rapides et des graphismes jusqu’à 30 % plus rapides par rapport au modèle 2021. Apple TV 4K prend désormais en charge HDR10 Plus, en plus de Dolby Vision, pour une image plus détaillée.

David Katzmaier/Crumpe



Le modèle de base offre désormais 64 Go de stockage interne, contre 32 Go auparavant, et se vend 129 $, contre 179 $ auparavant. Si vous voulez un port Ethernet filaire, quelque chose qui était auparavant inclus dans l’Apple TV 4K de base, vous devrez opter pour le modèle à 149 $, mais vous obtiendrez également 128 Go de stockage pour ce prix.

Tarification Apple TV 4K (2022)

Apple propose quelques configurations Apple TV 4K différentes pour l’itération 2022. Les seules différences sont la capacité et l’inclusion d’Ethernet, mais cela change le prix. Voici comment les prix américains se décomposent :

Apple TV 4K (64 Go, Wi-Fi) : 129 $

Apple TV 4K (128 Go, Wi-Fi + Ethernet) : 149 $

Meilleures offres Apple TV 4K (2022)

Pomme Commandez votre Apple Watch TV 4K 2022 directement chez Apple à partir de 129 $. Vous marquerez trois mois d’Apple TV Plus avec votre achat si vous êtes nouveau sur le service et vous pouvez utiliser votre carte Apple pour payer en plusieurs fois et obtenir une remise en argent de 3 %.

Pomme Vous pouvez commander l’Apple TV 4K sur Amazon avec une expédition Prime rapide et économiser quelques dollars dans le processus. Les deux configurations sont à 4 $ de réduction, ce qui n’est pas vraiment une économie, mais c’est suffisant pour vous acheter un film sur iTunes. Vous recevez des alertes de prix pour Apple TV 4K (2022) : À partir de 125 $

Pomme Alors que vous paierez un dollar de plus que son prix de détail normal chez Best Buy, commander la nouvelle Apple TV 4K vous rapportera 30 jours de FuboTV (d’une valeur de 70 $) pour les nouveaux abonnés plus trois mois d’Apple TV Plus et quatre mois d’Apple Arcade pour les nouveaux abonnés ou les anciens abonnés. Vous recevez des alertes de prix pour Apple TV 4K (2022) : À partir de 130 $

Pomme La nouvelle Apple TV 4K est maintenant disponible à la commande chez Walmart pour livraison ou ramassage en magasin. Il n’y a pas d’économies actuelles là-bas, cependant.

Pomme B&H n’offre pas de baisse de prix directe sur l’Apple TV 4K 2022 pour le moment. Cependant, il offre un moyen pratique d’économiser sur la taxe de vente avec sa propre carte de crédit B&H Payboo – il vous donne le remboursement de la taxe sous forme de remise en argent. Cela pourrait être un bon morceau de changement selon l’endroit où vous vivez.