Offres anticipées sur les smartphones d’Amazon UK Prime Day

Amazon organise une autre série de ventes Prime Day les 10 et 11 octobre et nous avons pris la liberté de parcourir le marché à la recherche de bonnes affaires sur les smartphones avant la grande frénésie des ventes. Voici nos choix pour les meilleures offres Prime Day anticipées sur Amazon UK.

Le Nokia G22 est à 17 % de réduction par rapport à son prix de détail de 125 £ pour la variante 4/64 Go. L’appareil apporte un écran LCD IPS de 6,5 pouces avec une résolution HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le G22 est équipé d’une caméra principale de 50 MP et bénéficie d’une garantie de 3 ans. Vous bénéficiez également d’une batterie de 5 050 mAh avec prise en charge d’une charge filaire de 20 W et de deux ans de mises à niveau du système d’exploitation ainsi que de 3 ans de correctifs de sécurité mensuels de HMD. Ce téléphone est également facile à réparation et vous pourrez remplacer sa batterie en 5 minutes avec un outil d’éjection de carte SIM, un médiator et un tournevis.





Le Samsung Galaxy A14 4G est une autre option populaire en termes de budget, à 129 £ dans sa version 4/128 Go. Le Galaxy d’entrée de gamme apporte un écran LCD PLS de 6,6 pouces avec une résolution FHD+, une caméra principale de 50 MP et une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 15 W. Le Galaxy dispose également d’un emplacement pour carte microSD dédié pour étendre son stockage et dispose d’un jeu de tir selfie de 13 MP.





Redmi Note 12 4G est tombé à 165 £ et offre un écran AMOLED encore plus grand de 6,67 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz. L’arrière comprend une caméra principale de 50 MP et un module ultra-large de 8 MP tandis que la batterie est de 5 000 mAh et prend en charge une charge de 33 W. Le téléphone est également classé IP53 pour la résistance aux éclaboussures et à la poussière et offre une astucieuse prise casque 3,5 mm, une radio FM, un blaster IR et un emplacement pour carte microSD.





Le prochain est le Nokia G42 5G qui coûte 180 £. Il propose un écran LCD de 6,56 pouces avec une résolution HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Vous disposez également d’un chipset Snapdragon 480+ à la barre avec connectivité 5G ainsi que d’une caméra principale de 50 MP et d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 20 W.





Si vous êtes fan des téléphones de plus petite taille, alors l’iPhone 12 mini devrait vous convenir. Amazon propose des iPhones renouvelés qui ont été soigneusement inspectés, testés et nettoyés par des fournisseurs qualifiés Amazon et bénéficient d’une garantie d’un an. Le petit mais puissant iPhone 12 avec 64 Go est répertorié à 276 £ dans la couleur (Produit) Rouge. Celui-ci propose un XDR OLED de 5,4 pouces, deux caméras arrière de 12 MP et fonctionne sur le chipset Apple A14 Bionic légèrement plus ancien mais toujours performant. Vous bénéficierez également d’au moins 4 années supplémentaires de mises à jour iOS, ce qui n’est pas le cas de la plupart des autres téléphones de cette liste.





Le Poco F4 GT est tombé à 300 £ et propose une puce Snapdragon 8 Gen 1, des déclencheurs de jeu contextuels pour des capacités de jeu supplémentaires, un superbe écran AMOLED qui se rafraîchit à 144 Hz et une charge rapide filaire ultra-rapide de 120 W.





Nothing Phone (1) est à gagner à 315 £ dans sa version de base de 8/128 Go. C’est l’un des téléphones les plus intéressants du marché, même 14 mois après son lancement. Les spécifications ne sont peut-être pas les plus impressionnantes, mais nous avons trouvé que l’appareil fonctionnait plutôt bien lors de nos tests avec un superbe écran OLED 120 Hz, un chipset Snapdragon 778G+ capable et une autonomie fiable.





Le Google Pixel 7 est un autre produit phare plus ancien proposé à 417 £. Il s’agit toujours d’un des rares téléphones compacts haut de gamme sur le marché, même un an après sa sortie, et offre certaines des meilleures photos de tous les appareils. Le Tensor G2 fonctionne correctement et la durée de vie de la batterie est suffisamment bonne pour durer confortablement une journée entière d’utilisation. Vous bénéficiez également d’au moins deux autres mises à jour majeures de la version Android après Android 15 et 5 ans de correctifs de sécurité.





