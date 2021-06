Offres anticipées du Black Friday à venir les 21 et 22 juin

La « vente annuelle du Black Friday en juillet » d’Amazon arrive en avance.

Le Prime Day, qui était l’année dernière le plus récent au milieu de la pandémie de COVID-19, sera le plus tôt jamais réalisé en 2021. La vente est prévue pour les 21 et 22 juin, a confirmé Amazon mercredi, publiant les détails de l’événement de magasinage de deux jours.

Plusieurs offres Prime Day anticipées sont désormais disponibles. Un moyen de gagner un crédit Prime Day et de soutenir les retours des petites entreprises pour la deuxième année à compter du 7 juin.

Jamil Ghani, vice-président d’Amazon Prime, a déclaré que l’événement de cette année aura plus d’offres que jamais avec plus de 2 millions d’offres dans le monde avec des économies dans toutes les catégories.

Amazon Prime Day 2021 :Voici tout ce que vous devez savoir

Économisez mieux, dépensez mieux : Des astuces et des conseils d’argent livrés directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous ici

Et les consommateurs sont prêts à magasiner.

Dans une enquête menée auprès de plus de 1 300 consommateurs, la société d’analyse Profitero a découvert que 63% prévoyaient d’acheter Amazon le Prime Day et qu’un tiers achèterait également des ventes concurrentes. Près de 60 % des consommateurs ont déclaré qu’ils prévoyaient de « vérifier les prix » des offres Prime Day sur d’autres sites avant d’acheter sur Amazon.

Sarah Hofstetter, présidente de Profitero, a déclaré que les consommateurs recherchent des offres dans des catégories qui « ont connu certains des niveaux d’inflation les plus élevés de l’année dernière, comme les meubles de maison, les vêtements et l’électronique ».

Heures d’ouverture du magasin Walmart :Walmart augmentera ses heures le samedi avec l’ouverture des magasins à 6 h ; heures seniors à continuer

Retour des échantillons gratuits :Sam’s Club se joint à Costco pour rapporter des échantillons gratuits aux clubs du pays après une pause pour COVID-19

Le géant de la vente au détail a commencé sa vente d’été annuelle en 2015 afin de récompenser les membres de son programme d’abonnement Prime. Il a eu lieu chaque année en juillet, à l’exception de son événement retardé en 2020.

Selon RetailMeNot, l’année dernière, plus de 350 détaillants ont fait la promotion de leurs propres ventes pendant le Prime Day, soit 17% de plus qu’en 2019. Le site d’offres indique que le consommateur américain moyen prévoit de dépenser 594 $ le Prime Day avec 92% de chances d’acheter du back- à l’école pendant le Prime Day.

« N’oubliez pas qu’Amazon n’est pas le seul endroit pour faire du shopping le Prime Day », a déclaré Sara Skirboll, experte du shopping et des tendances chez RetailMeNot. Vous pouvez faire vos achats chez des centaines d’autres détaillants et trouver des offres intéressantes, voire meilleures dans certains cas. »

Crédit d’achat Prime Day

À partir de lundi et jusqu’au 20 juin, les membres Prime qui dépensent 10 $ sur des articles vendus par plus de 300 000 petits et moyens vendeurs recevront un crédit de 10 $ à utiliser le jour Prime sur presque tous les produits du site, y compris les petites entreprises.

Amazon a offert le crédit de 10 $ l’année dernière, mais cette année, plus du double du nombre de vendeurs sont éligibles. La société a déclaré qu’elle dépenserait plus de 100 millions de dollars « pour alimenter le succès des petites entreprises » pour Prime Day et pour le reste de 2021.

Trouvez des collections organisées d’entreprises appartenant à des Noirs, appartenant à des femmes, appartenant à des familles de militaires et plus de petites entreprises sur Amazon.com/SupportSmall.

À quelle heure commence le Prime Day 2021 ?

La vente de 48 heures démarre 21 juin à minuit HAP (3 h HAE) et jusqu’au 22 juin pour les membres Prime aux États-Unis, au Mexique, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis, en Turquie, en Espagne, à Singapour, en Arabie saoudite, au Portugal, aux Pays-Bas, au Luxembourg, au Japon et en Italie , Allemagne, France, Chine, Brésil, Belgique, Autriche et Australie.

Suivez la journaliste de USA TODAY Kelly Tyko sur Twitter : @KellyTyko. Pour plus de conseils et d’offres d’achat, rejoignez-nous sur notre groupe Facebook Shopping Ninjas.