Offres Amazon Prime UK: voici les meilleures offres de smartphones (et quelques smartwatches aussi)

Un Prime Day par an ne suffit pas, alors bienvenue au tour #2. Amazon UK a réduit les prix d’une grande variété de produits pour une virée shopping de 48 heures. Voici quelques-unes des meilleures offres de smartphones (et smartwatch) que nous avons trouvées.

Pomme

Apple a cessé de vendre des modèles d’iPhone 13 Pro avec l’arrivée des remplacements 14 Pro. Et bien que les modèles 2022 soient une mise à niveau solide, leurs prix pourraient vous faire réfléchir. Vous pouvez saisir un iPhone 13 Pro (256 Go) pour 980 £ (notez que seules certaines couleurs font partie de la promo). À titre de comparaison, un iPhone 14 Pro (256 Go) coûte 1 210 £.









Apple iPhone 13 Pro • Apple iPhone 13 Pro Max

Le plus grand iPhone 13 Pro Max – le modèle 1 To – fait également partie de la procédure et peut être le vôtre pour 1 380 £ (ou un peu plus pour certaines couleurs). Malheureusement, les capacités de mémoire plus petites ne font pas partie des offres Prime, mais celle-ci est bonne pour ceux qui ont besoin de transporter d’énormes quantités de données mais qui n’utilisent pas ou ne peuvent pas utiliser le stockage en nuage.

Apple a perdu confiance dans le facteur de forme mini, mais nous savons que vous ne l’avez pas tous fait. Ce n’est pas la dernière itération, mais l’iPhone 12 mini (256 Go) est disponible pour 610 £. Contrairement aux pros, l’iPhone 13 mini est toujours disponible, bien qu’une unité de 256 Go coûte 760 £. Tant que vous y êtes, autant vous procurer un étui en silicone (avec support MagSafe) pour le 12 mini pour 30 £ ou un pour le 13 Pro Max, également 30 £.







Apple iPhone 12 mini

Si vous êtes à la recherche d’une smartwatch, l’Apple Watch Series 7 (41 mm, GPS) de l’année dernière est disponible pour 340 £le modèle 45mm est 360 £. Si vous souhaitez une connectivité cellulaire, les unités Watch Series 7 de 41 mm commencent à 370 £.







Apple Watch série 7

Samsung

Il existe plusieurs Samsung connectés à la 5G disponibles à bas prix. Le Galaxy A53 5G est réduit à 250 £. Certains préfèrent le Galaxy A52s 5G car il est équipé d’un Snapdragon 778G (au lieu d’un Exynos 1280), mais il coûte plus cher – 300 £. Le Galaxy M53 a un écran plus grand de 6,7 pouces (contre 6,5 pouces sur l’A53) et un appareil photo principal de 108 MP (contre 64 MP), plus un chipset Dimensity 900, vous pouvez en choisir un pour 340 £.











Samsung Galaxy A53 5G • Samsung Galaxy A52s 5G • Samsung Galaxy M53

Des options 5G encore moins chères sont disponibles avec des modèles comme le Galaxy A32 5G pour 180 £ (remarque : il s’agit de l’édition Enterprise), Galaxy M23 5G pour 200 £ et le Galaxy M33 pour 220 £.











Samsung Galaxy A32 5G • Samsung Galaxy M23 • Samsung Galaxy M33

Les pliables sont malheureusement encore assez chers, mais vous pouvez essayer le Galaxy Z Flip3 (128 Go) pour 500 £la moitié de ce que vous paieriez pour un Z Flip4 (si vous avez besoin de plus de stockage, le Z Flip3 256 Go est 550 £). Le plus grand Galaxy Z Fold3 est également proposé – 1 000 £ pour un téléphone de 256 Go, 1 100 £ pour un 512 Go.









Samsung Galaxy Z Flip3 5G • Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Alternativement, vous pouvez avoir le facteur de forme plus traditionnel du Galaxy S21 FE 5G pour le même 500 £ comme le Flip (c’est 600 £ pour le modèle 256 Go, qui a également plus de RAM – 8 Go contre 6 Go).







Samsung Galaxy S21 FE 5G

La Galaxy Watch4 Classic, celle à lunette tournante, se résume à 160 £ pour un modèle Bluetooth 42mm et vous pouvez avoir la version 4G pour 200 £. La version plus grande de 46 mm avec 4G est 310 £. La vanille Galaxy Watch4 (40 mm, Bluetooth) est également disponible, mais voyez comment c’est 150 £nous préférons payer les 10£supplémentaires et avoir la lunette tournante.









Samsung Galaxy Watch4 Classique • Samsung Galaxy Watch4

Vous pouvez accessoiriser votre nouveau téléphone avec le 99 £ ensemble de Galaxy Buds Live et d’un SmartTag + (c’est celui avec UWB).

Google

Que pensez-vous de la série Pixel 7 ? Si cela ne semble pas vraiment être une mise à niveau, voici quelques offres pour la génération précédente. Ils sont assez simples – prenez le téléphone et vous obtenez une paire de Pixel Buds A.

Le Pixel 6 (128 Go) est réduit à 475 £, tandis qu’un Pixel 7 peut être précommandé pour 600 £. Le Pixel 6 Pro contient un téléobjectif et un écran 120 Hz et il en coûte 725 £ (128 Go). Enfin, il y a le Pixel 6a bon marché (mais toujours alimenté par Tensor et connecté à la 5G) pour 350 £ (128 Go).











Google Pixel 6 • Google Pixel 6 Pro • Google Pixel 6a

Sony

Le Sony Xperia 1 IV associé au casque supra-auriculaire à réduction de bruit WH-100XM4 est à gagner si vous avez 1 150 £ dépenser. Si vous achetez dans la boutique officielle de Sony, vous dépenserez 1 150 £ uniquement pour le téléphone et ce sont quelques-uns des meilleurs écouteurs ANC que l’argent puisse acheter. Vous pouvez également vous procurer l’ancien Xperia 1 III pour 850 £mais nous ne sommes pas sûrs que cela en vaille la peine puisque vous n’obtenez pas d’écouteurs avec ce modèle.









Sony Xperia 1 IV • Sony Xperia 1 III

Si vous voulez quelque chose de moins cher, le Xperia 10 IV est à 350 £ce milieu de gamme a principalement un Android propre, une caméra télé 2x, une prise jack 3,5 mm et un emplacement microSD, ainsi qu’une batterie de 5 000 mAh dans un boîtier de seulement 67 mm de large.







Sony Xperia 10 IV

Le Sony Xperia Pro-I n’est pas un téléphone pour le consommateur occasionnel, mais il peut capturer des photos étonnantes avec son capteur d’image emprunté aux appareils photo RX100. Si vous en avez besoin, vous pouvez le saisir pour 1 100 £.







Sony Xperia Pro-I

OnePlus

Ce n’est pas le dernier modèle, mais le OnePlus 9 Pro est toujours un téléphone très performant et il commence à 500 £ (c’est pour un modèle 8/128 Go). Son frère, le OnePlus 9, est réduit à 370 £ (8/128 Go), pas un mauvais prix pour un téléphone Snapdragon 888.

Cela sonne certainement mieux que de dépenser 350 £ sur un OnePlus Nord 2. Si vous voulez quelque chose de bon marché, le Nord CE 2 est probablement un meilleur choix à 200 £.











OnePlus 9 Pro • OnePlus 9 • OnePlus Nord CE 2 5G

Xiaomi/Poco

Pas de produits phares malheureusement, mais de nombreuses offres bon marché. Le Xiaomi 11T Pro (avec Snapdragon 888, 8/256 Go) coûte 380 £ et est en concurrence avec le OnePlus 9. Il possède un appareil photo principal de 108MP (contre 48MP, mais des tailles de capteur similaires), bien que son ultra large ne soit pas aussi impressionnant. La batterie est cependant de 5 000 mAh/120 W contre 4 500 mAh/65 W.







Xiaomi 11T Pro

Ensuite, il y a le Redmi Note 11 pour 150 £. Vous pouvez choisir le Redmi 10 2022 pour 115 £ à la place si vous êtes d’accord avec un écran LCD 90Hz au lieu d’un AMOLED 90Hz. Ces deux appareils photo sont assez similaires, mais le Redmi charge sa batterie de 5 000 mAh plus rapidement (33 W contre 18 W).









Xiaomi Redmi Note 11 • Xiaomi Redmi 10 2022

Le Poco M4 Pro (pas 5G) pour 135 £ est similaire au Redmi, mais avec un Helio G96 au lieu d’un Snapdragon 680.







Xiaomi Poco M4 Pro

La vente Amazon Prime Early Access durera deux jours à compter d’aujourd’hui et comprend bien plus que des smartphones – vous pouvez trouver toutes les offres ici. Vous aurez besoin d’un abonnement Prime pour obtenir les prix indiqués (les fans de Tolkien peuvent regarder Les anneaux de pouvoir tout en choisissant un téléphone).