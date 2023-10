Offres Amazon Prime Day : meilleures offres Fire TV pour diffuser du football en streaming

Les offres Amazon Prime Day sont ici, avec les meilleures offres Fire TV pour diffuser le football cette saison. Vous voudrez découvrir les meilleurs Fire Sticks et Fire Cubes pour regarder le beau match.

Amazon détient les droits de diffusion de 20 matchs de Premier League deux fois par saison – mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle l’achat d’un appareil Fire TV peut vous aider à regarder le football. L’application Discovery+ est disponible sur Prime maintenant que BT Sport est fermé – vous aurez besoin de Discovery+ pour regarder TNT Sports – tandis que Sky Sports est disponible en streaming sur Now TV. L’application BBC iPlayer, ITV X et Channel 4 sont également disponibles sur Fire TV pour les jeux diffusés sur la télévision terrestre, il n’y a donc plus jamais d’excuse pour manquer le match. Et c’est sans compter le nombre de documentaires et de séries disponibles à regarder, ni la MLS sur Apple TV…

Chaque Amazon Prime Day, il existe des offres Fire TV qui peuvent vous permettre de diffuser encore plus facilement les plus grandes compétitions – et cette année n’est pas différente. Avec de superbes réductions sur les appareils de streaming d’Amazon, il est temps de mettre à niveau et de jouer au football en haute définition et en qualité parfaite grâce à ces excellentes offres.