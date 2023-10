Offres Amazon Prime Day : meilleures offres EA Sports FC 24 sur PS4 et PS5

Les offres Amazon Prime Day sont ici, avec les meilleures EA Sports FC 24 offres sur PS4 et PS5.

Le nouveau nom EA Sports FC 24 est une mise à niveau par rapport aux itérations précédentes de FIFA, offrant aux joueurs la possibilité de perdre encore plus d’heures de leur vie à se battre contre la machine. Qu’il s’agisse de constituer la plus ultime des équipes Ultimate Team, de rechercher les meilleurs prodiges en mode Carrière ou de défoncer des clubs avec des amis, EACA 24 est encore plus grand et meilleur que l’année précédente.

Chaque Amazon Prime Day, il y a EA Sports FC 24 des offres sur PS4 et PS5 qui garantissent que vous ne manquerez pas le dernier gameplay – et cette année n’est pas différente. Avec de superbes réductions sur le jeu sur Amazon, il est temps de bénir vos consoles PlayStation avec EA SportsFC24.

Offres Amazon Prime Day : les meilleures offres EA Sports FC 24 sur PS4 et PS5