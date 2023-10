Offres Amazon Prime Day : la Nintendo Switch pour EA Sports FC 24 est désormais très bon marché

Ce Amazon Prime Day, la Nintendo Switch (modèle OLED) est disponible à un prix avantageux – ce qui rend le jeu EA Sports FC 24 plus facile que jamais.

Le tout nouveau titre est disponible sur toutes les plateformes, notamment PlayStation 4 et 5, Xbox One, Series X/S et Windows, mais pour certaines, CF24 sur une Nintendo Switch est la meilleure façon de jouer. Étant donné que la console a un angle plus familial que la PS5 et la Xbox Series X/S haut de gamme de nouvelle génération, le jeu peut être bien plus amusant à jouer en groupe, en famille et entre amis sur la Switch.

Et c’est sans parler de l’aspect prix. En ce Amazon Prime Day, la Switch est un produit beaucoup moins cher qu’une PS5 ou une Xbox Series X/S – et Le site officiel de Nintendo répertorie le même modèle OLED Switch à 309,99 £. Cela rend cet accord encore meilleur.

À QuatreQuatreDeux ce Prime Day, nous avons trouvé des offres sur EA Sports FC 24 à parcourir – il n’existe actuellement aucun bundle incluant le nouveau titre avec une Nintendo Switch, vous devrez donc acheter le jeu séparément.

Si vous souhaitez obtenir CF24 avec une PlayStation 5, cependant, vous avez de la chance. Nous avons la meilleure offre pour un lot des deux cette semaine, avec la console de nouvelle génération et une copie du jeu disponible pour un montant à peine croyable de 409 £. Bon jeu, les amis.

Obtenez la Nintendo Switch (modèle OLED) cet Amazon Prime Day – et profitez d’EA Sports FC 24