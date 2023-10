Offres Amazon Prime Day 2023 d’octobre préférées des lecteurs de CBS Sports

Getty Images



Aujourd’hui est le dernier jour de Journées Amazon Prime Big Deal, et nous avons suivi les offres que les lecteurs de CBS Sports Essential apprécient le plus. Nos lecteurs ont beaucoup de goût et un sens encore plus aigu des bonnes affaires. Nous avons rassemblé tous les produits que nos lecteurs achètent actuellement, y compris le plus récent Airpods Pro 2 (qui sont au prix le plus bas que nous ayons vu jusqu’à présent) et le populaire Poids réglables Bowflex SelectTech(qui a également chuté à son prix le plus bas jamais enregistré).

Jusqu’à 23 h 59 ce soir, les membres Prime peuvent économiser gros sur les marques que les lecteurs de CBS Sports aiment le plus.

Les offres Prime Day d’octobre préférées de nos lecteurs sur Amazon

Ce sont les offres les plus populaires de la vente, selon les lecteurs de CBS Sports Essentials. Vous avez jusqu’à minuit ce soir – ou jusqu’à ce que ces choix populaires soient épuisés – pour mettre la main dessus.

Économisez 100 $ sur notre montre intelligente préférée : Apple Watch série 8

Le Apple Watch série 8 propose des capteurs et des applications de santé avancés, notamment la détection des accidents et le suivi des phases de sommeil. Vous pouvez passer un ECG, mesurer la fréquence cardiaque et l’oxygène dans le sang et suivre les changements de température pour obtenir des informations avancées sur votre cycle menstruel. C’est un accessoire utile et élégant pour les utilisateurs de tous âges, en particulier pour ceux qui souhaitent surveiller leur santé tout en restant en sécurité lors de leurs déplacements.

L’Apple Watch 8 est disponible en quatre couleurs et deux tailles (41 mm et 45 mm). Il s’associe sans effort aux iPhones Apple, mais notez que l’Apple Watch est largement incompatible avec les smartphones Android.

AirPods Pro 2 sont leur prix le plus bas jamais vu

La technologie de suppression du bruit d’Apple est ici d’un niveau supérieur, offrant deux fois plus de suppression du bruit que les offres précédentes d’Apple. Apple AirPods Pro 2 bénéficie également d’une avancée majeure dans la durée de vie de la batterie avec un étui de chargement Mag Safe et offre un son et un ajustement personnalisés.

Les AirPods Pro 2 d’Apple vous permettent également de personnaliser les commandes pour lire, mettre en pause ou sauter des chansons. Les quatre embouts en silicone permettent aux utilisateurs de personnaliser l’ajustement.

Le Ensemble d’haltères réglables Bowflex SelectTech 552 est également à son prix le plus bas jamais vu

Remplacez 15 jeux de poids par le Ensemble d’haltères réglables Bowflex SelectTech 552, un best-seller d’Amazon Prime Day. Ces poids réglables sont vendus par paire et peuvent être utilisés avec l’abonnement mobile JRNY de Bowflex uniquement (gratuit pendant deux mois) pour une technologie de suivi de mouvement qui compte vos répétitions et suit votre forme en temps réel.

« Facile à utiliser dès la sortie de la boîte », un critique d’Amazon dit à propos de cet ensemble de poids noté 4,8 étoiles. « La fourchette de poids est phénoménale. Je veux dire, allez. Pouvoir avoir l’équivalent de 30 haltères allant de 5 à 52,5 livres et pouvoir les ranger soigneusement dans un coin quelque part ? Ouais. »

Pour les membres Prime uniquement, les poids réglables populaires sont tombés à 332 $ lors de la vente Prime Big Deal Days.

Économisez 34% sur l’ergonomie Support Bowflex SelectTech pour ces nouveaux haltères réglables

Amazone



Si vous achetez un ensemble d’haltères Bowflex SelectTech de premier ordre, vous aurez besoin d’un support d’haltères pour l’accompagner. Cette option 4,7 étoiles de Bowflex vous empêchera de vous pencher, protégeant potentiellement le bas du dos des blessures. Le support multimédia inclus contient votre smartphone ou votre tablette, vous pouvez donc utiliser l’abonnement d’un an inclus à JRNY, l’application d’entraînement physique haut de gamme de Bowflex.

Normalement au prix de 229 $, il est actuellement disponible sur Amazon pendant les Amazon Big Deal Days pour 152 $, soit une réduction de 77 $.

Obtenez 28 % de rabais sur un vélo elliptique à inclinaison réglable : Schwinn470

Amazone



Fabriqué à partir d’acier durable, le Schwinn 470 est doté d’une connectivité Bluetooth améliorée, ce qui facilite grandement le suivi et la surveillance des progrès sur les outils de suivi basés sur des applications.

La rampe réglable motorisée à 10 degrés de Schwinn crée un entraînement plus difficile en permettant le contrôle de l’inclinaison, et les 25 niveaux de résistance offrent une large gamme d’intensité et de variété à votre entraînement. L’écran LCD rétroéclairé propose 29 programmes d’entraînement.

L’un des points forts de cette machine est la foulée de 20 pouces dotée de la technologie de mouvement du pied Precision Path. Elle simule un mouvement de course naturel, ce qui permet un entraînement plus fluide qui fait participer vos ischio-jambiers et vos fessiers.

Nous serions négligents si nous ne mentionnions pas que de nombreux critiques ont commenté la facilité d’assemblage.

À l’heure actuelle, les membres Amazon Prime peuvent obtenir le Schwinn 470 sur Amazon pour seulement 935 $ (au lieu de 1 299 $).

Économisez 40 $ sur un ensemble complet de poids libres : Ensemble d’haltères CAP

Amazone



Vous voulez une solution complète d’haltères pour votre salle de sport à domicile ? Nous aimons cet ensemble d’haltères hexagonaux en caoutchouc de 150 livres de CAP Barbell. Il comprend des paires d’haltères de 5, 10, 15, 20 et 25 livres, ainsi qu’un support en acier robuste pour les ranger. Si l’on considère le coût d’achat d’haltères individuels plus le stockage, cet ensemble peut vous faire économiser beaucoup d’argent. Noté 4,6 étoiles.

Cet ensemble d’haltères CAP coûte 270 $, mais vous pouvez l’obtenir aujourd’hui pour 230 $.

Obtenez les best-sellers d’Amazon Banc de musculation Flybird pour 38% de réduction

Amazone



Besoin d’un banc capable de supporter vos nouveaux poids ? Nos lecteurs ne peuvent pas en avoir assez de cette offre sur le banc de musculation réglable Flybird, classé 4,5 étoiles. Il peut supporter jusqu’à 800 livres et peut être utilisé pour les exercices d’inclinaison et de déclin.

Ce banc de musculation réglable a été l’un des best-sellers de CBS Sports Essentials lors de l’Amazon Prime Day 2023 d’octobre. « Il est si facile à plier, à ouvrir et à régler les différents angles d’inclinaison et de déclin », déclare un critique d’Amazon. « Il est assez léger et extrêmement robuste. Il est très confortable, le rembourrage est ferme et le revêtement est facile à nettoyer. »

Au prix régulier de 240 $, ce banc de musculation réglable ne coûte désormais que 150 $ pour Amazon Prime Day 2023.

Obtenez cet accessoire de golfeur à presque la moitié du prix : Télémètre Callaway Golf 300 Pro

Amazone



Le télémètre laser Callaway Golf 300 Pro Slope est un favori constant des lecteurs de CBS Sports et des acheteurs d’Amazon. Il peut mesurer l’inclinaison et la baisse en yards ou en mètres pour calculer la distance ajustée en fonction de la pente. Ensuite, il utilise la confirmation du pouls pour vous indiquer lorsque vous êtes à la bonne distance.

Ce best-seller d’Amazon qui s’envole des étagères numériques est un télémètre classé 4,7 étoiles de l’une des plus grandes marques de golf. Et pour le moment, les membres Prime peuvent l’obtenir pour seulement 170 $, contre 300 $ lors de la vente Prime Day d’Amazon en octobre.

Les meilleures offres de l’événement Prime Big Deal Days d’Amazon

Meilleures offres Prime Big Deal Days sur la technologie sportive

Meilleures offres Prime Big Deal Days sur les équipements de gym à domicile

Meilleures offres Prime Big Deal Days sur les équipements sportifs

Plus de couverture des Prime Big Deal Days sur CBS News

Qu’est-ce que les Big Deal Days d’Amazon Prime ?

Journées Amazon Prime Big Deal est la première vente du Black Friday d’Amazon en octobre. Certains appellent l’événement de deux jours Octobre Prime Day ou Prime Day Part 2 en raison de la taille et de la portée de la vente. En 2022, cette vente d’octobre s’appelait la vente Prime Early Access.

Quand ont lieu les Amazon Prime Big Deal Days 2023 ?

Les Prime Big Deal Days d’Amazon auront lieu les mardi 10 et mercredi 11 octobre 2023. La vente commence à minuit, heure du Pacifique.

Devez-vous être membre Prime pour profiter des offres Prime Big Deal Days ?

Bien que certaines des meilleures offres Amazon Prime Big Deal Days soient exclusives à Prime ou inviter seulement, il y aura également des tonnes d’offres ouvertes à tous les acheteurs. Ainsi, même si vous n’avez pas d’abonnement Amazon Prime, des offres s’offrent à vous.

Cependant, si vous souhaitez bénéficier des meilleures offres, vous devez appuyer sur le bouton ci-dessous et vous inscrire pour un essai gratuit de 30 jours d’Amazon Prime. Les abonnements Prime coûtent 14,99 $ par mois ou 139 $ par an et incluent l’accès à Amazon Prime Video (Thursday Night Football) et un certain nombre d’autres avantages intéressants.

Qu’est-ce qui est en vente d’autre pendant les Prime Big Deal Days ?

Le deuxième événement Prime Day de 2023 lancera la saison des achats des fêtes avec des offres anticipées sur des milliers de marques populaires et des produits essentiels comme pistolets de massage, tapis roulants, rameurs, montres intelligentes, écouteurs de gymnastique, écouteurs à conduction osseuse, poids libreséquipements de gym à domicile, vêtements de fitness, chaussures et plus encore.

Quels autres détaillants organisent des Big Deal Days concurrents ou des ventes anticipées du Black Friday ?

Amazon n’est pas le seul détaillant à réduire ses prix ce mois-ci. Vous pouvez également trouver des offres intéressantes sur vos marques préférées chez d’autres grands détaillants. Voici les événements les plus vendus que nous surveillerons au cours de la semaine à venir :