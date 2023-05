Offre triple de Man City: Jamie Carragher et Gary Neville discutent des titres potentiels en Premier League, en Ligue des champions et en FA Cup | Nouvelles du football

Gary Neville espère que Manchester United pourra refuser à Manchester City le triplé cette saison lors de leur rencontre en finale de la FA Cup tandis que Jamie Carragher ne voit aucun problème pour City après avoir affronté le « dur » Real Madrid.

L’équipe de Pep Guardiola peut encore remporter la Premier League, la Ligue des champions et la FA Cup cette saison et serait la première équipe anglaise à remporter un triplé depuis Manchester United lors de la saison 1998/99, lorsqu’elle a également remporté la même série de compétitions.

Man City est à un match de remporter un autre titre de champion et peut le faire ce week-end contre Chelsea le Super Sunday, en direct sur Sports du ciel.

Mais avant cela, ils doivent naviguer dans le match retour de leur demi-finale de Ligue des champions mercredi contre le Real Madrid, avec un match nul à 1-1.

Ils affronteront ensuite Manchester United en finale de la FA Cup le 3 juin à Wembley, ce qui pourrait être la dernière pièce de leur triple puzzle.

Jamie Carragher pense que l’incroyable volée d’Ilkay Gundogan pour ouvrir le score de Manchester City contre Everton était le but de la saison jusqu’à présent



Au dernier Football du lundi soir, Carragher et Neville ont réfléchi à l’offre de Man City pour le triplé, le premier ne prévoyant aucun glissement du côté de Guardiola pour le reste de la saison.

Carragher a déclaré: « J’ai l’impression que chaque match est si facile pour eux maintenant.

« Je pensais qu’Everton serait leur match le plus difficile parce qu’ils se battaient pour leur vie, c’est une atmosphère hostile et c’est arrivé entre les matchs du Real Madrid. Je pensais que Guardiola pourrait changer quelques joueurs de plus mais il ne l’a pas fait.

« De toute évidence, le Real Madrid est un match difficile, mais c’est une meilleure équipe que l’équipe de Carlo Ancelotti. Il s’agit de savoir si cela se produit la nuit pour eux, mais après cela, je ne vois aucun problème. »

S’exprimant avant le match retour de la demi-finale de la Ligue des champions, l’ancien entraîneur du Real Madrid, Rafa Benitez, pense que Manchester City sera inquiet pour l’équipe espagnole mais sera toujours le favori pour se qualifier pour la finale.



Neville espère que son ancienne équipe de Man Utd pourra empêcher Man City de remporter les trois trophées, et dit que les rivaux de la ville seront déçus s’ils ne complètent pas le triplé.

« C’est énorme pour Man City d’ici la fin de la saison », a déclaré Neville.

« Ils seront déçus s’ils ne remportent pas le triplé car ils se sentiront favoris à chaque match, ils sont en grande forme et tout le monde bourdonne.

« Je suis juste heureux que Manchester United ait l’opportunité d’essayer d’arrêter Man City [winning the treble]. C’est ce que je voulais de la demi-finale de la FA Cup lorsque United est allé aux tirs au but contre Brighton.

« La seule chose que je dirais à propos de Wembley, c’est que City peut défier la logique quand il s’agit de bien jouer, je pense que c’est un stade difficile à jouer.

« Généralement, la plupart des équipes ne jouent pas aussi bien à Wembley qu’à domicile et Manchester United doit espérer que ce jour-là, d’une manière ou d’une autre, ce sera plus difficile pour City. Je n’ai jamais vu de performances vraiment incroyables à Wembley aussi souvent pour L’Angleterre ou n’importe quelle autre équipe, c’est dur.

« Man Utd se battra pour leur vie ce jour-là et on ne sait jamais. »

S’agit-il davantage de la victoire de Man Utd en FA Cup ou de l’arrêt de City? Gary Neville de Sky Sports sur le football du lundi soir: « United gagne. «Si Erik ten Hag devait remporter deux trophées en une saison et remporter le trophée va de pair avec l’arrêt de City. « S’il devait gagner la Coupe Carabao et la FA Cup lors de sa première saison et entrer en Ligue des champions où il y a encore du travail à faire, ce serait une saison incroyable. « Pour ces joueurs ici à Man Utd, ils ne devraient pas penser à quoi que ce soit à voir avec les aigus. « Évidemment, les joueurs et les fans peuvent penser à cela du point de vue de City, mais ces joueurs devraient se concentrer pour s’assurer qu’ils sont dans l’équipe de Ten Hag la saison prochaine. »

Neville réfléchit à sa victoire dans le triplé avec Man Utd

Sports du ciel Le spécialiste Neville faisait partie de l’équipe de Man Utd qui a remporté le triplé il y a 14 ans et a réfléchi à une période tout aussi cruciale de leur succès.

Il a dit Football du lundi soir: « La période du 7 avril au 21 avril, je ne pense pas avoir jamais eu deux semaines de football plus agréables, difficiles ou stimulantes.

« La Juventus était la meilleure équipe d’Europe et Arsenal était la meilleure équipe contre laquelle j’ai joué au niveau de la Premier League. Ils étaient absolument sensationnels et nous ont battus par le double l’année précédente.

« Nous avons disputé quatre matchs contre ces deux équipes en deux semaines.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Alors que Manchester City se rapproche de plus en plus du triplé, Jamie Carragher et Gary Neville choisissent leurs équipes combinées parmi la légendaire équipe de Manchester United en 1999 et l’équipe de City en 2023



« Une fois que nous avons traversé cela, et c’était par la peau de nos dents – nous étions menés 2-0 à la Juventus et pratiquement hors de la finale de la coupe car Arsenal avait un penalty à la dernière minute que Peter Schmeichel a sauvé avant que Ryan Giggs ne parte pour marquer l’un des plus grands buts que vous ayez jamais vus – la conviction était incroyablement élevée. »

Il a ajouté: « Vous sentez que quelque chose se passe. Il y a un compte à rebours dans le vestiaire.

« Nous avions une bonne équipe et nous étions serrés. Nous savions qu’il y avait des défis en finale de la Ligue des champions car Roy Keane et Paul Scholes ont été suspendus.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de l’affrontement entre Everton et Manchester City en Premier League



« Il y avait des défis énormes à venir. Arsenal n’allait jamais céder et nous emmenait toujours sur le fil de la ligue.

« Dans chaque partie de notre parcours en FA Cup, nous avons affronté Liverpool, Chelsea, Arsenal et Newcastle. Nous n’avons pas eu la tâche facile. En Ligue des champions, nous avons affronté Barcelone, le Bayern Munich, la Juventus et l’Inter Milan.

« Tout du long, nous avons affronté les meilleures équipes.

« Pour City, le faire serait un exploit incroyable. Battre le Real Madrid, battre Man Utd et battre cette équipe d’Arsenal, qui a connu une saison sensationnelle, ils diront la même chose qu’ils l’ont fait à la dure et j’ai joué contre des équipes difficiles. »

Les matchs restants de Man City

17 mai : Real Madrid (H) – Ligue des Champions

Le 21 mai: Chelsea (H) – Premier League, coup d’envoi à 16h, en direct sur Sky Sports

Le 24 mai: Brighton (A) – Premier League, coup d’envoi 20h, en direct sur Sky Sports

28 mai : Brentford (A) – Premier League, coup d’envoi 16h30

3 juin : Manchester United (N) – Finale de la FA Cup, coup d’envoi à 15h