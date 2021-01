Appel à tous les fanatiques de beauté, comme nous avons l’accord dont vous êtes proche. Space NK a annoncé le lancement de sa très attendue promotion «Explore», offrant à tous les clients 20 £ de réduction pour 100 £ dépensés (Euro: 25 € de réduction pour 125 € dépensés). Est-ce que c’est bon?

Vous devrez cependant être rapide car cette offre se termine le 2 février 2021. Alors qu’attendez-vous?

La promotion de Space NK donne à ceux qui ont besoin de soins personnels la chance d'essayer quelque chose de nouveau, avec l'avantage d'une économie de valeur. Les clients peuvent continuer à gagner des points N.dulge lorsqu'ils dépensent et utiliser les N.Centives gagnés pour leurs futurs achats.









Que ce soit pour la Saint-Valentin, la Saint-Valentin, un anniversaire à venir, un meilleur ami, un membre de la famille ou tout simplement pour vous-même, Space NK a quelque chose pour tout le monde.

Les magasins Space NK sont malheureusement fermés pour le moment, en raison des règles gouvernementales. Mais vous pouvez toujours faire vos achats et avoir hâte d’économiser de l’argent sur leur site Web, à l’adresse spacenk.com.

Maintenant, nous lorgnons certains produits sur le site Web de Space NK depuis un petit moment et nous sommes impatients de les ajouter à notre panier. Vous pouvez également acheter tous les articles tendance de Space NK ici.

Top Space NK achète:

Aromatherapy Associates Ultimate Moments, £ 65







Offrez-vous les soins personnels ultimes avec Aromatherapy Associates Ultimate Moments, une collection de 10 mélanges d’huiles essentielles pour le bain et la douche.

Cet ensemble d’huiles de bain et de douche thérapeutiques d’origine éthique conviendra à toutes les humeurs et à toutes les sensations, que le moment nécessite une relaxation profonde le soir ou un coup de pouce revigorant le matin.

Présenté dans un élégant coffret cadeau, c’est une manière luxueuse d’explorer différents rituels d’auto-soins aromathérapeutiques.

Gommage pour le corps Sunday Riley Charcoal Smoothie, 32 £







Sentez-vous raffiné, nourri et équilibré avec le Sunday Riley Charcoal Smoothie Body Scrub, un soin exfoliant qui cible la peau bosselée, texturée et squameuse.

L’acide salicylique et l’acide lactique agissent pour clarifier et lisser les bosses et les plaques rugueuses, tandis que les poudres exfoliantes naturelles massent les cellules ternes et mortes de la peau. Le charbon actif fonctionne avec le manuka pour éliminer les impuretés de la peau pour un nettoyage en profondeur équilibré. L’eau de coco et l’huile d’avocat nourrissent et réhydratent.

Utiliser sous la douche ou dans le bain, en massant le gommage corporel en profondeur sur la peau et en se concentrant sur les zones cibles. Laissez le gommage reposer pendant 1 à 2 minutes, puis rincez.

Malin + Goetz Rhum Hand and Body Wash, à partir de 20 £







Traitez la peau avec Malin + Goetz Rum Hand and Body Wash, un riche gel nettoyant moussant qui purifie en profondeur la peau des mains et du corps. Cette formule douce et non décapante est parfumée du parfum gourmand du rhum noir. Les extraits d’orange et de citron ajoutent des notes exaltantes, faisant de ce lavage aromatique un délice pour les sens.

Formulé pour tous les types de peau, en particulier les peaux sensibles, ce gel contient de la glycérine pour hydrater la peau sèche et des agents nettoyants à base d’acides aminés qui aident à apaiser, équilibrer et protéger la peau tout en nettoyant en profondeur la saleté et l’accumulation quotidienne.

Appliquer sur peau humide, faire mousser et rincer pour une peau nettoyée et hydratée du cou aux orteils.

Augustinus Bader The Rich Cream, à partir de 125 £







Faites plaisir et fortifiez le teint avec l’Augustinus Bader The Rich Cream, un soin de la peau profondément hydratant idéal pour les peaux plus sèches.

Formulée pour absorber rapidement dans la peau, cette crème profondément hydratante est enrichie d’huile d’onagre, d’huile d’argan et d’huile d’avocat. Il agit pour restaurer une sensation de confort et de souplesse, soutenant une texture plus douce et plus raffinée.

Soin exfoliant pour le corps Dr Dennis Gross Alpha Beta, £ 58







Réduisez les imperfections visibles et les bosses indésirables avec le traitement exfoliant pour le corps Dr Gross Alpha Beta, une serviette corporelle sur tout le corps conçue pour offrir une hydratation longue durée à la peau tout en réduisant l’apparence des imperfections.

Travaillant pour éliminer la couche externe des peaux mortes gênantes, le traitement exfoliant pour le corps Dr Gross Alpha Beta aide également à améliorer l’apparence des poils incarnés visibles, tandis que l’aloès et le squalène riches en antioxydants aident à renforcer la barrière naturelle de la peau.

Capsules de beauté Oskia Super C Smart Nutrient, £ 66







Nourrissez et protégez la peau avec les capsules de beauté Oskia Super C Smart Nutrient, un complément de soin puissant qui inspire une peau jeune et radieuse tout en hydratant, stimulant et illuminant le teint.

La formule concentrée des capsules contient des vitamines C et E, de l’huile d’amande douce et un mélange de nutriments et d’actifs et aide à suralimenter le teint à chaque dose. Appliquées sur la peau une fois par jour, ces capsules fournissent un complexe supérieur de vitamines et de minéraux pour des résultats efficaces.

Les Capsules Beauté Oskia Super C Smart Nutrient apportent une dose quotidienne d’éclat à la peau. Leur revêtement aide à préserver l’intégrité des ingrédients à l’intérieur, ce qui les rend idéaux pour une utilisation en voyage.

Bougie parfumée Diptyque Black Baies, 140 £







Promenez-vous dans une maison de parfum française avec la magnifique grande bougie parfumée Diptyque Black Baies. Cette bougie offre le parfum de la rose bulgare et des feuilles de cassis. Le mélange exclusif de cires et d’huiles de longue durée garantit que la grande bougie parfumée Diptyque Black Baies brûle uniformément et rend tout espace plus accueillant.

Diffuseur à roseaux Neom Tranquility, £ 38







Exploitez les pouvoirs réparateurs du sommeil avec le diffuseur de roseaux Neom Tranquility, un diffuseur de roseaux contenant des parfums 100% naturels qui agissent pour calmer les sens et améliorer l’humeur.

Le parfum Tranquility combine 19 des huiles essentielles les plus pures, dont le basilic doux, le jasmin et la lavande anglaise. Ce mélange apaisant aide à préparer l’esprit et le corps à un sommeil réparateur et réparateur tout en remplissant la maison d’un parfum de rêve.

Le diffuseur de roseaux Neom Tranquility est mieux utilisé dans la chambre à coucher, contribuant à une ambiance paisible qui inspire le sommeil. Son parfum 100% naturel est mis en valeur lorsqu’il est utilisé avec la brume d’oreiller Perfect Night’s Sleep.

Laura Mercier Ambre Vanille Souffle Body Creme, £ 53







Offrez à votre corps un lavage nourrissant et réparateur avec la crème pour le corps Laura Mercier Ambre Vanille Soufflé, un élément essentiel de toute routine de bain et de corps vraiment gourmande. Appliqué après le nettoyage, il agit pour apaiser et lisser la peau, aidant à maintenir une sensation de fraîcheur qui dure toute la journée.

Les vitamines A, C et E apportent à la peau leurs bienfaits nourrissants, tandis que le son de riz et l’huile de pépins de raisin contribuent à la revitaliser. Le miel et l’extrait de vanille contribuent à la réparation et au renouvellement de la peau, et des mélanges d’amande douce avec des protéines de riz hydrolysées, enrichies en provitamine B5, pour aider à restaurer la barrière d’hydratation naturelle de la peau et à protéger contre la déshydratation.

Le parfum classique de la noix de coco et d’amande Laura Mercier est ici agrémenté de notes de mandarine, d’orchidée tigrée et de cassonade, lui donnant une qualité à la fois exotique et rafraîchissante.

