Offre Samsung US: obtenez 150 $ de crédit Samsung avec les nouveaux téléphones Galaxy S23

Samsung US prend maintenant des précommandes pour la série Galaxy S23 et nous avons une offre spéciale pour vous que vous ne pouvez récupérer qu’avec les liens ci-dessous. Avec cela, vous pouvez obtenir un crédit Samsung supplémentaire de 50 $ que vous pouvez dépenser pour des achats supplémentaires, c’est-à-dire pas le téléphone lui-même, mais des accessoires et d’autres appareils. Cela s’ajoute au crédit de 100 $ (70 $ dans certains cas) que vous pouvez normalement obtenir de Samsung.











Vous pouvez obtenir 50 $ de crédit Samsung avec les nouveaux téléphones Galaxy S23 et le dépenser en accessoires

Cette offre est valable pour les appareils déverrouillés et les appareils achetés sur la boutique en ligne Samsung US. Voici les liens promis :

Galaxy S23 Ultra Galaxy S23 et S23+



Samsung.com Samsung.com

Débloqué À partir de 700 $

Jusqu’à 500 $ de crédit d’échange instantané

100 $ + 50 $ de crédit Samsung



À partir de 550 $

Jusqu’à 350 $ de crédit d’échange instantané

100 $ + 50 $ de crédit Samsung





T Mobile À partir de 200 $

Jusqu’à 1 000 $ d’échange

24 mois Magenta MAX

70 $ + 50 $ de crédit Samsung



Jusqu’à 1 000 $ de crédit d’échange

24 mois sur Magenta Max

100 $ + 50 $ de crédit Samsung





Verizon À partir de 400 $

Jusqu’à 800 $ d’échange

70 $ + 50 $ de crédit Samsung



S23 gratuitement, S23+ à partir de 200 $

100 $ + 50 $ de crédit Samsung





AT&T À partir de 200 $

Jusqu’à 1 000 $ d’échange

AT&T illimité

70 $ + 50 $ de crédit Samsung



Jusqu’à 1 000 $ de crédit d’échange

AT&T illimité

100 $ + 50 $ de crédit Samsung











Les Samsung Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra sont disponibles chez Meilleur achat aussi. Vous obtiendrez une mise à niveau gratuite de la mémoire de stockage, une carte-cadeau de 100 $ et vous pourrez échanger un ancien appareil pour jusqu’à 780 $ d’économies.

Les nouveaux téléphones Galaxy S23 sont également disponibles sur Amazon, au cas où vous souhaiteriez y passer votre précommande. L’expédition commencera toujours le 17 février à l’exception notable du Canada, où Amazon réclame des livraisons le 15 février. Voici des liens vers certaines pages Amazon locales :

L’événement Unpacked d’aujourd’hui a également présenté une nouvelle série d’ordinateurs portables Galaxy Book3. Si vous cherchez à en saisir un et que vous avez un crédit Samsung – par exemple, acquis en achetant un Galaxy S23 – vous pouvez obtenir 10% de réduction sur le prix chez Samsung.com.