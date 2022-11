Offre post-Cyber ​​Monday: 106 $ de réduction sur le routeur maillé Eero 6 Plus d’Amazon

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

J’ai récemment déménagé dans un nouvel appartement et mon ancien routeur Nighthawk ne fonctionnait tout simplement pas. J’avais des vitesses lentes et je ne pouvais pas obtenir de signal Wi-Fi dans ma chambre, même si mon routeur était assez proche dans la cuisine, j’ai donc contacté l’expert en routeur de CNET, Ry Crist, pour obtenir de l’aide.

Après avoir expliqué ma situation, il m’a recommandé Routeur maillé Eero 6 Pluset ne le sauriez-vous pas — c’est actuellement même si le Black Friday et Cyber ​​lundi sont maintenant terminés.

Vous magasinez pour une vitesse Internet plus rapide ?

Nous vous enverrons les options Internet les plus rapides, pour que vous n’ayez pas à les trouver.

Et boy oh boy, l’Eero 6 Plus est-il à la hauteur. Il fournit des vitesses Internet rapides, fonctionne dans toutes mes zones mortes précédentes, offre une couverture suffisante pour plus de 75 appareils connectés et est incroyablement facile à installer et à utiliser.

Après avoir téléchargé le Application Eero (pour iOS et Android), il m’a fallu moins de 10 minutes pour configurer les trois routeurs maillés fournis avec le pack. Et pour être honnête, cela pourrait être exagéré pour mon appartement – ​​les trois routeurs sont censés fournir une couverture jusqu’à 4 500 pieds carrés – mais c’est agréable d’avoir une connexion Wi-Fi fiable. Et si vous n’avez pas besoin des trois routeurs, vous pouvez toujours .

Lire la suite: Eero 6 Plus contre Eero Pro 6E : lequel des routeurs maillés d’Amazon est le meilleur ?

Maintenant, peu importe si je travaille dans mon bureau d’un côté de l’appartement ou si je diffuse Netflix dans ma chambre de l’autre, je sais que l’Eero 6 Plus est suffisamment fiable pour garder tous mes appareils connectés à Internet dans toute ma maison. . Et si ce n’est pas tout ce que vous pourriez souhaiter dans un routeur, je ne sais pas ce que c’est.

Soldes Black Friday et Cyber ​​Monday 2022 Vous recherchez les meilleures ventes et offres en ce moment? Découvrez notre couverture complète :

Vérifier: Meilleurs routeurs maillés pour 2022 : les systèmes les plus testés pour le Wi-Fi dans toute la maison