Offre One Strap Birkenstock: Boutique – Hollywood Life

Crédit image : Chu/Adobe Stock

Plus à propos Gwyneth Paltrow

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

L’été signifie que c’est la saison des sandales, et vous ne pouvez jamais en avoir trop. Des paires à lanières extravagantes à votre paire décontractée de tous les jours, il est temps d’améliorer votre jeu de chaussures. Actrice et gourou du bien-être Gwyneth Paltrow a été repéré dans les Birkenstocks les plus mignons et cette paire a vraiment attiré notre attention. CesBirkenstock Mules pour femme sont un incontournable de l’été et vous pouvez les acheter maintenant sur Amazon.

Birkenstock sont chauds depuis un certain temps maintenant, vous n’aurez donc pas à vous soucier de leur démodé. Ces mules sont différentes de la paire habituelle qui a un style à double boucle. La conception à boucle unique est associée à un fond en liège pour vous donner le style emblématique que vous aimez chez Birkenstocks, sans sacrifier un look unique.

Ils offrent un excellent soutien de la voûte plantaire, ce qui en fait le sandale parfaite pour des excursions matinales à l’épicerie ou au marché fermier, une journée à explorer la ville ou à visiter la ville et à profiter de la vie nocturne. Ces sandales confortables sont le choix parfait pour une journée de marche intense.

Lien connexe Lié: Les 11 meilleures teintures pour cheveux brun clair

Ils sont disponibles dans une large gamme de couleurs allant du noir au rose fluo, ou du caramel avec le fond en liège classique. Vous avez beaucoup d’options avec ces sandales. Optez pour un look new age avec des couleurs vives ou une ambiance plus bohème avec des couleurs neutres. Diversifiez votre look en vous procurant une variété afin de pouvoir changer de look tout au long de l’été.

Birkenstock a montré que ces sandales sont là pour rester. Accrochez-en une paire pour créer votre propre look inspiré du GP ou personnalisez-le complètement. Nous avons hâte de voir les looks estivaux que vous proposez avec ces sandales classiques.