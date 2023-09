OFFRE : le Galaxy Z Fold 5 est à 300 $ de réduction, le Flip 5 à 200 $ de réduction

Les offres que nous partageons le plus souvent sont celles qui offrent des remises de reprise importantes (comme celle-ci), car la plupart d’entre nous ont un téléphone dont nous aimerions nous débarrasser lors de l’achat de quelque chose de nouveau. Utiliser ce téléphone actuel pour obtenir une remise plus importante sur le nouveau téléphone plus cher est généralement le moyen d’économiser le plus d’argent. Mais il y a encore des moments où une remise directe est géniale et c’est peut-être parce que vous aimeriez également conserver votre téléphone actuel.

Amazon propose un accord pour le week-end de la fête du Travail qui correspond à cette situation. Si vous souhaitez acheter le nouveau Galaxy Z Fold 5 ou le Galaxy Z Flip 5 de Samsung, il existe des remises en espèces importantes, aucun échange n’est requis. Ce sont peut-être les meilleurs prix que nous verrons depuis un certain temps sur les nouveaux pliables de Samsung.

Le Galaxy Z Fold 5 est actuellement à 300 $ de réduction sur Amazonramenant son prix de départ à 1 499 $. Le Galaxy Z Flip 5 bénéficie également d’une réduction de 200 $ce qui porte son prix de départ à seulement 799 $.

Vous pouvez obtenir le Fold 5 avec 256 Go de stockage ou 512 Go de stockage et les deux sont à 300 $ de réduction. Le modèle 512 Go tombe à 1 619 $ avec cette vente. Le Galaxy Z Flip 5 est également disponible avec l’une ou l’autre de ces configurations de stockage, et encore une fois, les deux sont à 200 $ de réduction. Toutes les couleurs que vous vous attendez à trouver sont à prix réduit, ce qui signifie Phantom Black, Cream et Icy Blue pour le Fold 5, ainsi que Cream, Graphite, Lavender et Mint pour le Flip 5.

Puisqu’il s’agit d’Amazon, vous pouvez obtenir ces appareils assez rapidement.

Liens vers les offres Amazon: Galaxy Fold 5 | Galaxy Flip 5

Lisez l’article original : DEAL : le Galaxy Z Fold 5 est à 300 $ de réduction, le Flip 5 à 200 $ de réduction