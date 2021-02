Offre JioPhone 2021 avec appels vocaux illimités, Internet annoncé pour booster la mission 2G-Mukt Bharat

Reliance Jio a annoncé des offres pour les utilisateurs nouveaux et existants de JioPhone pour accélérer sa mission «2G-mukt Bharat» (Inde sans réseau 2G). Dans le cadre du nouveau plan JioPhone 2021, les utilisateurs de JioPhone en Inde peuvent profiter d’appels vocaux illimités et de 2 Go de données Internet haut débit pendant jusqu’à deux ans à des prix abordables. La société affirme que les nouveaux plans permettront à 300 millions d’abonnés de téléphones multifonctions dans le pays de profiter d’un Internet haut débit qui sont toujours piégés dans l’ère 2G, tandis que le réseau 5G pénètre dans plus de marchés. Reliance note également que l’avantage des appels vocaux illimités qui est fourni avec plusieurs forfaits réseau pour smartphones, ne touche pas les utilisateurs de téléphones multifonctions qui continuent d’être surchargés.

Les nouveaux abonnés JioPhone peuvent sélectionner le plan de premier niveau d’une valeur de 1 999 Rs qui offre des avantages illimités d’appels vocaux et de données Internet pendant deux ans. D’un autre côté, un autre plan d’une valeur de Rs 1,4999 offre les mêmes avantages, bien que sa validité ne dure qu’un an. Les utilisateurs existants de JioPhone peuvent profiter des mêmes avantages pour Rs 749, et il est livré avec une validité d’un an. Les nouvelles offres JioPhone 2021 permettront apparemment aux clients d’économiser environ 3000 Rs (avec le plan de deux ans).

S’exprimant davantage sur le développement, M. Akash Ambani, directeur de Reliance Jio, a déclaré dans un communiqué que la société de télécommunications avait «démocratisé» Internet et transmis les avantages de la technologie à tous les Indiens au cours des quatre dernières années. «Il y a encore 300 millions d’abonnés en Inde qui restent« piégés »à l’ère de la 2G, incapables d’accéder aux fonctionnalités de base d’Internet, à un moment où le monde est à l’aube d’une révolution 5G. L’offre New JioPhone 2021 est un autre pas dans cette direction. Chez Jio, nous avons pris et continuerons de prendre des mesures audacieuses pour éradiquer cette fracture numérique et invitons chaque Indien à rejoindre ce mouvement », a-t-il ajouté.

Reliance Jio indique que les dernières offres seront disponibles à partir du 1er mars, chez les détaillants Reliance Retail et Jio.

Avertissement: News18.com fait partie de Network18 Media & Investment Limited qui appartient à Reliance Industries Limited qui possède également Reliance Jio.