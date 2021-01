La fenêtre de transfert s’ouvre début janvier et les spéculations s’intensifient sur les accords potentiels. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Eriksen pourrait se retrouver à Madrid

Christian Eriksen devrait quitter l’Internazionale en janvier et le milieu de terrain danois a été offert au Real Madrid et à l’Atletico Madrid, selon Marca.



Eriksen n’est dans la capitale italienne que depuis un an, mais le patron de l’Inter, Antonio Conte, a clairement indiqué qu’il ne figurait pas dans ses plans.

Le joueur de 28 ans a également été lié à un déménagement au Paris Saint-Germain à la suite de l’annonce de Mauricio Pochettino en tant que manager, mais Marca pense que les deux rivaux madrilènes ont été contactés pour signer le Danois.

Eriksen n’a pas réussi à obtenir une première place régulière sous Conte et, après avoir rejoint le Nerazzurri pour 20 millions d’euros l’hiver dernier, il pourrait s’avérer être une bonne affaire pour le bon club et le bon système.

Le Real et l’Atletico font face à une fenêtre de transfert difficile et un milieu de terrain à prix réduit de la qualité et de l’expérience d’Eriksen pourrait donc représenter le mouvement parfait.

Manchester United vendra Paul Pogba en été, rapporte le Daily Mirror.

Les responsables du club se sont résignés au fait que le vainqueur de la Coupe du monde de France ne souhaite pas signer de nouveau contrat et, à la place, ils accorderont son souhait de quitter le club en fin de saison.

Pogba est en forme depuis que son agent Mino Raiola a suggéré le mois dernier que son client était toujours désespéré de quitter Old Trafford, et le patron des Reds, Ole Gunnar Solskjaer, est resté désireux de le garder.

United a récemment déclenché une prolongation de contrat d’un an le gardant à Manchester jusqu’en 2022, mais le rapport indique que le club pense maintenant qu’il doit essayer de récupérer une partie de l’argent qu’il a payé pour lui pour l’empêcher de partir avec un transfert gratuit dans deux ans.

Le club a remporté huit de ses 10 derniers matches et espère que Pogba pourra continuer à jouer son rôle dans la course pour créer une guerre d’enchères pour ses services.

United mène la course pour le défenseur Kabak

Un autre de Manchester ici, avec United désireux de signer le défenseur de Schalke Ozan Kabak. Cependant, ils seront confrontés à la concurrence de Crystal Palace, RB Leipzig et Leicester City, selon le Daily Mail.

L’arrière central turc a disputé sept matchs cette saison mais est surveillé par un certain nombre de clubs, dont Liverpool, qui le considérait comme une couverture pour leur déficit défensif actuel.

Kabak, qui a remporté le titre de champion turc avec Galatasaray en 2018, serait disponible pour environ 25 millions de livres sterling.

United cherche à renforcer ses options défensives centrales derrière Harry Maguire et Eric Bailly, tandis que Crystal Palace chercherait des remplaçants pour James Tomkins et Mamadou Sakho, qui approchent tous deux de la fin de leurs contrats.

Palace a cruellement besoin de renforts défensifs après avoir gardé seulement deux feuilles blanches toute la saison, leur deuxième à venir lors de la victoire 2-0 de ce week-end contre Sheffield United.

– L’Inter Milan pourrait renforcer ses options offensives avec la signature de Divock Origi, rapporte Calciomercato. Origi a joué aux côtés de son compatriote Romelu Lukaku au niveau international pour la Belgique et le duo pourrait être réuni à San Siro si Antonio Conte cherche à conclure un accord de prêt avec Liverpool. Newcastle United et Wolverhampton Wanderers seraient également intéressés par l’attaquant.

– L’AC Milan cherche à se renforcer au cœur de la défense et au milieu de terrain, et aujourd’hui Calciomercato les associe à un transfert pour le milieu de terrain lillois Boubakary Soumare. Ils pensent que les Rossoneri cherchent à obtenir Soumare sur un accord de prêt, mais des rapports en France suggèrent que Lille est réticent à faire des affaires en janvier.