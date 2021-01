En octobre 2019, Sky TV a fait la une des journaux pour regrouper Netflix avec son forfait TV, évitant ainsi aux clients de s’abonner séparément à Netflix. Le forfait coûtait 34 £ par mois, mais avait une offre de lancement de 25 £ par mois lors de son lancement. Cet accord a maintenant fait son retour en janvier 2021. Dirigez-vous vers Sky pour voir par vous-même (vous devrez cliquer sur l’onglet TV sur son site).

Avec le troisième verrouillage national en cours et plus de personnes diffusant du contenu en ligne que jamais, nous sommes heureux de voir ce retour de réduction. Sky avait déplacé le prix de base à 36 £ par mois, ce qui signifie que vous économiserez un total de 11 £.

L’offre regroupe le forfait Sky Signature TV, actuellement réduit à 21 £ par mois (généralement 30 £), avec Netflix en tant que module complémentaire Ultimate TV pour 4 £ (généralement 6 £), soit un total de 25 £ par mois sur 18 mois. terme. Un abonnement Netflix standard coûte 9,99 £ par mois, ce qui signifie que l’offre de Sky réduit 5,99 £ par mois (environ 72 £ par an).

Voici comment le coût se décompose:







Il y a également des frais d’installation uniques de 20 £ pour la boîte Sky Q de 1 To. Rendez-vous sur Sky TV pour profiter de cette offre maintenant.

Si vous avez déjà Netflix, vous pouvez fusionner les deux abonnements en un seul et conserver vos profils existants, et les utilisateurs de Netflix Premium pourront regarder en Ultra HD sur quatre appareils. Voici comment obtenir Netflix sur Sky Q.

Un abonnement Sky Signature TV permet d’accéder à plus de 300 chaînes. Vous bénéficiez des chaînes propriétaires de Sky, telles que Sky One et Sky Atlantic, ainsi que des chaînes américaines telles que MTV, Fox, Vice, Syfy, Discovery, National Geographic, Comedy Central et plus encore. Vous pouvez voir la liste complète des chaînes ici.

