Offre généreuse de Hong Kong aux citoyens vaccinés contre le Covid-19

Comme beaucoup à Hong Kong, Jason Chan n’avait pas l’intention de se faire vacciner contre le COVID-19 dans l’immédiat. Pour le professionnel de la finance, il ne semblait pas y avoir de besoin urgent, avec des restrictions de voyage toujours en place et aucune épidémie majeure à la maison. Mais Chan a changé d’avis lorsqu’il a appris que l’un des promoteurs immobiliers de la ville offrait un tirage au sort avec le grand prix d’un condominium d’une chambre. Le jour de l’annonce du tirage, il est allé en ligne et a fait une réservation pour se faire vacciner.

C’est une chance de gagner un appartement gratuit, pensa-t-il.

Il fait partie des milliers de résidents de Hong Kong qui se sont précipités pour prendre des rendez-vous pour la vaccination après que des entreprises privées, encouragées par le gouvernement, aient annoncé une multitude d’incitations pour les résidents vaccinés, notamment la possibilité de gagner des lingots d’or ou une nouvelle Tesla.

L’espoir est que les programmes d’incitation insuffleront une nouvelle vie au programme de vaccination de Hong Kong, qui a commencé en février mais a été plus lent que prévu au milieu d’une hésitation généralisée à la vaccination en raison de plusieurs facteurs, notamment des craintes d’effets secondaires graves, une méfiance à l’égard du gouvernement et un manque de préoccupation de résidents comme Chan.

À l’heure actuelle, seulement 16% environ des 7,5 millions d’habitants du territoire chinois semi-autonome ont été entièrement vaccinés, mais depuis l’annonce des premières incitations fin mai, les réservations ont augmenté. Près de 600 000 des 3 millions de coups donnés depuis février sont venus au cours des deux dernières semaines.

Plus de 450 000 personnes se sont inscrites le premier jour possible pour courir la chance de gagner le condominium d’une chambre, d’une valeur de 1,4 million de dollars sur l’un des marchés immobiliers les plus chers au monde. Les inscriptions ont commencé cette semaine et resteront ouvertes jusqu’en septembre, date du tirage au sort. Une preuve de vaccination est requise pour réclamer le prix.

Jusqu’à présent, Hong Kong a réussi à éviter des infections généralisées, avec moins de 12 000 cas depuis le début de la pandémie.

Mais son taux de vaccination est à la traîne des pays de la région tels que Singapour, qui a entièrement vacciné un tiers de ses 5,7 millions d’habitants, ainsi que les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui ont atteint des taux de vaccination d’environ 45%.

Cela a conduit à une surabondance de centaines de milliers de doses de vaccin Pfizer-BioNTech inutilisées, qui expireront en août et devront probablement être détruites, même si d’autres pays luttent pour obtenir des approvisionnements suffisants. Les autorités ont déclaré que les accords signés avec les sociétés pharmaceutiques les empêchent actuellement de revendre ou de donner des vaccins aux pays qui en ont besoin.

Les entreprises privées, soucieuses de voir l’économie revenir à la normale dès que possible, ont commencé à proposer elles-mêmes les incitations, affirmant qu’elles souhaitaient soutenir le programme de vaccination du gouvernement.

Le gouvernement avait déjà introduit des politiques encourageant les gens à se faire vacciner, par exemple en leur permettant de visiter les bars et clubs de karaoké populaires de la ville, mais avec le succès initial de l’initiative du secteur privé, la dirigeante de Hong Kong Carrie Lam a exhorté les entreprises plus tôt ce mois-ci à faire plus .

Nous partageons tous un objectif commun de rétablir la normalité à Hong Kong dès que possible en augmentant le taux de vaccination, a-t-elle déclaré.

Certains pays, comme les États-Unis, ont utilisé des incitations financières et autres pour encourager les vaccinations. En Californie cette semaine, 10 personnes ont chacune reçu 1,5 million de dollars dans le cadre d’un programme Vax for the Win visant à encourager les résidents à se faire vacciner.

Une enquête de l’Université chinoise de Hong Kong, réalisée avant la campagne d’incitation, a suggéré que la ville avait une bataille difficile.

L’enquête téléphonique auprès de 1 200 personnes a indiqué que seulement environ un quart de la population non vaccinée prévoyait de se faire vacciner dans les six prochains mois. Les principales raisons invoquées étaient la crainte d’effets secondaires mortels et un manque de confiance dans les recommandations des gouvernements.

Une autre raison pourrait être un état d’esprit plus traditionnel en matière de médecine, a déclaré Martin Wong, un spécialiste en médecine familiale qui faisait partie de l’équipe qui a mené l’enquête.

Les vaccins sont une médecine préventive, et donc à Hong Kong, il y a moins d’incitation pour une personne à se faire vacciner si elle n’a aucune maladie, a déclaré Wong. Cette croyance peut être assez forte.

Wong a déclaré que davantage d’efforts d’éducation et de sensibilisation sont nécessaires pour réduire les hésitations. La possibilité de gagner un prix n’a pas suffi à influencer Emma Wong, qui s’est dit sceptique quant à l’innocuité des vaccins développés rapidement.

Les vaccinations devraient être volontaires, mais récemment, le gouvernement semble faire tout son possible pour inciter les gens à se faire vacciner, allant même jusqu’à dire que ceux qui ne le font pas pourraient être confrontés à des réglementations plus strictes à l’avenir, a-t-elle déclaré.

Je ne me ferai pas vacciner tant que le gouvernement ne le rendra pas obligatoire ou ne me permettra pas de rendre visite à des parents à l’étranger sans restrictions de voyage, a-t-elle déclaré.

Le spécialiste de la médecine respiratoire de Hong Kong, Leung Chi-chiu, a salué les incitations à la vaccination, affirmant que la ville devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre un taux de vaccination d’environ 70% afin de réduire le risque de grandes épidémies.

Je ne vois aucun problème moral par rapport à toutes ces incitations, car je ne vois aucune chance de préjudice net à un groupe vulnérable particulier de notre communauté, a déclaré Leung.

Si nous tardons trop, cela mettra en péril notre économie et les peuples vivants, a-t-il déclaré. Nous ne pouvons pas verrouiller toute la ville pour toujours. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici